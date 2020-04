Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e495dd59-31f4-432d-9739-824899da8e03","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200429_Marabu_Feknyuz_Munkanelkuli_segely_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e495dd59-31f4-432d-9739-824899da8e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8b58ad-811e-48e9-9582-916d82528821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Marabu_Feknyuz_Munkanelkuli_segely_helyett","timestamp":"2020. április. 29. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Munkanélküli segély helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai orvosok figyeltek fel rá először, az Egyesült Államokban pedig már el is kezdték a kísérleteket a famotidin nevű hatóanyaggal. A szakemberek bíznak benne, de egyelőre türelemre intenek.","shortLead":"Kínai orvosok figyeltek fel rá először, az Egyesült Államokban pedig már el is kezdték a kísérleteket a famotidin nevű...","id":"20200430_koronavirus_kezelese_gyogyszer_pepcid_famotidin_savlekoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1093c768-3ee4-429b-a763-ddc3a24f9101","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_koronavirus_kezelese_gyogyszer_pepcid_famotidin_savlekoto","timestamp":"2020. április. 30. 08:33","title":"Találtak egy olcsó hatóanyagot, ami hatékony lehet a koronavírus-fertőzötteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259f6b40-7bbd-4160-898f-7005a877a251","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint háromezren haltak meg az országban.\r

","shortLead":"Eddig több mint háromezren haltak meg az országban.\r

","id":"20200430_Torokorszagban_atlepte_a_120_ezret_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=259f6b40-7bbd-4160-898f-7005a877a251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a5d188-a60a-4d72-b7e2-8bd36661d37a","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_Torokorszagban_atlepte_a_120_ezret_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 30. 21:18","title":"Törökországban átlépte a 120 ezret a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több jótékonysági szervezetnek is segít pénzt gyűjteni a TikTok a rendszerbe nemrég beemelt adománygyűjtő matricákkal.","shortLead":"Több jótékonysági szervezetnek is segít pénzt gyűjteni a TikTok a rendszerbe nemrég beemelt adománygyűjtő matricákkal.","id":"20200429_tiktok_bytedance_adomanygyujtes_matrica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2353492e-a50f-43b5-9aad-c9e6f089cb08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_tiktok_bytedance_adomanygyujtes_matrica","timestamp":"2020. április. 29. 10:03","title":"Pénzgyűjtő matricákkal szállt be a bajba jutott gyerekeket segítő kampányba a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hitelmoratóriumot itthon jelentették be a leghamarabb, azokat, akiket elbocsátottak, fizetés nélküli szabadságra küldtek, vagy egyéni vállalkozóként jelentősen bezuhant a bevételük, egyedül Magyarország nem támogatja semmilyen formában a visegrádi országok közül.","shortLead":"Bár a hitelmoratóriumot itthon jelentették be a leghamarabb, azokat, akiket elbocsátottak, fizetés nélküli szabadságra...","id":"20200429_Magyarorszag_adja_a_legkevesebb_tamogatast_a_bajba_kerult_cegek_dolgozoinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159d4f7c-6f53-4eaf-b9ab-e10c52395518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Magyarorszag_adja_a_legkevesebb_tamogatast_a_bajba_kerult_cegek_dolgozoinak","timestamp":"2020. április. 29. 11:05","title":"V4-ek: Magyarország adja a legkevesebb támogatást a bajba került cégek dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már több amerikai halt meg koronavírusban, mint Vietnámban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Már több amerikai halt meg koronavírusban, mint Vietnámban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200429_Radar360_Gigabirsag_az_egyik_legnagyobb_szallasfoglalo_cegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d4e800-16f1-4fb7-a3c6-39fa5c4c6141","keywords":null,"link":"/360/20200429_Radar360_Gigabirsag_az_egyik_legnagyobb_szallasfoglalo_cegnek","timestamp":"2020. április. 29. 08:00","title":"Radar360: Gigabírság az egyik legnagyobb szállásfoglaló cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132cee4e-2af1-4ffe-b6b4-015547f1f1b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, egyetlen áramköri lapkára tett PC érkezett: az ODROID-C4 nemcsak olcsóbb a Raspberry Pi 4-nél, de – gyártója szerint – teljesítmény szempontjából is felülmúlja azt.","shortLead":"Újabb, egyetlen áramköri lapkára tett PC érkezett: az ODROID-C4 nemcsak olcsóbb a Raspberry Pi 4-nél, de – gyártója...","id":"20200429_odroid_c4_szamitogep_lapkan_mini_pc_raspberry_pi4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132cee4e-2af1-4ffe-b6b4-015547f1f1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e182475-fb8a-435b-983f-a92e8201765b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_odroid_c4_szamitogep_lapkan_mini_pc_raspberry_pi4","timestamp":"2020. április. 29. 11:03","title":"Az olcsónál is olcsóbb: 16 ezer forintos mini PC-riválist kapott a Raspberry Pi 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem kutatói kínai fejlesztéseket vizsgáltak.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem kutatói kínai fejlesztéseket vizsgáltak.","id":"20200430_koronavirus_fertozes_gyorsteszt_semmelweis_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3e4aac-b32d-4264-8d92-48dab7f491b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_koronavirus_fertozes_gyorsteszt_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. április. 30. 17:05","title":"Alkalmatlan a koronavírus-fertőzés kimutatására két Magyarországon is kapható teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]