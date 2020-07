Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogilag és anyagilag is garantálják a gyülekezet helyzetét és szerepét.","shortLead":"Jogilag és anyagilag is garantálják a gyülekezet helyzetét és szerepét.","id":"20200724_Emberoltokre_szol_a_a_Hit_Gyulekezete_es_Semjen_Zsolt_paktumja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7678833f-406f-46b0-b089-78e84bea5b38","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Emberoltokre_szol_a_a_Hit_Gyulekezete_es_Semjen_Zsolt_paktumja","timestamp":"2020. július. 24. 11:41","title":"Emberöltőkre szól a Hit Gyülekezete és Semjén Zsolt szerződése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy romániai falut vesztegzár alá helyeztek, fegyveresek őrzik az ott lakókat.","shortLead":"Egy romániai falut vesztegzár alá helyeztek, fegyveresek őrzik az ott lakókat.","id":"20200722_koronavirus_jarvany_romania_vesztegzar_ukrajna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85360e3-1489-4ad1-bb0f-0e2a7ff13317","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_koronavirus_jarvany_romania_vesztegzar_ukrajna","timestamp":"2020. július. 22. 20:15","title":"Romániában rekordot döntött, Ukrajnában megugrott a fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295bb6b2-a35b-410a-8fba-9592b4636d9c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erdogan elnöki dekrétummal nagymecsetté nyilvánította az ikonikus épületet, pénteken már imára várják a muszlim hívőket.","shortLead":"Erdogan elnöki dekrétummal nagymecsetté nyilvánította az ikonikus épületet, pénteken már imára várják a muszlim hívőket.","id":"20200723_Hagia_Sophia_erdogan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=295bb6b2-a35b-410a-8fba-9592b4636d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee11517-3754-4761-ad27-70a07f914c94","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_Hagia_Sophia_erdogan","timestamp":"2020. július. 23. 21:06","title":"Pénteken már nagymecsetként nyílik meg a Hagia Sophia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68025345-770c-4d5f-b610-4dac096e75df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az augusztus 20-i ünnepi időszak alatt éjszakánként fogad és indít is járatokat a pályaudvar.","shortLead":"Az augusztus 20-i ünnepi időszak alatt éjszakánként fogad és indít is járatokat a pályaudvar.","id":"20200723_mav_felujitas_nyugati_palyaudvar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68025345-770c-4d5f-b610-4dac096e75df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3175c839-fa87-4273-8a31-fe041ffd20a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_mav_felujitas_nyugati_palyaudvar","timestamp":"2020. július. 23. 17:53","title":"Így folyatódik a felújítás a Nyugati pályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament (EP) arról az ötpárti állásfoglalásról, amelynek aláírói sajnálatukat fejezték ki amiatt, hogy az uniós vezetők meggyengítették az uniós költségvetés jogállamisági feltételrendszerét. Jelezték azt is: meggyőződésük, hogy az eljárás csak eredetileg javasolt szavazási feltételek mellett működhet hatékonyan – írja az Eurológus.","shortLead":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament (EP) arról az ötpárti állásfoglalásról, amelynek aláírói sajnálatukat fejezték...","id":"20200722_europai_parlament_koltsegvetes_jogallamisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8514c577-ced8-4eb7-943e-131fc924f564","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_europai_parlament_koltsegvetes_jogallamisag","timestamp":"2020. július. 22. 21:37","title":"Az EP még alakítana az uniós alkun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fe4265-70c3-416a-b05a-ec2b224b9d2f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balaton nyugati részén tömegesen jelentek meg a kékalgák a vízfelszínen, a két héttel ezelőtti méréshez képest megduplázódott a számuk. Hetente kellene mérni a vízminőséget, de csak havonta teszik. ","shortLead":"A Balaton nyugati részén tömegesen jelentek meg a kékalgák a vízfelszínen, a két héttel ezelőtti méréshez képest...","id":"20200723_allergias_reakcio_hasmenes_balaton_kekalga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fe4265-70c3-416a-b05a-ec2b224b9d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6112a19-5d88-4d8b-92d1-3fc23651edd0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200723_allergias_reakcio_hasmenes_balaton_kekalga","timestamp":"2020. július. 23. 15:40","title":"Allergiás reakciót, hasmenést okozhat a Balatonban elszaporodott kékalga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter legfőbb ügyész szerint nem ismernek arra konkrét adatot, hogy Kaleta fizetett volna a felvételekért, amiket a számítógépén találtak. Az is kiderült, a magyar hatóságoknak a külföldi bűnüldöző szervekkel az alapadatok átadásán túl nem volt együttműködésük.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyész szerint nem ismernek arra konkrét adatot, hogy Kaleta fizetett volna a felvételekért, amiket...","id":"20200724_ugyeszseg_kaleta_pedofil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e15a13-8f7b-496d-9098-1cec59fa6fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_ugyeszseg_kaleta_pedofil","timestamp":"2020. július. 24. 12:18","title":"Az ügyészség szerint nem fizetett Kaleta a pedofil képekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Péntekig kapott határidőt Kína arra az Egyesült Államoktól, hogy bezárja a houstoni konzulátusát. A döntés előtt a konzulátus udvarán papírokat égettek, egy nappal korábban pedig vádat emeltek két kínai ellen hackertámadás miatt.","shortLead":"Péntekig kapott határidőt Kína arra az Egyesült Államoktól, hogy bezárja a houstoni konzulátusát. A döntés előtt...","id":"20200722_kina_konzulatus_houston_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27ae871-7dbb-4010-893c-98fe129beb5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200722_kina_konzulatus_houston_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 22. 12:42","title":"Az Egyesült Államok bezáratja a kínai konzulátust Houstonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]