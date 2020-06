Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","shortLead":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","id":"20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a90c25-b759-4fdf-b016-da3aa9167a2a","keywords":null,"link":"/elet/20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","timestamp":"2020. június. 24. 12:13","title":"Five, Dévényi Tibor, Korda György: erős lesz retróban az idei EFOTT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz az ötvenes évek besúgóhálózatát emlegeti, Márki-Zay Péter szerint a helyi rendelet elfogadásával a korrupció ellen küzdenének. A rendelet szerint nem csak a vélt gazdasági bűncselekményeket, de az együttélés szabályai ellen vétőket is jelenthetik a városházán.","shortLead":"A helyi Fidesz az ötvenes évek besúgóhálózatát emlegeti, Márki-Zay Péter szerint a helyi rendelet elfogadásával...","id":"20200625_Uj_helyi_rendelet_Hodmezovasarhelyen_spiclitorveny_vagy_korrupcioellenesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beeaf7bb-05d3-4d1f-9a98-2cbb71289e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Uj_helyi_rendelet_Hodmezovasarhelyen_spiclitorveny_vagy_korrupcioellenesseg","timestamp":"2020. június. 25. 14:40","title":"Új helyi rendelet Hódmezővásárhelyen: spiclitörvény, vagy korrupcióellenesség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42180870-c60d-4a3a-82f8-589629ebcb1d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 13. rész. Gálffi László olvassa fel Karinthy Frigyes írását. Szép Ernő versét elmondja: Kerekes Éva.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200624_Trianon_Kimondva_Szep_Erno_Felho_Karinthy_Frigyes_Fiuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42180870-c60d-4a3a-82f8-589629ebcb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e0cbb7-b112-4d8b-b71e-afcf2ea0a787","keywords":null,"link":"/360/20200624_Trianon_Kimondva_Szep_Erno_Felho_Karinthy_Frigyes_Fiuk","timestamp":"2020. június. 24. 19:00","title":"Trianon. Kimondva: Szép Ernő: Felhő; Karinthy Frigyes: Fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba8101a-2db2-4fa8-b3ac-e0c39b6369f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy egy frissítés után lehetővé teszi majd a Spotify a YouTube-szerű zenei élményeket.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy egy frissítés után lehetővé teszi majd a Spotify a YouTube-szerű zenei élményeket.","id":"20200624_spotify_zenei_videoklip_megjelenites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ba8101a-2db2-4fa8-b3ac-e0c39b6369f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f83e97-c881-49e5-b7c7-d83b92f5fba9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_spotify_zenei_videoklip_megjelenites","timestamp":"2020. június. 24. 10:33","title":"A zenék mellé videók is kerülhetnek a Spotifyba, egyre jobban fog hasonlítani a YouTube Musicra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed25760a-4e8f-4688-b9b3-55a4f29195d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már zajlik a tiszavirágzás, az egyedülálló természeti látványosság, amit nemrég a Hungarikum Bizottság mint kiemelkedő jelentőséggel bíró nemzeti értéket, hungarikumnak nyilvánított.","shortLead":"Már zajlik a tiszavirágzás, az egyedülálló természeti látványosság, amit nemrég a Hungarikum Bizottság mint kiemelkedő...","id":"20200625_tisza_to_viragzas_keresz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed25760a-4e8f-4688-b9b3-55a4f29195d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7120403-f85d-4831-816c-3ee3342e9322","keywords":null,"link":"/elet/20200625_tisza_to_viragzas_keresz","timestamp":"2020. június. 25. 21:51","title":"Virágzik a Tisza-tó, haláltáncba kezdtek a kérészek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai bejelentés szerint meg akarják vitatni, hogy az összes választókerületben tartsanak-e előválasztást, és legyen-e közös lista.","shortLead":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai...","id":"20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14050019-4212-4a5d-8d8d-b48952c5d3e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","timestamp":"2020. június. 24. 18:26","title":"Kunhalmi: Az MSZP-nek kell az ellenzéki együttműködés „kötőszövetének” lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7a8bdf-e0da-48ab-8723-c1431b6ed8d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem gyártanak többet a vegyes megítélésű járműből.","shortLead":"Nem gyártanak többet a vegyes megítélésű járműből.","id":"20200624_segway_elektromos_roller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f7a8bdf-e0da-48ab-8723-c1431b6ed8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b099f0-c9a8-40d8-96fe-0e14592f323e","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_segway_elektromos_roller","timestamp":"2020. június. 24. 10:59","title":"Vége a Segwayeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Bármilyen meglepő, nem hidegebb az idei június, mint általában – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat méréseiből. A csapadékmennyiségről ugyanezt már nem lehet elmondani, hiszen az eddig lehullt eső országos átlagban másfélszerese a szokásosnak. Van egy rossz hírünk is: a következő hetekben is az átlagoshoz közeli, vagy kissé hűvösebb idő elé nézünk.","shortLead":"Bármilyen meglepő, nem hidegebb az idei június, mint általában – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20200624_nyar_meteorologia_elorejelzes_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef2db82-bec2-43e5-9c14-e2d044a53236","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_nyar_meteorologia_elorejelzes_idojaras","timestamp":"2020. június. 24. 17:00","title":"Most akkor tényleg megbolondult az időjárás Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]