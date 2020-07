Az Amazon érdekes boltjairól már régebb óta hallani: ezek azok az üzletek, ahol nincs személyzet, sőt pénztárak sem, a vásárlókat ugyanis egy kamerarendszer ellenőrzi, a fizetés pedig szenzorok segítségével történik. A cég most úgy döntött, ezt az élményt azokra is kiterjeszti, akik nem csak egy üdítő miatt ugranának be a jövő közértjébe.

Mint a Mashable is írja, a cég újdonságát egy érdekes bevásárlókocsi jelenti, amely amellett, hogy érintőképernyővel rendelkezik, “látja”, mi kerül a kosarába. A kocsiba helyezett áruk a kijelzőn is megjelennek, ahol természetesen a cikk pontos darabszáma és ára is látszódik. Ha menet közben valami kikerül a kocsiból, az a listából is törlődik.

© Amazon

Az újfajta bevásárlókocsikat Kaliforniában fogják üzembe helyezni, még idén. Ezeket használva a vásárlók olyan sorokba állhatnak be, ahol nincs hagyományos kassza, de még szalag vagy önkiszolgáló pénztár sem: az elvinni kívánt áruk összegét a fogyasztó Amazon-profiljához társított bankkártyáról vonják le, teljesen automatikusan, várakozás nélkül. Az Amazon szerint a kocsikkal nem csak a fizetés válik sokkal kényelmesebbé és gyorsabbá, a vásárlással is idő spórolható.

Az újdonsága használata nem jelent extra költséget, és nem is vonódik le több pénz azért, mert valaki így vásárol.

