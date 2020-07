Egyre élesedik a verseny a telefonokhoz készített gyorstöltők terén – legalábbis a mobilipar kínai szereplői között. A Xiaomi még 2019-ben lengette be, hogy egy 100W-os gyorstöltőt fog piacra dobni, majd az idei évben már egy 120W-os egységről jött hír. Ehhez képest a szintén kínai Oppo a napokban azzal került be a hírekbe, hogy bejelentették: július 15-én egy 125W-os töltőt mutatnak majd be.

Az Oppo után most újra a Xiaomi lépett elő. A cég a kínai közösségi oldalon, a Weibón tette közzé: augusztusban leleplezik a 100W-os egységüket.

Bár ez első hallásra visszalépésnek tűnhet, valójában nem az. 2019-ben a Xiaomi csak a technológia prototípusát leplezte le – valószínűleg az Oppo is így tesz majd szerdán –, és azt ígérte, 2020-ban mutatják majd be az egység végső változatát.

A Super Charge Turbót a Foxconn fogja gyártani, és ha hihetünk a korábban közzétett videónak, 17 perc alatt lesz képes 0-ról 100 százalékra feltölteni egy 4000 mAh egységet.

A Xiaomi a GSMArena szerint azt is belebegtette a Weibón, hogy egy minden eddiginél gyorsabb vezeték nélküli töltési technológián dolgoznak, erről azonban semmilyen más információt nem voltak hajlandók elárulni.

