Tavaly októberben jelentette be a Microsoft kétkijelzős, összecsukható eszközére írt operációs rendszerét, a Windows 10X-et, majd gyorsan magát az eszközt is a Surface Neót. A bejelentés után azonban hiába várt rájuk a világ, és áprilisban kiderült, hogy a koronavírus-járvány miatt csúszik a megjelenés, egészen az év végéig. Azután jött egy teljes stratégiaváltás, és kiderült, a Microsoft először egyképernyős eszközön indítja el a Windows 10X-et, pontosabban annak egy speciális verzióját. Ez pedig már a Surface Neo késését is előre vetítette.

© TechRadar

Ami a határidőket illeti, a ZDNet jelenlegi értesülése szerint az oktatáshoz és az üzleti használatra tervezett, a Windows 10X rendszert futtató egyképernyős eszközök várhatóan 2021 tavaszán érkeznek meg, és csak egy évvel később, 2022-ben jelennének meg az említett rendszert futtató kétképernyős hardverek, ami már jelentős késés a redmondiak eredeti tervéhez képest.

Azonban nem csupán a koronavírus miatt megváltozott világ okozhatja a késlekedést, legalábbis a The Verge szerint. Úgy tűnik, a Microsoftnak az a terve, hogy a Windows 10X támogassa a hagyományos Win32 asztali alkalmazásokat, ugyancsak problémákat okozott az operációs rendszer fejlesztésében. Állítólag teljesítményproblémákat tapasztaltak, illetve kompatibilitási gondokat az operációs rendszerbe integrálódó bonyolultabb alkalmazások esetén, és ezek is hozzájárulnak a Windows 10X késéséhez.

