[{"available":true,"c_guid":"012adda5-3564-4586-8a93-daed4ce173ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Georgia Tech olyan miniatűr robotot fejlesztett, mely idővel képessé válhat egy betegség vagy sérülés testen belüli gyógyítására.","shortLead":"A Georgia Tech olyan miniatűr robotot fejlesztett, mely idővel képessé válhat egy betegség vagy sérülés testen belüli...","id":"20200525_betegseg_gyogyszer_georgia_tech_robot_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012adda5-3564-4586-8a93-daed4ce173ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e6ea6a-0dec-4429-a643-268bae37d1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_betegseg_gyogyszer_georgia_tech_robot_kezeles","timestamp":"2020. május. 25. 10:33","title":"Gyógyszerek helyett ilyen apró robotokat küldenének a testbe, hogy megszüntessék a betegségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint akik legálisan lépnék át a határt. Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Röszkén.","shortLead":"Mármint akik legálisan lépnék át a határt. Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Röszkén.","id":"20200525_szerb_magyar_hataratkelo_roszke_karanten_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e59cb15-4b61-4a72-a2d9-bebf85468400","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_szerb_magyar_hataratkelo_roszke_karanten_szijjarto_peter","timestamp":"2020. május. 25. 09:18","title":"Megnyílnak a szerb–magyar határátkelők, karantén nélkül jöhetnek-mehetnek az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Megállíthatatlanul szaporodnak a gyárakban a robotok, s a koronavírus-járvány okozta stressz valószínűleg csak tovább gyorsítja a betegségekre immunis gépemberek térnyerését. A jövő a gép és az ember együttműködéséé.","shortLead":"Megállíthatatlanul szaporodnak a gyárakban a robotok, s a koronavírus-járvány okozta stressz valószínűleg csak tovább...","id":"20200525_ipari_robotok_fajtai_mit_tudnak_robotika_innovacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af495646-4d06-46b7-99a8-4e46495e0618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb66245-bdb0-4932-89b2-4944388f2782","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_ipari_robotok_fajtai_mit_tudnak_robotika_innovacio","timestamp":"2020. május. 25. 10:03","title":"Okosodnak a gyárakban a gépemberek, és ebből az emberek is profitálhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kiutazásra, a boltokra, éttermekre, és a sportlétesítményekre vonatkozó szabályok is enyhülnek Szlovákiában a következő hetekben.","shortLead":"A kiutazásra, a boltokra, éttermekre, és a sportlétesítményekre vonatkozó szabályok is enyhülnek Szlovákiában...","id":"20200525_szlovakia_koronavirus_jarvany_matovic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63c2364-229b-4a36-826c-100651bd921a","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_szlovakia_koronavirus_jarvany_matovic","timestamp":"2020. május. 25. 20:42","title":"Egyre több korlátozást enyhítenek vagy oldanak fel Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdf1c99-3b62-4bb4-9bf4-bb2f7d0ebe30","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a kaszinó nem hazárdjáték, mert ő biztosra megy.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a kaszinó nem hazárdjáték, mert ő biztosra megy.","id":"20200525_SzalayBobrovniczky_Kristof_habony_arpad_vagyonkezelo_Las_Vegas_Casino_Zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcdf1c99-3b62-4bb4-9bf4-bb2f7d0ebe30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a222d26c-5cc5-4c5f-9dac-7de0132a7e57","keywords":null,"link":"/360/20200525_SzalayBobrovniczky_Kristof_habony_arpad_vagyonkezelo_Las_Vegas_Casino_Zrt","timestamp":"2020. május. 25. 10:00","title":"Habony Árpád üzlettársa rárepült Andy Vajna örökségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22394841-b47e-42a3-9718-dab0f1576a06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden az eredeti tervek szerint haladt volna, akkor már a múlt héten meg kellett volna jelennie a Google Pixel 4a telefonnak. Azonban késni fog ez a modell is, akárcsak a Pixel 5.","shortLead":"Ha minden az eredeti tervek szerint haladt volna, akkor már a múlt héten meg kellett volna jelennie a Google Pixel 4a...","id":"20200525_google_pixel_4a_pixel_5_kesik_pixel_3a_arcsokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22394841-b47e-42a3-9718-dab0f1576a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb8b766-130a-48c2-887a-056c8e40dad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_google_pixel_4a_pixel_5_kesik_pixel_3a_arcsokkentes","timestamp":"2020. május. 25. 14:03","title":"Már biztosnak tűnik, hogy késni fognak a Google új telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online rendszert indít el Kína az új koronavírus globális terjedésének előrejelzésére.","shortLead":"Online rendszert indít el Kína az új koronavírus globális terjedésének előrejelzésére.","id":"20200525_kina_koronavirus_jarvany_fertozes_terjedese_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a17f87-b22f-4e8d-ae70-5a142a7317ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_kina_koronavirus_jarvany_fertozes_terjedese_covid_19","timestamp":"2020. május. 25. 17:03","title":"Megjósolná Kína, hogyan fog terjedni a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd259861-cf5f-4da6-93fa-7d2b14b36ae8","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A rendszerváltás előtti utolsó pénzügyminiszter a rendszerváltás után is beleülhetett ugyanabba a bársonyszékbe. A HVG első minisztersége idején, 1989 júniusában készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A rendszerváltás előtti utolsó pénzügyminiszter a rendszerváltás után is beleülhetett ugyanabba a bársonyszékbe. A HVG...","id":"20200525_Rendszervaltok30__Bekesi_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd259861-cf5f-4da6-93fa-7d2b14b36ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fb8b74-668b-49c3-ae6d-56453c55c5ca","keywords":null,"link":"/360/20200525_Rendszervaltok30__Bekesi_Laszlo","timestamp":"2020. május. 25. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Békesi László: Miénk a kevés pénzzel gazdálkodó háziasszony szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]