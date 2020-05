Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy apróságról elfeledkezett a kormány, de most észbe kaptak.","shortLead":"Egy apróságról elfeledkezett a kormány, de most észbe kaptak.","id":"20200521_god_samsung_fejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d837e99-eb74-486e-9360-be3de959f785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_god_samsung_fejlesztes","timestamp":"2020. május. 21. 13:35","title":"Göddel már nem kell megállapodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859e6b4f-1a7d-4a11-b132-d774b3ced26f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanra dúsgazdaggá válhatott volna az egyik legnépszerűbb koronavírus-ellenőrző oldal készítője, a 17 éves Avi Schiffmann, ő azonban úgy döntött, inkább reklámmentes portált fejleszt.","shortLead":"Mostanra dúsgazdaggá válhatott volna az egyik legnépszerűbb koronavírus-ellenőrző oldal készítője, a 17 éves Avi...","id":"20200520_koronavirus_tajekoztato_oldal_ncov2019_avi_schiffmann_reklamok_a_weboldalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=859e6b4f-1a7d-4a11-b132-d774b3ced26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24a8714-63fe-4d49-8de8-8f9e8304705d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_tajekoztato_oldal_ncov2019_avi_schiffmann_reklamok_a_weboldalon","timestamp":"2020. május. 20. 11:10","title":"2,5 milliárd forintnyi summára mondott nemet a 17 éves fiú, aki az egyik leglátogatottabb koronavírus-ellenőrző oldalt készíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bővült és a nyeresége is jócskán megemelkedett a kormányközeliként emlegetett őrző-védő vállalkozásnak.","shortLead":"Bővült és a nyeresége is jócskán megemelkedett a kormányközeliként emlegetett őrző-védő vállalkozásnak.","id":"20200520_valton_sec_zrt_beszamolo_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061ef8b8-61a7-4b99-905f-5405352451b1","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_valton_sec_zrt_beszamolo_nyereseg","timestamp":"2020. május. 20. 11:49","title":"Jól hozott a konyhára a Valton-Sec","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d333200f-d81a-4dea-b890-38e17cde9a92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdaságvédelmi milliárdokból a Mészáros Lőrinc részvételével zajló Budapest–Belgrád vasútvonal felé is hullott.","shortLead":"A gazdaságvédelmi milliárdokból a Mészáros Lőrinc részvételével zajló Budapest–Belgrád vasútvonal felé is hullott.","id":"20200520_gazdasagvedelem_magyar_kormany_budapest_belgrad_vasutvonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d333200f-d81a-4dea-b890-38e17cde9a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4e401e-0686-4084-8e66-714cf4bd2c55","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_gazdasagvedelem_magyar_kormany_budapest_belgrad_vasutvonal","timestamp":"2020. május. 20. 10:12","title":"166 milliárdot szórtak szét a gazdaságvédelmi alapból két nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új fertőzöttek száma dupla annyival emelkedett kedden, mint egy nappal korábban.","shortLead":"Az új fertőzöttek száma dupla annyival emelkedett kedden, mint egy nappal korábban.","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db063236-a9b1-40b2-8770-e1a8f93ce65d","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 20. 07:17","title":"Három ember elhunyt, 42-nél igazolták a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3933e50c-a9bf-4b07-84cd-b1da3d72b075","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha egy széttörni készülő hatalmas akvárium lenne, olyan reklámfal került Szöul egyik felkapott utcájába. A szerkezetben persze egy cseppnyi víz nincs.","shortLead":"Mintha egy széttörni készülő hatalmas akvárium lenne, olyan reklámfal került Szöul egyik felkapott utcájába...","id":"20200521_szoul_reklam_ledfal_hullamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3933e50c-a9bf-4b07-84cd-b1da3d72b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d6b102-76d9-4311-a88e-a526451f5298","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_szoul_reklam_ledfal_hullamok","timestamp":"2020. május. 21. 19:03","title":"A kelleténél kissé ijesztőbb lett Szöul új kültéri reklámja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén leghamarabb novemberben kaphatnak a rendes havi nyugdíjon felül plusz pénzt a magyar nyugdíjasok.","shortLead":"Idén leghamarabb novemberben kaphatnak a rendes havi nyugdíjon felül plusz pénzt a magyar nyugdíjasok.","id":"20200520_nyugdijasok_plusz_penz_inflacio_valsag_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14d248-3030-4f68-a9c3-be872b18c5ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57985113-5e53-45fc-aa6c-bd3c279ba23c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_nyugdijasok_plusz_penz_inflacio_valsag_jarvany","timestamp":"2020. május. 20. 07:24","title":"November előtt nem kapnak plusz pénzt a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b016b1a0-9769-4153-9661-9649a1a7c3d6","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Hasznos dolog az ingyenes állami informatikai alapoktatás, de programozó ettől senkiből sem lesz, a karrierváltáshoz kevés. A kormány azt ígéri, fognak ráépülni szakképzések, de egyelőre nem tudni, milyenek és milyen keretek közt. Mindenesetre elkezdeni, kipróbálni nem árthat.","shortLead":"Hasznos dolog az ingyenes állami informatikai alapoktatás, de programozó ettől senkiből sem lesz, a karrierváltáshoz...","id":"20200521_felnottkepzes_it_informatikai_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b016b1a0-9769-4153-9661-9649a1a7c3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b36dc6b-4d2c-47c5-b49f-697f58042305","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_felnottkepzes_it_informatikai_oktatas","timestamp":"2020. május. 21. 12:30","title":"A kormány előállt egy félkész dologgal, de ingyen van, tessék regisztrálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]