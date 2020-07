Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17c6b157-fe50-4062-8523-56f0222f1ba1","c_author":"Ingatlannet","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az is kiderült, mennyire népszerű a főváros a vidéki, eladásra készülő ingatlantulajdonosok körében.","shortLead":"Az is kiderült, mennyire népszerű a főváros a vidéki, eladásra készülő ingatlantulajdonosok körében.","id":"20200702_A_magyarok_nem_szeretnek_ingatlant_cserelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17c6b157-fe50-4062-8523-56f0222f1ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1632abd-0347-44cd-98eb-184fb0f17ee2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200702_A_magyarok_nem_szeretnek_ingatlant_cserelni","timestamp":"2020. július. 02. 16:25","title":"A magyarok nem szeretnek ingatlant cserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.","shortLead":"84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.","id":"20200704_Szinte_minden_allami_reklamkoltes_NERcegekhez_kerul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcc1456-9f89-4514-8d9c-5a066d44571a","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Szinte_minden_allami_reklamkoltes_NERcegekhez_kerul","timestamp":"2020. július. 04. 11:59","title":"Szinte minden állami reklámköltés NER-cégekhez kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39935419-49c1-4571-b3d3-f2519d03a242","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az amerikai tornászok elképesztő erővel mutatták be a gyakorlatokat és gyűjtötték az érmeket a világversenyeken, miközben a rendszer, amely az őket évtizedeken át zaklató sportorvosnak védelmet nyújtott, tehetetlenné tette őket a visszaélésekkel szemben. 