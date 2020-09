Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26d32640-98fd-47e2-9278-42c94b64c550","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világ egyik legjobban fizetett színésze annak ellenére fertőződött meg, hogy fegyelmezetten betartották az óvintézkedéseket.\r

\r

","shortLead":"A világ egyik legjobban fizetett színésze annak ellenére fertőződött meg, hogy fegyelmezetten betartották...","id":"20200903_Dwayne_the_Rock_Johnson_es_egesz_csaladja_koronavirusos_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26d32640-98fd-47e2-9278-42c94b64c550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9eab9b2-2b0c-444c-bfd7-6dfbc3a90380","keywords":null,"link":"/elet/20200903_Dwayne_the_Rock_Johnson_es_egesz_csaladja_koronavirusos_lett","timestamp":"2020. szeptember. 03. 06:04","title":"Átesett a koronavíruson Dwayne the Rock Johnson és egész családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.","shortLead":"A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.","id":"20200901_Enyedi_Ildiko_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e9fb02-8c38-4205-b85d-2de573b7b57d","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Enyedi_Ildiko_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:16","title":"Enyedi Ildikó is felmondott a Színház és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5f5056-974b-48a2-8166-69b23d5b46b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A botrányos körülmények között megválasztott Csorbai Ferenc polgármester feljelentése szerint a város jegyzője olyan projektek körüli munkákat akart kifizettetni több önkormányzati dolgozónak, amik már rég lezárultak.","shortLead":"A botrányos körülmények között megválasztott Csorbai Ferenc polgármester feljelentése szerint a város jegyzője olyan...","id":"20200831_kovacs_mirella_hutlen_kezeles_mohacs_csorbai_ferenc_mszp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d5f5056-974b-48a2-8166-69b23d5b46b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec65b03d-21cd-42d1-b01d-0d4c431eaaa7","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_kovacs_mirella_hutlen_kezeles_mohacs_csorbai_ferenc_mszp","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:29","title":"Hűtlen kezelés miatt nyomoznak Mohács kirúgott jegyzőjének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"54 ezer öregségi nyugdíjas havi juttatása meghaladja a 300 ezer forintot, 73 ezren 60 ezer forintot se kapnak havonta.","shortLead":"54 ezer öregségi nyugdíjas havi juttatása meghaladja a 300 ezer forintot, 73 ezren 60 ezer forintot se kapnak havonta.","id":"20200902_73_ezer_torpenyugdijas_el_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d2d6d9-d60b-4fdc-9a81-40c7ac9a0693","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_73_ezer_torpenyugdijas_el_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:12","title":"73 ezer törpenyugdíjas él Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kuratóriumi elnök szerint az egyetem vezetősége és az alapítvány sok dolgot másként lát, de abban egyetértenek, hogy az oktatásnak el kell indulnia.","shortLead":"A kuratóriumi elnök szerint az egyetem vezetősége és az alapítvány sok dolgot másként lát, de abban egyetértenek...","id":"20200902_vidnyanszky_attila_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ef693f-1c7c-428c-8e35-5cc93872ac69","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_vidnyanszky_attila_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:58","title":"Vidnyánszky közölte, hogy a diákokkal is szívesen találkozna, ajtaja nyitva áll előttük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bb356a-ccf1-44d2-9ffd-80c680940c00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis tömeg és nagy teljesítmény komoly vezetési élménnyel kecsegtet. ","shortLead":"A kis tömeg és nagy teljesítmény komoly vezetési élménnyel kecsegtet. ","id":"20200902_olasz_meregzsakok_ket_uj_sportos_kis_fiat_500_abarth_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18bb356a-ccf1-44d2-9ffd-80c680940c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bd1f22-92be-4151-9a45-6d6466a5c850","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_olasz_meregzsakok_ket_uj_sportos_kis_fiat_500_abarth_erkezett","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:21","title":"Olasz méregzsákok: két új sportos Fiat 500 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e87e11-e7b2-4b6a-b3a9-221bd0b81b87","c_author":"hvg.hu","category":"vallalat_vezeto","description":"Milkovics Pál a Klubrádióban mondta el, miért kellett egy Orbán-kép miatt repülnie Rózsa Péternek.","shortLead":"Milkovics Pál a Klubrádióban mondta el, miért kellett egy Orbán-kép miatt repülnie Rózsa Péternek.","id":"20200902_A_tulajdonos_szerint_nincs_megfelemlitesi_szandek_a_168_Ora_foszerkesztojenek_kirugasa_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e87e11-e7b2-4b6a-b3a9-221bd0b81b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b9cce6-6688-4926-b700-1ffcca2444dd","keywords":null,"link":"/vallalat_vezeto/20200902_A_tulajdonos_szerint_nincs_megfelemlitesi_szandek_a_168_Ora_foszerkesztojenek_kirugasa_mogott","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:37","title":"A tulajdonos szerint nincs megfélemlítési szándék a 168 Óra főszerkesztőjének kirúgása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2439e7ec-6a9b-47bc-946a-acde7c2cf984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fájlalják, hogy kizárólag a helyi Fidelitas elnökének elmondása alapján született cikk a kerületi parkolásról.","shortLead":"Fájlalják, hogy kizárólag a helyi Fidelitas elnökének elmondása alapján született cikk a kerületi parkolásról.","id":"20200901_budavari_onkormanyzat_parkolas_magyar_nemzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2439e7ec-6a9b-47bc-946a-acde7c2cf984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2a7edb-9ffe-4d46-a1e4-2b0f70a5a08d","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_budavari_onkormanyzat_parkolas_magyar_nemzet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 21:22","title":"Nem vár sarc az autósokra – közleményben válaszolt az I. kerület a Magyar Nemzetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]