Csendben új közösségi oldal indításán ügyködött a Google, amely mostanra el is készült: az adott témába illő élmények gyűjtéséhez kitalált Keent ugyanaz az Area 120 nevű csapat fejlesztette, amely a Google több közösségi projektét is vitte az évek során. Az ötlet a most mér a Keen társalapítójaként is jegyzett CJ Adamstől származik, aki feleségével együtt fordult a Google fejlesztőihez, hogy megvalósítsák elképzeléseiket – írta a Phone Arena.

A Keen lényegében kisebb blogokat jelent, ahol egyetlen felület alá rendezhetők a felhasználót érdeklő témák. Amennyiben a másik is szimpatikusnak találja az adott tevékenységet, úgy egyetlen gombnyomással csatlakozni lehet a közösséghez. Ha valaki például szeret kenyeret sütni, úgy indíthat ezzel foglalkozó csoportot is. Az oldal rendelkezik hagyományos keresővel, de hashtagek (kulcsszavak) alapján is lehet szűrni.

A The Verge egyenesen egy második Pinterestnek nevezi a már a weben is elérhető szolgáltatást. A Keen weboldalán kívül alkalmazással is elérhető a szolgáltatás, egyelőre csak androidos telefonokról.

Nagy kérdés, mit sikerül elérnie az újdonsággal a Google-nek, mert a cég ilyen irányú próbálkozásai eddig rendre kudarcba fulladtak: a Google+-t adatszivárgás miatt került komoly bajba, az ezután indított Shoelace (cipőfűző) pedig senkit nem érdekelt. A cég mindezek ellenére egy harmadik ötletet is bedobott, remélve, hogy ezt nem kell hónapok után lekapcsolniuk.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.