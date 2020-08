Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sorra kerülnek elő a koronavírusra pozitív tesztek a sportcsapatokból.","shortLead":"Sorra kerülnek elő a koronavírusra pozitív tesztek a sportcsapatokból.","id":"20200816_Harom_jatekosnak_is_pozitiv_lett_a_tesztje_az_UVSE_vizilabdacsapatanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a88b56-d95b-4d2d-8238-5664a0fabc21","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Harom_jatekosnak_is_pozitiv_lett_a_tesztje_az_UVSE_vizilabdacsapatanal","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:00","title":"Három játékosnak is pozitív lett a tesztje az UVSE vízilabdacsapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült a Bloomberg.","shortLead":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült...","id":"20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916bf020-9e94-4534-bc83-14cc99abe712","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:33","title":"Tárhely, filmek, zenék, hírek – új csomagokkal állhat elő az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajna Tímea attól tartott, hogy ő és párja papírok híján a spanyol szigeten ragadnak. ","shortLead":"Vajna Tímea attól tartott, hogy ő és párja papírok híján a spanyol szigeten ragadnak. ","id":"20200816_A_kirabolt_Vajna_Timea_hazaterhet_Ibizarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d74f3d9-ba4f-4a8a-a68b-45cafa1490fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_A_kirabolt_Vajna_Timea_hazaterhet_Ibizarol","timestamp":"2020. augusztus. 16. 14:23","title":"A kirabolt Vajna Tímea hazatérhet Ibizáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d0b100-b191-4ee6-b0e3-5a62162822e8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Russell A. Kirsch amerikai tudós fejlesztette ki a világ első digitális képszkennelőjét, de csak miután feltalálta a képpontokat. Kedden halt meg.","shortLead":"Russell A. Kirsch amerikai tudós fejlesztette ki a világ első digitális képszkennelőjét, de csak miután feltalálta...","id":"20200816_meghalt_russel_kirsch_a_pixel_feltalaloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15d0b100-b191-4ee6-b0e3-5a62162822e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bc7995-467d-4b1f-b9e7-000265582fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200816_meghalt_russel_kirsch_a_pixel_feltalaloja","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:03","title":"91 évesen meghalt a pixel feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cca331-695f-4c68-8a38-52d58947902b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal.","shortLead":"Petter Northugnak nem először gyűlik meg a baja a hatóságokkal.","id":"20200816_Kokaint_talaltak_az_olimpiai_bajnok_otthonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9cca331-695f-4c68-8a38-52d58947902b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9dbfc9-5f73-4fa2-ba1a-007117fea859","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Kokaint_talaltak_az_olimpiai_bajnok_otthonaban","timestamp":"2020. augusztus. 16. 17:25","title":"Kokaint találtak az olimpiai bajnok otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503bd9a3-47c5-4a5e-a4f8-c1e56d317f0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint az NB 2-ben.","shortLead":"Mármint az NB 2-ben.","id":"20200816_Siman_nyert_a_Vasas_es_a_Debrecen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503bd9a3-47c5-4a5e-a4f8-c1e56d317f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5c9d87-189e-4644-b002-ff58e74741fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Siman_nyert_a_Vasas_es_a_Debrecen","timestamp":"2020. augusztus. 16. 19:58","title":"Simán nyert a Vasas és a Debrecen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ismeretlen társait jelenleg is keresik. ","shortLead":"A férfi ismeretlen társait jelenleg is keresik. ","id":"20200815_Rendorseg_Ferencvaros_szivarvanyzaszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1858a5d6-cb3d-4a93-9516-59412441794c","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Rendorseg_Ferencvaros_szivarvanyzaszlo","timestamp":"2020. augusztus. 15. 20:54","title":"Elfogta a rendőrség a ferencvárosi zászlóégetés egyik feltételezett elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilja Skurin addig nem hajlandó játszani a nemzeti csapatban, amíg az ország elnöke, Aljakszandr Lukasenka le nem mond tisztségéről.","shortLead":"Ilja Skurin addig nem hajlandó játszani a nemzeti csapatban, amíg az ország elnöke, Aljakszandr Lukasenka le nem mond...","id":"20200816_A_CSZKA_Moszkva_feherorosz_labdarugoja_addig_nem_lep_palyara_amig_Lukasenka_az_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34afeeaf-65b2-44c4-88f4-d708789de194","keywords":null,"link":"/sport/20200816_A_CSZKA_Moszkva_feherorosz_labdarugoja_addig_nem_lep_palyara_amig_Lukasenka_az_elnok","timestamp":"2020. augusztus. 16. 15:55","title":"A CSZKA Moszkva fehérorosz labdarúgója addig nem lép pályára a válogatottban, amíg Lukasenka az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]