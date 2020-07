Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a43e0ce0-235c-4468-91b5-9d3e4c814b7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban figyelmeztetések hangzottak el szombaton arról, hogy már elindult a koronavírus okozta járvány második hulláma. Erre utal, hogy növekszik a fertőzések száma, az R-mutató ismét 1 fölött van. Ennek ellenére turistákkal a fedélzetén kifutott Hamburg kikötőjéből az első luxus óceánjáró a betegség miatt elrendelt zárlat óta.","shortLead":"Németországban figyelmeztetések hangzottak el szombaton arról, hogy már elindult a koronavírus okozta járvány második...","id":"20200725_Nemetorszagban_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a43e0ce0-235c-4468-91b5-9d3e4c814b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1266d4-ce6a-4bfb-8327-a7aefd1d76b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Nemetorszagban_megerkezett_a_jarvany_masodik_hullama","timestamp":"2020. július. 25. 18:45","title":"Németországban elkezdődhet a járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A traktor szabálytalanul hajtott ki az útra, személyautóval ütközött.","shortLead":"A traktor szabálytalanul hajtott ki az útra, személyautóval ütközött.","id":"20200725_Meghalt_egy_oteves_kislany_traktorbalesetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aea083d-ac0d-4916-871d-8e9d026bda32","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Meghalt_egy_oteves_kislany_traktorbalesetben","timestamp":"2020. július. 25. 09:46","title":"Meghalt egy ötéves kislány traktorbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","shortLead":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","id":"20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7dc84-4b26-4a3a-a935-24672b4c57e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Felborult és elsüllyedt egy hajó egy balatoni vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-balatoni vasútvonal Nagykanizsa környéki részein, valamint a Dombóvár és Gyékényes közötti szakaszon is tart még a károk helyreállítása.","shortLead":"A dél-balatoni vasútvonal Nagykanizsa környéki részein, valamint a Dombóvár és Gyékényes közötti szakaszon is tart még...","id":"20200726_vasut_vonatok_vihar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99fd5bcb-2172-4720-9064-ceaf923b5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5600494e-03d6-4f7c-931b-a8eb38b6c61a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_vasut_vonatok_vihar","timestamp":"2020. július. 26. 08:51","title":"Három helyen nem járnak a vonatok a vihar után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így könnyebben nyomtatható otthon is.","shortLead":"Így könnyebben nyomtatható otthon is.","id":"20200725_Feketefeher_lesz_a_zoldkartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bb57b7-e2f1-4405-a60f-ebeb4804e999","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Feketefeher_lesz_a_zoldkartya","timestamp":"2020. július. 25. 10:25","title":"Fekete-fehér lesz a zöldkártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ebafd9-643f-44e1-87d7-e65a4e8520a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint egy forró levegővel teli léggömbbel ütközhetett a gép.","shortLead":"Szemtanúk szerint egy forró levegővel teli léggömbbel ütközhetett a gép.","id":"20200725_Hazra_zuhant_egy_kis_gep_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84ebafd9-643f-44e1-87d7-e65a4e8520a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2c0aff-0379-4e55-9154-af35d38a3d86","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Hazra_zuhant_egy_kis_gep_Nemetorszagban","timestamp":"2020. július. 25. 20:29","title":"Házra zuhant egy kisrepülő Németországban, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csodáljuk bátor kiállásotokat – olvasható a Gazeta Wyborcza hétfői számának első oldalán.","shortLead":"Csodáljuk bátor kiállásotokat – olvasható a Gazeta Wyborcza hétfői számának első oldalán.","id":"20200727_gazeta_wyborcza_index_tuntetes_bodolai_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e785e8a2-1d6d-44cf-b0dd-929325f554af","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_gazeta_wyborcza_index_tuntetes_bodolai_laszlo","timestamp":"2020. július. 27. 06:15","title":"Magyarul üzen az indexeseknek címlapján a legnagyobb lengyel politikai lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK alapító vezérigazgatóját az Indexen jelentette be Tarlós István, és ott is búcsúzott a tisztségétől. Vitézy Dávid érzelmes posztban idézi fel, mi mindent köszönhet Magyarország vezető hírportáljának.","shortLead":"A BKK alapító vezérigazgatóját az Indexen jelentette be Tarlós István, és ott is búcsúzott a tisztségétől. Vitézy Dávid...","id":"20200726_Vitezy_David_az_Index_tragediajarol_Remelem_lesz_masik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4282b5e7-6ca0-4e67-a250-9b6d4d18b838","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Vitezy_David_az_Index_tragediajarol_Remelem_lesz_masik","timestamp":"2020. július. 26. 21:30","title":"Vitézy Dávid: Másképp alakult volna minden, ha nincs Index. Remélem, lesz másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]