[{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lou Williams napokkal az NBA újraindítása előtt elhagyta a bajnokság folytatásának helyszínét, ahonnan tilos volna elmennie egyetlen játékosnak is. Most azt állítja, csak vacsorázni ment a Magic City sztriptízklubba, nem voltak ott táncosok. A másfél-két hetes karantént nem ússza meg így sem.","shortLead":"Lou Williams napokkal az NBA újraindítása előtt elhagyta a bajnokság folytatásának helyszínét, ahonnan tilos volna...","id":"20200726_nba_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5f364-1357-4a24-9a77-f7ec2878b8c7","keywords":null,"link":"/sport/20200726_nba_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 26. 11:07","title":"Karanténba megy az NBA-játékos, aki a szezon indulása előtt kiszökött „vacsorázni” egy sztriptízklubba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c5d2d9-9a78-46b3-9fe4-ae9ca7f16ccc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem tudni, mekkora lesz a stáb.","shortLead":"Azt nem tudni, mekkora lesz a stáb.","id":"20200725_Media1_Megkezdtek_az_Index_uj_stabjanak_toborzasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50c5d2d9-9a78-46b3-9fe4-ae9ca7f16ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9daf85f-258d-47ee-9c9a-550d2a4987bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Media1_Megkezdtek_az_Index_uj_stabjanak_toborzasat","timestamp":"2020. július. 25. 19:01","title":"Média1: Már toborozzák az új stábot az Indexbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3de0894-2d84-423b-b935-c7d54ebe3bbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szabad sajtóért tenni kell.","shortLead":"A szabad sajtóért tenni kell.","id":"20200725_Mero_bizik_abban_hogy_gyulnek_a_szazmilliok_az_uj_Indexre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3de0894-2d84-423b-b935-c7d54ebe3bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff83187c-4cf2-4518-8bb8-6cbc89a4d094","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Mero_bizik_abban_hogy_gyulnek_a_szazmilliok_az_uj_Indexre","timestamp":"2020. július. 25. 14:27","title":"Mérő bízik abban, hogy gyűlnek a százmilliók az új Indexre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd9b49d-e4d2-474a-8b66-be95177a2290","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hallgatva az idők szavára, kétkijelzős Chromebookon dolgozik a Google, bár egyelőre még csak egyfajta koncepcióról beszélhetünk.","shortLead":"Hallgatva az idők szavára, kétkijelzős Chromebookon dolgozik a Google, bár egyelőre még csak egyfajta koncepcióról...","id":"20200725_ketkijelzos_erintokepernyos_chromebook_microsoft_surface_neo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcd9b49d-e4d2-474a-8b66-be95177a2290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a0b9a7-e5ff-4334-a166-b0b8e5376fa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200725_ketkijelzos_erintokepernyos_chromebook_microsoft_surface_neo","timestamp":"2020. július. 25. 12:03","title":"Kétképernyős laptoppal állhat elő a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d80f3a3-7e96-4512-be9f-87be1eff20f2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelem szárnyalt, a vendéglátás viszont a földbe állt az elmúlt hónapokban. Hogyan érintette a válság a legnagyobb üdítőgyártót? Miért pont most nyitottak egy új piac felé? Békefi Lászlót, a Coca-Cola HBC Magyarország ügyvezető igazgatóját kérdeztük.","shortLead":"A kiskereskedelem szárnyalt, a vendéglátás viszont a földbe állt az elmúlt hónapokban. Hogyan érintette a válság...","id":"20200726_Hosszu_folyamat_lesz_a_vendeglatas_felepulese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d80f3a3-7e96-4512-be9f-87be1eff20f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277802ae-c9f6-4009-abd7-61e2b2053fdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200726_Hosszu_folyamat_lesz_a_vendeglatas_felepulese","timestamp":"2020. július. 26. 16:00","title":"Ásványvizet igen, teát, gyümölcslevet nem vettünk a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több, mint hatmillió aktív esetről tudni hivatalosan, a járvány kezdete óta már 16 milliónál is több koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"Több, mint hatmillió aktív esetről tudni hivatalosan, a járvány kezdete óta már 16 milliónál is több...","id":"20200726_koronavirus_fertozottek_16_millio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5632759b-83ab-4775-a402-9115d66ed9e7","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_koronavirus_fertozottek_16_millio","timestamp":"2020. július. 26. 11:40","title":"Átlépte a 16 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy online felmérésen az autósok csaknem mindegyike a büntetőfékezést tartotta a legveszélyesebb manővernek. ","shortLead":"Egy online felmérésen az autósok csaknem mindegyike a büntetőfékezést tartotta a legveszélyesebb manővernek. ","id":"20200725_auto_kozlekedes_bmw_kutatas_buntetofekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6499ee52-2f54-4028-a7ff-65c3cd2c6e29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_auto_kozlekedes_bmw_kutatas_buntetofekezes","timestamp":"2020. július. 25. 10:50","title":"Még mindig a BMW az agresszív közlekedés hívó szava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed2aa01-f0a7-4905-b1f0-ad3c53c4fe40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MTI-vezér tartalomfejlesztési tanácsadó lesz.","shortLead":"A volt MTI-vezér tartalomfejlesztési tanácsadó lesz.","id":"20200725_A_Mediaworksnel_folytatja_Belenessy_Csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ed2aa01-f0a7-4905-b1f0-ad3c53c4fe40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02f7d2b-291c-4228-bbe9-8bea123f342d","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_A_Mediaworksnel_folytatja_Belenessy_Csaba","timestamp":"2020. július. 25. 09:43","title":"A Mediaworksnél folytatja Belénessy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]