Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","shortLead":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","id":"20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae74924-ef3c-4dca-8516-4ec7f155fac2","keywords":null,"link":"/elet/20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","timestamp":"2020. május. 22. 08:55","title":"A virágkarnevál sem olyan lesz, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden jogi lehetőséget megragad majd a Demokratikus Koalíció, hogy megtámadja az Állami Számvevőszék döntését.","shortLead":"Minden jogi lehetőséget megragad majd a Demokratikus Koalíció, hogy megtámadja az Állami Számvevőszék döntését.","id":"20200521_gyurcsany_ferenc_dk_allami_szamvevoszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f561fd34-cb96-43fe-8d34-8b64753a4c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_gyurcsany_ferenc_dk_allami_szamvevoszek","timestamp":"2020. május. 21. 17:35","title":"Gyurcsány: „Hogy elnémuljunk, ahhoz előbb meg kellene, hogy öljetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt-tíz éven belül a Facebook-alkalmazottak fele távmunkában, otthonról fog dolgozni – közölte cégbirodalma legfontosabb platformján a közösségi oldal első embere, Mark Zuckerberg.","shortLead":"Öt-tíz éven belül a Facebook-alkalmazottak fele távmunkában, otthonról fog dolgozni – közölte cégbirodalma legfontosabb...","id":"20200521_mark_zuckerberg_facebook_tavmunka_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423905ef-a036-4cb7-928f-99c50e717270","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_mark_zuckerberg_facebook_tavmunka_home_office","timestamp":"2020. május. 21. 21:43","title":"Mark Zuckerberg meglépi, amit sok cégnél el sem tudnak képzelni a vezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51142651-33c2-46b2-bee1-b1416e738f89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A réz felülete alapvetően hatékonyabban blokkolja a különféle vírusokat, de hogy az ebből készült arcmaszkok is ugyanolyan jók-e, az még nem egyértelmű. A kutatók szerint több adatra van szükség.","shortLead":"A réz felülete alapvetően hatékonyabban blokkolja a különféle vírusokat, de hogy az ebből készült arcmaszkok is...","id":"20200520_arcmaszk_masz_rez_rezmaszk_jarvany_koronavirus_vedekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51142651-33c2-46b2-bee1-b1416e738f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1928bf20-1de5-4ce8-8e7e-f054247f8512","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_arcmaszk_masz_rez_rezmaszk_jarvany_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. május. 20. 13:03","title":"Terjednek az újfajta arcmaszkok, réz borítja őket – de még várjon a vásárlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 3641-en fertőződtek meg hazánkban, világszerte pedig már 5 millióan. Az Egyesült Államokban százezerhez közelít a halálos áldozatok száma. Koronavírus-hírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Már 3641-en fertőződtek meg hazánkban, világszerte pedig már 5 millióan. Az Egyesült Államokban százezerhez közelít...","id":"20200521_Ujabb_43_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon_az_Egyesult_Allamokban_mar_95_ezer_halott_van__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b17841a-20ec-4641-b788-5f76bf11d2de","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Ujabb_43_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon_az_Egyesult_Allamokban_mar_95_ezer_halott_van__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 21. 07:20","title":"Újabb 43 fertőzöttet találtak Magyarországon, az Egyesült Államokban már 95 ezer halott van – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főpolgármester két szakemberrel beszélget Budapest újraindításáról.","shortLead":"A főpolgármester két szakemberrel beszélget Budapest újraindításáról.","id":"20200521_karacsony_gergely_krizso_szilvia_budapest_ujrainditasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4667de-cd62-4d47-ba5f-cdfc0b7422e5","keywords":null,"link":"/elet/20200521_karacsony_gergely_krizso_szilvia_budapest_ujrainditasa","timestamp":"2020. május. 21. 09:50","title":"Élőzésbe kezdenek Karácsonyék, Krizsó Szilvia moderálja az első adást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237aefaf-7b23-4a06-9781-b3acbf521250","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felgyűlt a magyarokban a szedhetnék, sáskaként járnak az eperföldekre.","shortLead":"Felgyűlt a magyarokban a szedhetnék, sáskaként járnak az eperföldekre.","id":"20200522_Ne_most_szedd_magad_eretlenul_taroljak_le_az_eperfoldeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=237aefaf-7b23-4a06-9781-b3acbf521250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05aca5cc-3b2e-4a1e-9c6e-69c46b252022","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_Ne_most_szedd_magad_eretlenul_taroljak_le_az_eperfoldeket","timestamp":"2020. május. 22. 11:02","title":"Ne most szedd magad: éretlenül tarolják le az eperföldeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05c3cad-0df8-42e4-a75e-c80cb8925f4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollandiában feltehetően nyércek fertőztek meg egy férfit az új típusú koronavírussal, a beteg egy nyérctenyészet alkalmazottja – közölte Carola Schouten mezőgazdasági miniszter a parlamenthez intézett, szerdán ismertté vált levelében.","shortLead":"Hollandiában feltehetően nyércek fertőztek meg egy férfit az új típusú koronavírussal, a beteg egy nyérctenyészet...","id":"20200520_nyerc_hollandia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e05c3cad-0df8-42e4-a75e-c80cb8925f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16862f00-5225-4237-88db-e5e14a49b201","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_nyerc_hollandia_koronavirus","timestamp":"2020. május. 20. 18:40","title":"Nyércek fertőzhettek meg egy férfit Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]