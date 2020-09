Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.","shortLead":"A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.","id":"20200902_hatarok_lezarasa_koronavirus_hatarzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511cf2c0-1157-487a-a782-31a2de7b3d10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_hatarok_lezarasa_koronavirus_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:57","title":"A magyarok többsége szerint jó ötlet volt lezárni a határokat a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nem létező cég nevében, lejárt forgalmi engedéllyel végeznek betegszállítást – állítja az Országos Mentőszolgálat.","shortLead":"Egy nem létező cég nevében, lejárt forgalmi engedéllyel végeznek betegszállítást – állítja az Országos Mentőszolgálat.","id":"20200901_kamu_betegszallito_mento_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106689cb-72ae-4675-8caf-7ae05760fcdf","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_kamu_betegszallito_mento_csalas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:17","title":"Kamu betegszállítókra figyelmeztetnek a mentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65589820-ee59-4a61-8e5b-9d6b48ffe018","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200903_Marabu_Feknyuz_Figyelem_satu_hatarzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65589820-ee59-4a61-8e5b-9d6b48ffe018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6563a8-b84d-4cd5-ade1-0f97a47dc83e","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Marabu_Feknyuz_Figyelem_satu_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:29","title":"Marabu Féknyúz: Figyelem, satu határzár!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","shortLead":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","id":"20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db27f6-f14f-407b-ac84-223b356f1384","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:21","title":"Minszkbe utazik az orosz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Közel hat hónappal azután, hogy tavasszal bezártak az iskolák, szeptember 1-jén tantermi formában indult újra a közoktatás. Ugyanaz történik, ami tavasszal: az iskolák kissé magukra hagyva próbálják elérni, hogy megmutassák, komolyan veszik a kötelességüket.","shortLead":"Közel hat hónappal azután, hogy tavasszal bezártak az iskolák, szeptember 1-jén tantermi formában indult újra...","id":"20200901_Kezfertotlenitok_es_maszkok_a_folyosokon_nehany_fertozesgyanus_eset_orszagszerte__igy_indult_az_idei_tanev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403a2b10-31c4-4827-9775-577ffc0d64fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_Kezfertotlenitok_es_maszkok_a_folyosokon_nehany_fertozesgyanus_eset_orszagszerte__igy_indult_az_idei_tanev","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:42","title":"Kézfertőtlenítők és maszkok a folyosókon, néhány fertőzésgyanús eset országszerte – így indult az idei tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1004887b-1731-4089-8037-77061e5b687d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tévét, mosógépet és projektort is bemutatott a Samsung a szerdán délelőtt, virtuális keretek között megrendezett Life Unstoppable eseményén. A gyártó a pandémia miatt megváltozott életünk támogatására hegyezte ki eseményét.","shortLead":"Tévét, mosógépet és projektort is bemutatott a Samsung a szerdán délelőtt, virtuális keretek között megrendezett Life...","id":"20200902_samsung_life_unstoppable_uj_gepek_ww9800t_mosogep_dv8000t_szaritogep_rb7300t_huto_odessey_g5_monitor_galaxy_a42_5g_tab_a7_the_premiere_projektor_lsp9t_magyar_megjelenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1004887b-1731-4089-8037-77061e5b687d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23313e11-ff71-4e53-93f1-7d71f4e6e810","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_samsung_life_unstoppable_uj_gepek_ww9800t_mosogep_dv8000t_szaritogep_rb7300t_huto_odessey_g5_monitor_galaxy_a42_5g_tab_a7_the_premiere_projektor_lsp9t_magyar_megjelenes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:25","title":"A Samsung szerda délelőtt megüzente a járványnak: vesztésre áll, megoldjuk az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 9 százalékkal csökkent a fogyasztás.","shortLead":"Közel 9 százalékkal csökkent a fogyasztás.","id":"20200902_magyar_haztartasok_300_milliard_megszoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749dcb25-17dc-4aed-bd74-a74426b48baa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_magyar_haztartasok_300_milliard_megszoritas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:22","title":"A magyar háztartások 300 milliárd forinttal húzták meg a nadrágszíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45198873-d089-4971-a535-209306a691d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A határzár előtt is nőtt a bizonytalanság, de egyelőre úgy készülnek a kereskedők, hogy nem kell majd hetekre bezárni. ","shortLead":"A határzár előtt is nőtt a bizonytalanság, de egyelőre úgy készülnek a kereskedők, hogy nem kell majd hetekre bezárni. ","id":"20200902_masodik_hullam_lassulas_hasznaltauto_import","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45198873-d089-4971-a535-209306a691d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414986e2-e8ed-49d6-89a2-c34a72501f96","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_masodik_hullam_lassulas_hasznaltauto_import","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:05","title":"A második hullám híre azonnali lassulást hozott a használtautó-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]