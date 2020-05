Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A hitelből finanszírozott támogatást szerdán jelentették be. Kiderült, mennyi pénzt kaphat Magyarország az EU helyreállítási alapjából
Bruttó összegről van szó, amit 160 ezer ember kap meg.
Kásler megerősítette: július 1-től osztják az 500 ezer forintos jutalmakat az egészségügyben
A határon túli magyar papok jövedelempótlékának emeléséről is döntés születhet. Jövőre várhatóan már az új egyházközösségek szervezői is kaphatnak a pénzből. Megduplázza a vidéki papok támogatását a kormány
A szem evolúciója régóta az egyik legtöbbet hangoztatott érv az evolúció ellen. Pedig valójában ez a törzsfejlődés működésének egyik legjobb példája: sokszor alakult ki valamiféle látószerv az évmilliók során a Földön, méghozzá a legváltozatosabb formákban. Erre szolgál látványos példákkal a History2 tévécsatornán pénteken debütáló dokusorozat nyitóepizódja. Amit még Darwin is alig hitt el az evolúcióból, pedig láthatóan igaz
Kisebb-nagyobb mértékben, de a kormány hatalmi ambícióit látta olvasóink döntő többsége a különleges jogrend mögött, ennek ellenére nagy részük betartotta a szabályokat. Május közepén kérdeztük oldalunk látogatóit arról, hogyan érintette őket a járvány, mit gondolnak a kormány, illetve a polgármesterek tevékenységéről. Most az utóbbi adatokat elemeztük.
Karácsonynak négyest adtak, Orbánt inkább gyanakvással figyelték a hvg.hu olvasói
Akinek bérlete van, olcsóbban használhatná a bicikliket.
Új gumi, friss alkalmazás, okoslakat – teljesen megújítják a Bubit
Elbocsátásokra és egyes szolgáltatások megszüntetésére is szükség lehet, amennyiben nem érkezik azonnali támogatás.
Azonnali támogatást kér Pintértől az önkorományzatoknak a köztisztviselők szakszervezete
Egyesek szerint 60-70 százalékos védettség kell a nyájimmunitás kialakulásához, de ezt eddig egyetlen ország járványügyi modellje alapján sem lehetett elérni – mondja az ELTE TTK Matematikai Intézetének igazgatója, Simon Péter.
Magyar matematikus: Nem valószínű, hogy egyhamar nyájimmunitás alakul ki Magyarországon