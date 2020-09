Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b62fa718-a5e4-4fbc-8f3d-aa125bdfefb6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Három évtizeddel a hidegháború vége után visszatért Magyarországra a Szabad Európa Rádió, amivel a fenntartó amerikai törvényhozás jelzést kívánt adni: elég volt a sajtószabadság lebontásából – írja Neue Zürcher Zeitung.","shortLead":"Három évtizeddel a hidegháború vége után visszatért Magyarországra a Szabad Európa Rádió, amivel a fenntartó amerikai...","id":"20200909_Szabad_Europa_Radio__Budapest_es_Washington_feszulten_figyel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b62fa718-a5e4-4fbc-8f3d-aa125bdfefb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c993c544-4dd0-4385-afef-f96620195c40","keywords":null,"link":"/360/20200909_Szabad_Europa_Radio__Budapest_es_Washington_feszulten_figyel","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:29","title":"Szabad Európa Rádió – Budapest és Washington feszülten figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912a3630-a532-45eb-80ad-db9c32cc379c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál RMIT Egyetem kutatóinak sikerült olyan elektronikus bőrt készíteniük, ami azonnal reagál, ha olyan hőmérséklet vagy nyomás éri, amitől egy ember már felkiáltana.","shortLead":"Az ausztrál RMIT Egyetem kutatóinak sikerült olyan elektronikus bőrt készíteniük, ami azonnal reagál, ha olyan...","id":"20200907_fajdalomerzet_mesterseges_bor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=912a3630-a532-45eb-80ad-db9c32cc379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc03cec-bf9c-4e90-a676-331173501d3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_fajdalomerzet_mesterseges_bor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 18:13","title":"Kifejlesztették a mesterséges bőrt, amelyik úgy reagál a fájdalomra, mint az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen hatalmas puttonyost eddig még nem gyártott a Mercedes, és várhatóan nem is fog.","shortLead":"Ilyen hatalmas puttonyost eddig még nem gyártott a Mercedes, és várhatóan nem is fog.","id":"20200908_luxus_es_praktikum_igy_mutatna_a_kombi_mercedes_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3dea9b-3f7b-4fa4-abbb-defea15dfef0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_luxus_es_praktikum_igy_mutatna_a_kombi_mercedes_sosztaly","timestamp":"2020. szeptember. 08. 07:59","title":"Luxus és praktikum: így mutatna a kombi Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1363d67d-5945-4f8f-aca2-bc6fc8df7b18","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Volt alkalom, hogy sikerült összefüggést találni a nagy sportesemény és egy-egy ország gazdasági teljesítménye között, az pedig a kutatókat is meglephette, hogy az olimpiai éremtáblázat összefügghet a korrupcióval. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkban ezúttal azoknak a közgazdászoknak a munkáját mutatjuk be, akik azt vizsgálják, csak városi legenda-e, hogy a sportban gazdag, páros évek jól hatnak a gazdaságra.","shortLead":"Volt alkalom, hogy sikerült összefüggést találni a nagy sportesemény és egy-egy ország gazdasági teljesítménye között...","id":"20200909_egy_masik_kozgazdasag_sport_olimpia_foci_eb_vb_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1363d67d-5945-4f8f-aca2-bc6fc8df7b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6385a494-82bb-41af-a0d3-79b4b9af6b0a","keywords":null,"link":"/360/20200909_egy_masik_kozgazdasag_sport_olimpia_foci_eb_vb_gazdasag","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:00","title":"Súlyosbítja-e a gazdasági válságot, hogy elmaradt az olimpia és a foci-Eb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthoni munkavégzésről világszerte megoszlanak a vélemények. A Netflixnél inkább hátránynak gondolják.","shortLead":"Az otthoni munkavégzésről világszerte megoszlanak a vélemények. A Netflixnél inkább hátránynak gondolják.","id":"20200908_netflix_home_office_otthoni_munkavegzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a6c4ed-3c78-47a6-9e7d-c2ae5a605b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_netflix_home_office_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:03","title":"A Netflix vezérigazgatója szerint a home office-nak semmi értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817c9053-5120-4f4c-b470-7dfdbf90121c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Emberi zsírszövetek ihlették az új technológiát, amelynek kísérleteit kisméretű gépférgekkel és gépskorpiókkal végezték.\r

\r

","shortLead":"Emberi zsírszövetek ihlették az új technológiát, amelynek kísérleteit kisméretű gépférgekkel és gépskorpiókkal...","id":"202036_robotok_energiaellatasa_nagyon_cinkes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=817c9053-5120-4f4c-b470-7dfdbf90121c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5f2c8d-f275-4f57-b365-b48d9afa955e","keywords":null,"link":"/360/202036_robotok_energiaellatasa_nagyon_cinkes","timestamp":"2020. szeptember. 08. 14:00","title":"Nagyon cinkes az újfajta akkumulátor, és pont ez a jó benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ff893b-a351-45d3-96fb-57910d30b5a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sokan fordítják otthoni wellnessre a járványhelyzet miatt elmaradó a hajóutakra és álomszigeti nyaralásokra szánt pénzt.","shortLead":"Sokan fordítják otthoni wellnessre a járványhelyzet miatt elmaradó a hajóutakra és álomszigeti nyaralásokra szánt pénzt.","id":"20200908_koronavirus_lakberendezesi_piac_hajout_helyett_jakuzzi_otthoni_wellness","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ff893b-a351-45d3-96fb-57910d30b5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc9e24d-7199-4629-bae6-14fb7149d9ba","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_koronavirus_lakberendezesi_piac_hajout_helyett_jakuzzi_otthoni_wellness","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:29","title":"Jakuzzira költöttek a luxusút helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Kivétel nélkül mind egy olyan iskolában tanultatok, ami már soha többé nem lesz” – mondta a rektori feladatokat ellátó Upor László diplomaosztójukon a Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős hallgatóinak.","shortLead":"„Kivétel nélkül mind egy olyan iskolában tanultatok, ami már soha többé nem lesz” – mondta a rektori feladatokat ellátó...","id":"20200907_szfe_diplomaoszto_vigszinhaz_upor_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1127add-c527-40bc-a9df-6109f6069e81","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_szfe_diplomaoszto_vigszinhaz_upor_laszlo","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:44","title":"Upor László: „A diplomátokat nem én adom át, hanem maga a történelem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]