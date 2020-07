Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a8a03b-cb3b-4993-ae6d-710543052182","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert O'Brien egy családi rendezvényen fertőződhetett meg.","shortLead":"Robert O'Brien egy családi rendezvényen fertőződhetett meg.","id":"20200727_koronavirus_donald_trump_nemzetbiztonsagi_tanacsado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a8a03b-cb3b-4993-ae6d-710543052182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64be56ee-049d-461b-a7bd-719256ff4b6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_koronavirus_donald_trump_nemzetbiztonsagi_tanacsado","timestamp":"2020. július. 27. 16:41","title":"Koronavírusos lett Trump nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0a620a-abb3-4a7f-9be1-9d10f2b16828","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200729_Marabu_FekNyuz_Meszaros_Resort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a0a620a-abb3-4a7f-9be1-9d10f2b16828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f66799c-04f7-4d53-beaa-d129e94cccab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Marabu_FekNyuz_Meszaros_Resort","timestamp":"2020. július. 29. 11:20","title":"Marabu FékNyúz: Mészáros Resort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól még nehezebb lesz elérni a célunkat, egy szabad Magyarországot építeni - ezzel búcsúzik a jogvédő szervezet az eddig ismert Indextől, de azért a reményüket fejezik ki, hogy a búcsúzó indexes kollégák kiállásából valami új születhet.","shortLead":"Mostantól még nehezebb lesz elérni a célunkat, egy szabad Magyarországot építeni - ezzel búcsúzik a jogvédő szervezet...","id":"20200728_tasz_index_bucsu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f23121c-de41-4dad-b324-d75474900eb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_tasz_index_bucsu","timestamp":"2020. július. 28. 17:52","title":"Elbúcsúzott a TASZ is az Indextől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82785153-a727-4b61-ae6e-0f7a167d370f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Közel ötmilliárdból fejlesztik a létesítményt.","shortLead":"Közel ötmilliárdból fejlesztik a létesítményt.","id":"20200728_Allam_Kiraly_Gabor_Szombathely_sportletesitmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82785153-a727-4b61-ae6e-0f7a167d370f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ef08cb-f3b7-4b86-9cd4-6afcf458f82f","keywords":null,"link":"/sport/20200728_Allam_Kiraly_Gabor_Szombathely_sportletesitmeny","timestamp":"2020. július. 28. 13:23","title":"Milliárdokat ad az állam Király Gábor szombathelyi sportlétesítményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f6c80c-85d2-4677-b19d-96b02668038c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Állapota stabil, de továbbra is az intenzív osztályon ápolják.","shortLead":"Állapota stabil, de továbbra is az intenzív osztályon ápolják.","id":"20200727_Negyedszerre_is_megmutottek_Alex_Zanardit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20f6c80c-85d2-4677-b19d-96b02668038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5908855c-b7cc-490c-b562-97c478124a7d","keywords":null,"link":"/sport/20200727_Negyedszerre_is_megmutottek_Alex_Zanardit","timestamp":"2020. július. 27. 20:59","title":"Negyedszerre is megműtötték Alex Zanardit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonhárom intézmény meggondolta magát, és mégsem kér őröket az iskolába.","shortLead":"Huszonhárom intézmény meggondolta magát, és mégsem kér őröket az iskolába.","id":"20200728_Iskolaor_kepzes_jelentkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ca697b-5b35-4ad5-be91-b8076cca3090","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Iskolaor_kepzes_jelentkezes","timestamp":"2020. július. 28. 13:59","title":"Közel 1200-an jelentkeztek eddig iskolaőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e8e9fe-df39-4749-82e2-d639d4895abf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Franciaországban bevizsgálták a levegőt: a 75 talált vegyület majdnem fele mérgező, és olyan is volt köztük, amelyet már 20 éve nem használhatnak.","shortLead":"Franciaországban bevizsgálták a levegőt: a 75 talált vegyület majdnem fele mérgező, és olyan is volt köztük, amelyet...","id":"20200728_novenyvedoszer_rovarirto_levego_legszennyezes_eu_mergezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57e8e9fe-df39-4749-82e2-d639d4895abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6338481-a5de-4e31-9fea-d3ae77e9cae6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200728_novenyvedoszer_rovarirto_levego_legszennyezes_eu_mergezo","timestamp":"2020. július. 28. 09:10","title":"Évtizedek óta betiltották, de még mindig kimutatható a levegőben a növényvédőszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank kedden megjelent 2020-as versenyképességi jelentése alapján nem sok jó mondható el az országról azon túl, hogy élen jár a lakosság bevonásában az államadósság finanszírozásába.","shortLead":"A jegybank kedden megjelent 2020-as versenyképességi jelentése alapján nem sok jó mondható el az országról azon túl...","id":"20200728_mnb_versenykepessegi_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e81f8d-7346-4f6f-ab05-bf16303fbafe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_mnb_versenykepessegi_index","timestamp":"2020. július. 28. 15:43","title":"MNB-jelentés: lesújtó a magyar egészségügy és az oktatás helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]