[{"available":true,"c_guid":"f97883f6-5891-4d2a-a4e4-66b4b2b1dd6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ugyancsak teljesen új Bronco visszafogottabb kistestvéreként debütált a Bronco Sport.","shortLead":"Az ugyancsak teljesen új Bronco visszafogottabb kistestvéreként debütált a Bronco Sport.","id":"20200714_itt_a_teljesen_uj_ford_bronco_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f97883f6-5891-4d2a-a4e4-66b4b2b1dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87594413-5030-454f-a4e6-14fcdf1fd4c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_itt_a_teljesen_uj_ford_bronco_sport","timestamp":"2020. július. 14. 09:21","title":"Itt a teljesen új Ford Bronco Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b77e64-64c6-4dff-9ac0-c532eef35433","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évek elejére repítheti vissza új gazdáját ez a makulátlan állapotú sportos régi Golf.","shortLead":"A 80-as évek elejére repítheti vissza új gazdáját ez a makulátlan állapotú sportos régi Golf.","id":"20200713_mintha_uj_lenne_ez_125_millio_forintos_37_eves_vw_golf_gti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b77e64-64c6-4dff-9ac0-c532eef35433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36d097d-70df-4992-9b20-adfeb3c619fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_mintha_uj_lenne_ez_125_millio_forintos_37_eves_vw_golf_gti","timestamp":"2020. július. 13. 06:41","title":"Mintha új lenne ez 12,5 millió forintos 37 éves VW Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","shortLead":"Tizenharmadik alkalommal bukkant földgázra Pakisztánban a magyar olajipari vállalat.","id":"20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f89e96-c8c8-461f-9b1f-6fc32a3a1fa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_gaz_kondenzatum_pakisztan_mol","timestamp":"2020. július. 14. 09:05","title":"Gázt talált a Mol Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d354e24-d1d7-495d-8e9f-3d940badab20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Környezeti katasztrófával fenyeget.","shortLead":"Környezeti katasztrófával fenyeget.","id":"20200714_Ket_napja_langol_egy_amerikai_hadihajo_San_Diegoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d354e24-d1d7-495d-8e9f-3d940badab20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bf01bf-3d2f-41d8-8da5-c6ed1e1722ad","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Ket_napja_langol_egy_amerikai_hadihajo_San_Diegoban","timestamp":"2020. július. 14. 06:13","title":"Két napja lángol egy amerikai hadihajó San Diegóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","shortLead":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","id":"20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521d8a28-2492-474d-81ce-b9a4fdcf20a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","timestamp":"2020. július. 14. 11:21","title":"Milliós engedményt adnak most a legújabb Tesla árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar György ügyvéd ingyen vállalta az ügyet.","shortLead":"Magyar György ügyvéd ingyen vállalta az ügyet.","id":"20200714_Ugyvedje_szerint_senkinek_sem_artott_a_patyi_boncseged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55bb106-e879-4e3f-bf17-cc3e0e5e0b43","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Ugyvedje_szerint_senkinek_sem_artott_a_patyi_boncseged","timestamp":"2020. július. 14. 08:13","title":"Ügyvédje szerint senkinek sem ártott a pátyi boncsegéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Nagyon kivannak szegények, hogy hekkelik a konzultációjukat. Tehát ez illő és helyénvaló.","shortLead":"Nagyon kivannak szegények, hogy hekkelik a konzultációjukat. Tehát ez illő és helyénvaló.","id":"20200714_A_Fidesz_edes_konnyei360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5123aed9-a742-433b-8ae1-22285cbb354d","keywords":null,"link":"/360/20200714_A_Fidesz_edes_konnyei360","timestamp":"2020. július. 14. 11:00","title":"Tóta W.: A Fidesz édes könnyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre két olyan dolgot is bevezet a YouTube, ami miatt az eddiginél jóval több hirdetést láthatnak majd a felhasználók.","shortLead":"Egyszerre két olyan dolgot is bevezet a YouTube, ami miatt az eddiginél jóval több hirdetést láthatnak majd...","id":"20200713_youtube_reklam_hirdetes_szabalyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b1345-0e88-4c13-a2ab-ecdb4139bb26","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_youtube_reklam_hirdetes_szabalyzat","timestamp":"2020. július. 13. 13:03","title":"Módosít a szabályzatán a YouTube, és ennek sokan nem fognak örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]