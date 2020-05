A Google a tervek szerint fejenként 1000 dollárt adna a munkavállalóinak, hogy odahaza is megfelelő munkakörülményeket tudjanak kialakítani a cég dolgozói.

A koronavírus-járvány a legnagyobb amerikai (tech-)cégeket is arra kényszerítette, hogy a munkavállalóik jelentős részét home office-ba küldjék; vagyis megengedjék nekik, hogy otthonról dolgozzanak. Így tett többek között a Facebook és a Google is. Utóbbi a tervek szerint július 6-tól nyitná újra az irodáit, de sok alkalmazottjuk szeptemberig, vagy akár a jövő év elejéig is otthon maradhat, ha ezt a járvány megköveteli.

A Google ezért azt tervezi, hogy minden egyes munkavállalójának 1000 dollárt, vagyis nagyjából 316 ezer forintot ad, hogy ezzel segítse őket a megfelelő otthoni munkakörnyezet megteremtésében. A pénzt eszközökre és bútorokra költhetik – jelentette be Sundar Pichai, a cég vezetője.

© AFP / Saul Loeb

A Fox Business beszámolója szerint a Pichai e-mailben arról írt a dolgozóknak, hogy a cég júliusban csak lassan és fokozatosan nyitja újra az irodáit. Mindez azt jelenti, hogy kezdetben forgó rendszerben járhatnak majd be az alkalmazottak, és az irodák legfeljebb 10 százalékos kapacitással működnek majd. Ha minden jól megy, szeptemberre ezt 30 százalékra növelhetik, ugyanakkor a legtöbben dönthetnek arról, hogy az év végéig bejárnak-e, vagy inkább otthonról végzik feladataikat.

A Google hosszú távon azt tervezi, hogy ezen a korábbinál jóval rugalmasabban kezeli majd a munkavégzést, és ebben a tekintetben nem ők az egyetlenek. A Facebook szintén a július 6-i újranyitással számol, de ők is meghagyják a lehetőséget, hogy a dolgozóik az év végéig otthon maradhassanak. Sőt, Mark Zuckerberg nemrég meglépte azt is, amit sok cégnél el sem tudnak képzelni a vezetők. Március közepén a Facebook is extra 1000 dollárt adott minden egyes munkavállalójának.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.