[{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előzetesen bejelentettnél tovább nem engedi forgalomba a problémás Boeingeket a második legnagyobb amerikai légitársaság.","shortLead":"Az előzetesen bejelentettnél tovább nem engedi forgalomba a problémás Boeingeket a második legnagyobb amerikai...","id":"20190609_boeing_737_max_american_airlines","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85724e4-e57d-47b9-93b1-56451c1f157e","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_boeing_737_max_american_airlines","timestamp":"2019. június. 09. 17:22","title":"Nem kér a Boeing 737 Maxból az American Airlines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","shortLead":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","id":"20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcfc9c1-0e09-492d-8d92-530e7ddd3d74","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","timestamp":"2019. június. 09. 14:02","title":"Magyar biztonsági rendszer védheti a New York-i La Guardia repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8f8bf4-421c-4058-9d46-f221bcc69b2f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy családi tragédia után indult pénzgyűjtés egy anyuka és gyerekei számára.","shortLead":"Egy családi tragédia után indult pénzgyűjtés egy anyuka és gyerekei számára.","id":"20190609_Hivatalosan_is_a_csalade_lett_a_haz_amire_az_Erzsi_a_macska_kozossegi_gyujtes_indult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8f8bf4-421c-4058-9d46-f221bcc69b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd57166-0acb-44da-853c-e1e8816c313e","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Hivatalosan_is_a_csalade_lett_a_haz_amire_az_Erzsi_a_macska_kozossegi_gyujtes_indult","timestamp":"2019. június. 09. 19:50","title":"Hivatalosan is a családé a ház, amire Erzsivel a macskával indult gyűjtés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a83ac0-d3b3-4a78-8418-0637ddbb2e1c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek több tucat, a vasárnapi elnökválasztás bojkottjára felhívó tüntetőt Kazahsztánban. 