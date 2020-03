Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9fa5934-0a01-4130-b5be-726b46f47dc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajnából is jelentettek már megbetegedést.","shortLead":"Ukrajnából is jelentettek már megbetegedést.","id":"20200303_koronavirus_jarvany_90_ezer_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9fa5934-0a01-4130-b5be-726b46f47dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ab80ad-42c2-43ad-9ac4-de8aa3430d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_koronavirus_jarvany_90_ezer_fertozes","timestamp":"2020. március. 03. 13:48","title":"Újabb nyolc országba jutott el a koronavírus, 90 ezer fölött a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1489ae7-0c23-4e92-af12-8cd3d2706872","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer ember tüntetett a csehországi demokratikus közintézmények és a közmédia elleni politikai támadások ellen vasárnap este Prágában.\r

\r

","shortLead":"Több ezer ember tüntetett a csehországi demokratikus közintézmények és a közmédia elleni politikai támadások ellen...","id":"20200301_tuntetes_Praga_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1489ae7-0c23-4e92-af12-8cd3d2706872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189b58db-c6b8-4f0a-ae7a-a7b443b2cf54","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_tuntetes_Praga_Magyarorszag","timestamp":"2020. március. 01. 21:42","title":"Azért tüntettek Prágában, mert nem akarnak Magyarország útjára térni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár évekkel ezelőtt elveszítette, Stohl András a mai napig szeretne megfelelni édesapjának. Egy színpadi beszélgetés során Kadarkai Endrének elárulta, szerette a férfit, de félt is tőle, mert nevelésében a szép szó és az atyai szigor egyaránt helyet kapott.\r

\r

","shortLead":"Bár évekkel ezelőtt elveszítette, Stohl András a mai napig szeretne megfelelni édesapjának. Egy színpadi beszélgetés...","id":"20200302_Bandi_Bandi_pofon_lesz_a_vege__Stohl_Andras_apja_nevelesi_elveirol_meselt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e12659-3832-429a-aa22-90bf3e9dbd31","keywords":null,"link":"/elet/20200302_Bandi_Bandi_pofon_lesz_a_vege__Stohl_Andras_apja_nevelesi_elveirol_meselt","timestamp":"2020. március. 02. 09:34","title":"„Bandi, Bandi, pofon lesz a vége!” – Stohl András az apja nevelési elveiről mesélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Látványos képet festett a Videoton volt edzője arról, hogyan működik a magyar futball.","shortLead":"Látványos képet festett a Videoton volt edzője arról, hogyan működik a magyar futball.","id":"20200302_Orban_Viktor_spajz_sonka_Videoton_Gomes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab33e6c-7b7e-4a05-94bf-32c57271deff","keywords":null,"link":"/sport/20200302_Orban_Viktor_spajz_sonka_Videoton_Gomes","timestamp":"2020. március. 02. 11:41","title":"Orbán a spájzában, sonkaevés közben beszélte meg a Videoton edzőjével a csapat körüli teendőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da62b00-9cee-4fbf-ae62-917960636416","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Dénes Ádám és csapata jelentős nemzetközi visszhangot keltő kutatásai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy javítani lehessen a gyógyíthatatlan idegrendszeri betegségben szenvedők életminőségén. ","shortLead":"Dénes Ádám és csapata jelentős nemzetközi visszhangot keltő kutatásai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy javítani lehessen...","id":"20200303_Mi_koze_az_agy_gyulladasanak_az_Alzheimerkorhoz__magyarok_jottek_ra_a_megoldasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3da62b00-9cee-4fbf-ae62-917960636416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1725ab04-bb3e-4946-b296-695893c214ff","keywords":null,"link":"/360/20200303_Mi_koze_az_agy_gyulladasanak_az_Alzheimerkorhoz__magyarok_jottek_ra_a_megoldasra","timestamp":"2020. március. 03. 07:00","title":"Mi köze az agy gyulladásának az Alzheimer-kórhoz? Magyarok találták meg a rejtély kulcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nincs pánikhangulat az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vezetésében a koronavírus terjedése miatt – írja a Sky Sports a szervezet döntéshozó testületének a hétfői, amszterdami ülése után. ","shortLead":"Nincs pánikhangulat az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vezetésében a koronavírus terjedése miatt – írja a Sky Sports...","id":"20200302_gianni_infantino_fifa_uefa_koronavirus_jarvany_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88e9460-7d72-48cf-9ede-8ff7d829affe","keywords":null,"link":"/sport/20200302_gianni_infantino_fifa_uefa_koronavirus_jarvany_foci","timestamp":"2020. március. 02. 20:04","title":"FIFA-elnök a koronavírusról: Jelenleg semmit sem tudok kizárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc év alatt másfélszer annyi volt az állami vagyonkezelés összkiadása, mint amennyi bevétel jött.","shortLead":"Nyolc év alatt másfélszer annyi volt az állami vagyonkezelés összkiadása, mint amennyi bevétel jött.","id":"20200302_1300_milliard_forintot_bukott_az_allam_a_vagyonkezelesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d244b740-7d47-4efa-9b55-54a440503f78","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_1300_milliard_forintot_bukott_az_allam_a_vagyonkezelesen","timestamp":"2020. március. 02. 08:27","title":"1300 milliárd forintot bukott az állam a vagyonkezelésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92365b0c-4608-42cd-bf4a-e5efce2173fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk eseménye ellen két ellentüntetést is meghirdettek. A Vértanúk terén Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke a trianoni szerződést ratifikáló törvény hatályon kívül helyezését követelte. ","shortLead":"A Mi Hazánk eseménye ellen két ellentüntetést is meghirdettek. A Vértanúk terén Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke...","id":"20200301_Faklyakkal_es_feher_loval_emlekezett_Horthyra_a_Mi_Hazank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92365b0c-4608-42cd-bf4a-e5efce2173fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1b836b-7692-47c0-8150-e4642a947631","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Faklyakkal_es_feher_loval_emlekezett_Horthyra_a_Mi_Hazank","timestamp":"2020. március. 01. 21:29","title":"Fáklyákkal és fehér lóval emlékeztek Horthyra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]