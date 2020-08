Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például a titokzatos orosz gyártmányt.","shortLead":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például...","id":"20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fc0872-6f1a-4112-91b0-f4140bbe8796","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:33","title":"Egy magyar virológus szerint az orosz vakcinának olyan erős mellékhatásai is lehetnek, hogy egy időre lebénul az ember karja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre csak az egyik \"visel\" arcmaszkot, de a közlekedési társaság szerint hamarosan többet is \"megnevelnek\" majd.","shortLead":"Egyelőre csak az egyik \"visel\" arcmaszkot, de a közlekedési társaság szerint hamarosan többet is \"megnevelnek\" majd.","id":"20200829_arcmaszk_maszk_villamos_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38fa3c1-63ac-4f79-bd3a-91fae416730f","keywords":null,"link":"/elet/20200829_arcmaszk_maszk_villamos_bkk","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:51","title":"Maszkokat tesznek a budapesti villamosokra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"Csatlós Hanna - Ká Zoltán","category":"kultura","description":"A szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütál Mundruczó Kornél hetedik nagyjátékfilmje, a Pieces of a Woman. Az alkotók a forgatás körülményeiről, a színészválasztásról és a „chemistry read” sajátosságairól a hvg.hu-nak meséltek. ","shortLead":"A szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütál Mundruczó Kornél hetedik nagyjátékfilmje...","id":"20200828_Mundruczo_Kornel_Weber_Kata_Pieces_of_a_Woman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117b5fd5-90f4-4b24-94d3-4f468bcb6ee5","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Mundruczo_Kornel_Weber_Kata_Pieces_of_a_Woman","timestamp":"2020. augusztus. 28. 20:00","title":"„Shia LaBeouf elolvasta a forgatókönyvet, és négy óra múlva visszahívott” – hogyan készült Mundruczó Kornél új filmje? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ősi szupernóvákról árulkodik a fiatal tengerfenéken talált csillagpor. Nagyon kis mennyiségben 33 ezer éves 60-as tömegszámú vasizotópokat találtak az óceán fenekén.","shortLead":"Ősi szupernóvákról árulkodik a fiatal tengerfenéken talált csillagpor. Nagyon kis mennyiségben 33 ezer éves 60-as...","id":"20200829_osi_szupernovak_tengerfeneken_rejlo_csillagpor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677961b0-6cba-4d34-b9ee-dd3b8f7dcf04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_osi_szupernovak_tengerfeneken_rejlo_csillagpor","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:03","title":"33 000 éves csillagport találtak az óceán mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét Celsius-fokkal lehetett hidegebb a Föld az utolsó jégkorszakban, mint most – a jégkorszaki legalacsonyabb hőmérsékletet planktonfosszíliák és klímamodellek segítségével kalkulálták amerikai kutatók. ","shortLead":"Hét Celsius-fokkal lehetett hidegebb a Föld az utolsó jégkorszakban, mint most – a jégkorszaki legalacsonyabb...","id":"20200828_jegkorszak_klima_fold_globalis_atlaghomerseklet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b0bfec-f71f-400f-bbb0-746257bfd905","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_jegkorszak_klima_fold_globalis_atlaghomerseklet","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:15","title":"Kiszámolták a tudósok, hány fok volt az utolsó jégkorszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c45d89-91a4-496f-b6ad-3be88e57ed69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség helyszíni bírsággal sújtotta a sofőrt.","shortLead":"A rendőrség helyszíni bírsággal sújtotta a sofőrt.","id":"20200828_Nem_sikerult_a_trukkozes_autoval_landoltak_a_Malyitoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31c45d89-91a4-496f-b6ad-3be88e57ed69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0425db5-15d6-4ee2-8f9c-3dfd4f29be46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Nem_sikerult_a_trukkozes_autoval_landoltak_a_Malyitoban","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:47","title":"Nem sikerült a trükközés, autóval landoltak a Mályi-tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec382f4-5f11-4a3d-bb04-b718afffc05c","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A magánélet nem az utazásfoglalás során, csak a jachton kezdődik. Számít, hogy Borkai milyen formáját választotta a kikapcsolódásnak szemben Szijjártóval? Nem. Van jelentősége, hogy Szijjártó gatyában volt, míg Borkai anélkül? Nincs. Az nem tartozik ránk.

","shortLead":"A magánélet nem az utazásfoglalás során, csak a jachton kezdődik. Számít, hogy Borkai milyen formáját választotta...","id":"20200827_Gergely_Marton_Igazsagot_Borkai_Zsoltnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eec382f4-5f11-4a3d-bb04-b718afffc05c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c196b5e-7d17-4cdb-94f0-f4737c4195d2","keywords":null,"link":"/360/20200827_Gergely_Marton_Igazsagot_Borkai_Zsoltnak","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:18","title":"Gergely Márton: Igazságot Borkai Zsoltnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három politikus is ott volt azon a rendezvényen, amelyen Hollik István, akiről utóbb kiderült: koronavírusos.","shortLead":"A három politikus is ott volt azon a rendezvényen, amelyen Hollik István, akiről utóbb kiderült: koronavírusos.","id":"20200827_karanten_koronavirus_kovacs_zoltan_domotor_csaba_farkas_ors_hollik_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99919a4-1950-4dfd-9154-579a6c98841d","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_karanten_koronavirus_kovacs_zoltan_domotor_csaba_farkas_ors_hollik_istvan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:21","title":"Kovács Zoltán, Dömötör Csaba és Farkas Örs is karanténba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]