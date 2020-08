Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cec96548-e1f3-4ddf-9136-6a1b9ac944b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisfiú félrenyelte az anyatejet és kis híján megfulladt Dunavecsén.","shortLead":"Egy kisfiú félrenyelte az anyatejet és kis híján megfulladt Dunavecsén.","id":"20200811_csecsemo_dunavecse_felrenyeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec96548-e1f3-4ddf-9136-6a1b9ac944b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf1dd08-223a-4171-8f87-229bee7a6ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_csecsemo_dunavecse_felrenyeles","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:47","title":"A mentők diszpécsere segített egy fuldokló csecsemőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demokraták szerint nagyszerű döntés született, Trump \"hamisnak\" tartja az ügyészt.","shortLead":"A demokraták szerint nagyszerű döntés született, Trump \"hamisnak\" tartja az ügyészt.","id":"20200812_Kamala_Harris_lesz_Joe_Biden_alelnokjeloltje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c727f107-5680-4233-b726-1783ae6bd205","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Kamala_Harris_lesz_Joe_Biden_alelnokjeloltje","timestamp":"2020. augusztus. 12. 05:33","title":"Kamala Harris lesz Joe Biden alelnökjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d98cb8-a193-4b29-8d01-30a6cbcd2c54","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely egy kis szimulátorozás után is nagyobb tapasztalattal nyúlt volna a repülőgéphez, mint azok a pakisztáni pilóták, akik lezuhantak, mert elbeszélgették az időt. Miután kiderült, hogy az ország pilótáinak jelentős részének nincs is jogosítványa, a Duma Aktuál elképzelte, milyen helyzetekhez vezethet ez. ","shortLead":"Litkai Gergely egy kis szimulátorozás után is nagyobb tapasztalattal nyúlt volna a repülőgéphez, mint azok a pakisztáni...","id":"20200810_Duma_Aktual_Pakisztani_pilotak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43d98cb8-a193-4b29-8d01-30a6cbcd2c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c6c02b-9947-45ed-883d-f9b7d018109f","keywords":null,"link":"/360/20200810_Duma_Aktual_Pakisztani_pilotak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ha csak pár órát playstationöztél, ne vezess repülőt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfccc96-5f63-4782-a261-19f4aeeb65dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 80 Celsius-fokon is megél egy most felfedezett rák, és a petéi akár évtizedekig is várják az esőt, hogy a nedvesség hatására kikeljenek. ","shortLead":"Több mint 80 Celsius-fokon is megél egy most felfedezett rák, és a petéi akár évtizedekig is várják az esőt...","id":"20200811_A_Fold_legforrobb_pontjan_is_megelo_rakfajt_talaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cfccc96-5f63-4782-a261-19f4aeeb65dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18410966-0674-4253-9e55-125dd009cd04","keywords":null,"link":"/zhvg/20200811_A_Fold_legforrobb_pontjan_is_megelo_rakfajt_talaltak","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:45","title":"Olyan rákra bukkantak, amelyik a pokolban is túl tudna élni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha továbbjut a magyar csapat a Djurgardennel szemben, a Celtic Glasgow vagy az KR Reykjavík lesz az ellenfele.","shortLead":"Ha továbbjut a magyar csapat a Djurgardennel szemben, a Celtic Glasgow vagy az KR Reykjavík lesz az ellenfele.","id":"20200811_Eldolt_mikor_lep_palyara_a_Fradi_a_BLben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9174b918-6e59-4945-b171-80b3c3375a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a30e4e-98cf-4835-8f97-8a194cc5b420","keywords":null,"link":"/sport/20200811_Eldolt_mikor_lep_palyara_a_Fradi_a_BLben","timestamp":"2020. augusztus. 11. 09:18","title":"Jövő szerdán játszik a Fradi a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagymértékben javult viszont a magyar gazdaság jövőbeni helyzetének megítélése.","shortLead":"Nagymértékben javult viszont a magyar gazdaság jövőbeni helyzetének megítélése.","id":"20200812_GKI_Augusztusban_kisse_romlott_a_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e179b14d-7cd3-423c-9ec8-a8325607adfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_GKI_Augusztusban_kisse_romlott_a_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2020. augusztus. 12. 06:15","title":"GKI: Augusztusban kissé romlott a fogyasztói bizalmi index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31579dc1-750b-47bc-b01e-84d2d10a16e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromezer éves tárgyakat talált a földben egy fémdetektoros kincskereső Skóciában. A leletek közt gyűrűk, csatok és egy kard is van.","shortLead":"Háromezer éves tárgyakat talált a földben egy fémdetektoros kincskereső Skóciában. A leletek közt gyűrűk, csatok és...","id":"20200810_femdetektor_kincskereso_skocia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31579dc1-750b-47bc-b01e-84d2d10a16e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78304c36-5f72-48f8-bbff-e04041c59260","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_femdetektor_kincskereso_skocia","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:21","title":"Amatőr kincskereső bukkant \"országos jelentőségű\" tárgyakra Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Romelu Lukaku rekorder lett a Leverkusen elleni találatával.","shortLead":"Romelu Lukaku rekorder lett a Leverkusen elleni találatával.","id":"20200811_Europaliga_Internazionale_Manchester_United_elodonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53274b47-f6fc-4f28-a643-5a5b8dc220e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34cdc23-5edb-445c-bd20-9f11a8d21a52","keywords":null,"link":"/sport/20200811_Europaliga_Internazionale_Manchester_United_elodonto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:27","title":"Európa-liga: Az Internazionale után a Manchester United is bejutott az elődöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]