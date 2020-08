Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1170d94c-2afb-4675-82c9-0e82b07a4e22","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hozzátartozók csak meghatározott napokon adhatják át csomagjaikat.","shortLead":"A hozzátartozók csak meghatározott napokon adhatják át csomagjaikat.","id":"20200828_Latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_ket_idosotthonban_Nyiregyhazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1170d94c-2afb-4675-82c9-0e82b07a4e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8700d7-0b58-4912-87a3-d8d6ce6c58eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_ket_idosotthonban_Nyiregyhazan","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:57","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el két idősotthonban Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ac5211-ac62-4c79-853f-762cf9ba1fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túrázás közben támadtak a darazsak egy férfire, helikopterrel kellett kórházba szállítani.","shortLead":"Túrázás közben támadtak a darazsak egy férfire, helikopterrel kellett kórházba szállítani.","id":"20200828_Helikopterrel_mentettek_meg_a_darazscsipett_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ac5211-ac62-4c79-853f-762cf9ba1fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2af4c3-d0f0-4452-ab9d-a6d65a1ce902","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Helikopterrel_mentettek_meg_a_darazscsipett_ferfit","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:31","title":"Ájultra csíptek a darazsak egy férfit a Mecsekben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mit kellene csinálnia az ellenzéknek, miben volt igaza Orbán Viktornak – erről szól a hvg.hu e heti közéleti podcastja, a Fülke, melynek vendége Hont András. A beszélgetést péntek kora délután, a határzár részleteinek bejelentése előtt rögzítettük.","shortLead":"Mit kellene csinálnia az ellenzéknek, miben volt igaza Orbán Viktornak – erről szól a hvg.hu e heti közéleti podcastja...","id":"20200829_Hont_Andras_a_Fulkeben_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffc1b35-8622-4a59-8912-1990075f3b43","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Hont_Andras_a_Fulkeben_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:00","title":"Hont András a Fülkében: \"Semmi köze a Fidesz legyőzésének ahhoz, hogy az ellenzék mit csinál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA GOES-16 nevű időjárási műholdja percenként rögzítette, hol tart épp a Laura hurrikán, majd az adatokból a Wisconsini Egyetem kutatói állítottak össze egy videót.","shortLead":"A NASA GOES-16 nevű időjárási műholdja percenként rögzítette, hol tart épp a Laura hurrikán, majd az adatokból...","id":"20200829_laura_hurrikan_goes_16_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd71ec8-dc73-45e1-898a-ff8348188083","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_laura_hurrikan_goes_16_muhold","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:03","title":"Videó: felvette a műhold, hogyan csapott le Amerikára a Laura hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Egyes európai országokban már megkezdődött a koronavírus-járvány második hulláma, és Magyarországra is hasonló sors vár. Az egészségügyet azonban nem igazán sikerült felkészíteni.","shortLead":"Egyes európai országokban már megkezdődött a koronavírus-járvány második hulláma, és Magyarországra is hasonló sors...","id":"202035__atvilagitott_egeszsegugy__robbanas_elott__nyunyokizmus__hullamveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31feb9e-b6ed-4454-b7f5-85c3e23b13d1","keywords":null,"link":"/360/202035__atvilagitott_egeszsegugy__robbanas_elott__nyunyokizmus__hullamveres","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:00","title":"Nyakunkon a második hullám, de felkészült erre a magyar egészségügy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782ad608-412c-42a6-bf69-da88f000c26f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jelenléti oktatás helyett távoktatás – az emberek világában kényszerből terjedő tanítási forma jelentős könnyebbséget hozhat a robotok világában.","shortLead":"A jelenléti oktatás helyett távoktatás – az emberek világában kényszerből terjedő tanítási forma jelentős könnyebbséget...","id":"202035_robotok_betanitasa_mozgokepes_mimeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=782ad608-412c-42a6-bf69-da88f000c26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ee00e7-3832-4fdc-be2e-c7563594be40","keywords":null,"link":"/360/202035_robotok_betanitasa_mozgokepes_mimeles","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:45","title":"Ez a robot már 1000 felvételt megnézve tud tanulni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f31f5d-a854-491c-aecc-964ec70f287b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szomszédos Bostwanában több száz elefánt pusztult el az elmúlt hónapokban titokzatos körülmények között. 