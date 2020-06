Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Legalább 910 millió forint megy el az augusztus 20-i tűzijátékra. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Legalább 910 millió forint megy el az augusztus 20-i tűzijátékra. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200625_Radar360_Kosa_nekimenne_az_italgyartoknak_gyengult_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"965fe2a5-9b70-43a1-a9c8-374adefa4afa","keywords":null,"link":"/360/20200625_Radar360_Kosa_nekimenne_az_italgyartoknak_gyengult_a_forint","timestamp":"2020. június. 25. 08:01","title":"Radar360: Kósa nekimenne az italgyártóknak, gyengült a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Orbán Viktor eddigi kormányainak egyetlen állandó tagja van: Pintér Sándor, aki ráadásul bármilyen területen bevethető és lojalitása megkérdőjelezhetetlen. A mindenügyi miniszter legutóbb az egészségügyi rendszer átszervezésénél bukkant fel mint megoldóember.","shortLead":"Orbán Viktor eddigi kormányainak egyetlen állandó tagja van: Pintér Sándor, aki ráadásul bármilyen területen bevethető...","id":"202025__pinter_sandor__mindenugyi_miniszter__lojalitas__megoldoember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceb73cc0-70b7-4e8e-9ba3-96997ca34ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6d129e-48f1-4fd5-9f3b-c5643fa62b20","keywords":null,"link":"/360/202025__pinter_sandor__mindenugyi_miniszter__lojalitas__megoldoember","timestamp":"2020. június. 24. 07:00","title":"Pintér Sándor titka: nem véletlenül áll Orbán háta mögött több mint 20 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente több százezer állatot gyűjtenek össze az illegális kereskedők.","shortLead":"Évente több százezer állatot gyűjtenek össze az illegális kereskedők.","id":"20200623_A_teknosfajok_tobb_mint_felet_a_kihalas_fenyegeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ad2409-769c-4dcf-81fb-616cd2f88d47","keywords":null,"link":"/elet/20200623_A_teknosfajok_tobb_mint_felet_a_kihalas_fenyegeti","timestamp":"2020. június. 23. 21:17","title":"A teknősfajok több mint felét a kihalás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss pletyka szerint az Apple az eddiginél érezhetően gyorsabb töltőt csomagolhat az iPhone 12 dobozába.","shortLead":"Egy friss pletyka szerint az Apple az eddiginél érezhetően gyorsabb töltőt csomagolhat az iPhone 12 dobozába.","id":"20200624_apple_iphone_12_toltoje_20w_gyorstolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0580b2-a7c6-4038-931a-21414ee69090","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_apple_iphone_12_toltoje_20w_gyorstolto","timestamp":"2020. június. 24. 14:28","title":"Sokan örülhetnek: gyorsabb töltőt kaphat az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Nem először ugrott neki a kormány a kata szerinti adózás módosításának. A legnagyobb harcosa az ügynek Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki a hvg.hu-nak azt mondta, a kabinet kis híján szó szerint vette át a javaslatát. Az új szabályozás jövőre lép életbe, célja, hogy felszámolja a munkaviszonynak álcázott foglalkoztatást és csökkentse a cégek közti versenyhátrányt. ","shortLead":"Nem először ugrott neki a kormány a kata szerinti adózás módosításának. A legnagyobb harcosa az ügynek Parragh László...","id":"20200625_Kata_nav_parragh_adotorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1c8dd0-4382-44cb-96bb-60903b822a9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Kata_nav_parragh_adotorveny","timestamp":"2020. június. 25. 17:03","title":"A katások negyedét érinti a szigorítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen tetten érhető, ahogy a kormány politikai szempontjai felülírták a szakmai elveket, sőt, néhol a tényeket. Bár a Horthy-kedvelő Takaró Mihály részvétele miatt sokan az irodalomkönyvektől tartottak, ezek \"csak\" zsúfoltak és unalmasak, a történelemkönyvek viszont az általunk megkérdezett tanárok szerint konkrétan is hamisítanak, csúsztatnak. ","shortLead":"Nemcsak a sokat bírált, három év alatt hazafiasított alaptantervben, hanem a hozzá készült tankönyvekben is sok helyen...","id":"20200625_Gyerek_nyelv_es_21szazad_ellenes__kiakadtak_a_magyar_es_tortenelemtanarok_az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cb7a80-9501-492a-9c6c-84f2380e2dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Gyerek_nyelv_es_21szazad_ellenes__kiakadtak_a_magyar_es_tortenelemtanarok_az_uj_NAThoz_keszult_tankonyveken","timestamp":"2020. június. 25. 06:30","title":"Avítt, lapos, történelmet hamisít -–Kiakadtak a magyar- és történelemtanárok az új NAT-hoz készült tankönyveken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae4e57f-205c-4bd5-8328-9c9959685c2b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A HVG volt főszerkesztő-helyettese számba veszi a főpolgármester elmúlt néhány hónapját és lehetséges irányokat is felvázol Karácsony Gergelynek. Vélemény. ","shortLead":"A HVG volt főszerkesztő-helyettese számba veszi a főpolgármester elmúlt néhány hónapját és lehetséges irányokat is...","id":"20200624_Horvath_Zoltan_A_tet_a_hely_a_befuto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cae4e57f-205c-4bd5-8328-9c9959685c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1bdaad-79bb-4413-a225-887284e3dec7","keywords":null,"link":"/360/20200624_Horvath_Zoltan_A_tet_a_hely_a_befuto","timestamp":"2020. június. 24. 15:00","title":"Horváth Zoltán: Karácsony sikerének kulcsa az ellenzéki megállapodás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A visszapattanásban része volt a Pénzügyminisztérium szerint a kormány lépéseinek, de a kilábalás nem lesz ilyen egyszerű.","shortLead":"A visszapattanásban része volt a Pénzügyminisztérium szerint a kormány lépéseinek, de a kilábalás nem lesz ilyen...","id":"20200624_nagyon_durvan_visszaesett_aprilisban_a_magyar_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296a924a-f97e-4b15-92eb-3dc9b57210f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_nagyon_durvan_visszaesett_aprilisban_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. június. 24. 11:37","title":"Nagyon durván visszaesett áprilisban a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]