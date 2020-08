Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3018f102-ffee-4a2b-94d5-b1b7c78d2dbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik kínai cég már több éve kiadja a legtovább megtartott telefonok listáját. Sokáig az Apple állt az élen, azonban idén letaszították a trónról.","shortLead":"Az egyik kínai cég már több éve kiadja a legtovább megtartott telefonok listáját. Sokáig az Apple állt az élen, azonban...","id":"20200803_legtovabb_megtartott_telefonok_gyartok_markak_2020_elso_felev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3018f102-ffee-4a2b-94d5-b1b7c78d2dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da24291-bca3-4a47-985d-0937e4a8fcad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_legtovabb_megtartott_telefonok_gyartok_markak_2020_elso_felev","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:03","title":"Milyen mobilt érdemes venni? Melyik gyártó telefonjait tartjuk meg a legtovább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a30f4bc9-a45e-47c4-a53d-66628fbf2a88","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Leon Fleischer 92 éves volt.","shortLead":"Leon Fleischer 92 éves volt.","id":"20200803_Meghalt_a_zongoramuvesz_aki_egy_kezzel_is_karriert_tudott_epiteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a30f4bc9-a45e-47c4-a53d-66628fbf2a88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a50e97e-68d8-4fa4-bd83-3e9d451bfe2b","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_Meghalt_a_zongoramuvesz_aki_egy_kezzel_is_karriert_tudott_epiteni","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:52","title":"Meghalt a zongoraművész, aki egy kézzel is karriert tudott építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban havonta átlagosan 50-60 menekültkérelem érkezett, de az elmúlt két hónapban összesen heten folyamodtak engedélyért, hogy benyújthassák a kérelmüket Magyarországon.","shortLead":"Korábban havonta átlagosan 50-60 menekültkérelem érkezett, de az elmúlt két hónapban összesen heten folyamodtak...","id":"20200803_menedekkerok_uj_szabalyozas_hatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308058ee-2fb5-4f22-9a26-67a753d35ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_menedekkerok_uj_szabalyozas_hatasa","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:26","title":"Alig vannak menedékkérők a magyar követségeken az új szabályok bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181f411d-33a3-48a6-9b9d-b3d2b025053f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Arsenal nyerte a labdarúgó angol FA Kupát, miután a szombati döntőben 2-1-re legyőzte a szintén londoni Chelsea-t a Wembley Stadionban.","shortLead":"Az Arsenal nyerte a labdarúgó angol FA Kupát, miután a szombati döntőben 2-1-re legyőzte a szintén londoni Chelsea-t...","id":"20200801_Az_Arsenal_nyerte_az_angol_FA_kupat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181f411d-33a3-48a6-9b9d-b3d2b025053f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91b05b8-0c77-4757-9217-ae5513deac04","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Az_Arsenal_nyerte_az_angol_FA_kupat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 21:32","title":"Az Arsenal nyerte az angol FA kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"210 millió forint lesz a jövő heti várható főnyeremény.","shortLead":"210 millió forint lesz a jövő heti várható főnyeremény.","id":"20200802_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd1b001-2e29-4fbe-81a8-73e7ac6fe43c","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:11","title":"Kihúzták a hatos lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78500bed-785b-44ff-8852-9b31d0ad69e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koszovói kormányfő is megfertőződött koronavírussal. Az országban meredeken emelkedik a betegek száma. Az országban meredeken emelkedik a betegek száma.","id":"20200803_Koronvirus_Koszovo_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78500bed-785b-44ff-8852-9b31d0ad69e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3db5073-d951-4e4d-a3aa-59a2eca41fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_Koronvirus_Koszovo_miniszterelnok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 05:58","title":"Koronvírusos lett Koszovó miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján azt közölték, hogy Fejér és Pest megyei családok csaptak össze abban a tömegverekedésben, amelyben egy ember meghalt csütörtök este Érden. A Pest Megyei Főügyészség tizenkét ember letartóztatását indítványozta.\r

","shortLead":"A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján azt közölték, hogy Fejér és Pest megyei családok csaptak össze...","id":"20200801_12_embert_akarnak_ortizetbe_venni_az_erdi_tomegverekedes_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9c87fb-1c06-4fb8-8a04-ac25b583b402","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_12_embert_akarnak_ortizetbe_venni_az_erdi_tomegverekedes_ugyeben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 21:34","title":"12 embert akarnak őrizetbe venni az érdi tömegverekedés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többszörösen büntetett előéletűek vannak a gyanúsítottak között. A verekedés több résztvevőjét még nem sikerült azonosítani.","shortLead":"Többszörösen büntetett előéletűek vannak a gyanúsítottak között. A verekedés több résztvevőjét még nem sikerült...","id":"20200802_Erd_tomegverekedes_letartoztatas_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5c0e81-b369-4ee2-8611-2bf2263f3606","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Erd_tomegverekedes_letartoztatas_birosag","timestamp":"2020. augusztus. 02. 17:29","title":"Érdi tömegverekedés: tizenkét ember letartóztatását rendelte el a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]