[{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij ügye nem maradhat megoldatlan, a felelősöket bíróság elé kell állítani – üzenték Brüsszelből.","shortLead":"Alekszej Navalnij ügye nem maradhat megoldatlan, a felelősöket bíróság elé kell állítani – üzenték Brüsszelből.","id":"20200902_von_der_leyen_navalnij_mergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70649148-c01c-412d-9548-0b15bcbd53b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_von_der_leyen_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 21:58","title":"Von der Leyen: Navalnij megmérgezőit felelősségre kell vonni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az lenne a normális, ha Vidnyánszky Attila a jelen helyzetben szakmai párbeszédet folytatna az SZFE vezetőségével – mondta a Válasz Online-nak adott interjúban Mucsi Zoltán, aki nem hitte volna, hogy ez illúzió lesz 2020 Magyarországán.","shortLead":"Az lenne a normális, ha Vidnyánszky Attila a jelen helyzetben szakmai párbeszédet folytatna az SZFE vezetőségével –...","id":"20200902_Mucsi_Zoltan_Tenyleg_herotom_van_mar_a_propagandatol_es_a_gerjesztett_megosztottsagtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2accd284-378a-4f26-9dae-fd37493a00ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Mucsi_Zoltan_Tenyleg_herotom_van_mar_a_propagandatol_es_a_gerjesztett_megosztottsagtol","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:10","title":"Mucsi Zoltán: Tényleg herótom van már a propagandától és a gerjesztett megosztottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","shortLead":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","id":"20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246dc9e5-78f6-453a-8bf0-edf25434701f","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:33","title":"Bezártak egy kőbányai óvodát, mert koronavírusos az egyik dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","shortLead":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","id":"20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e1be8-c852-4d52-b4ca-348219a26039","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:45","title":"Sztálinnal, Szaddám Huszeinnel és Orbán Viktorral illusztrálta a diktátorok pszichológiáját egy finn lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világ legjobb egészségügyi szolgáltatását ígérte a kormányfő, de egyre többen elégedetlenek.","shortLead":"A világ legjobb egészségügyi szolgáltatását ígérte a kormányfő, de egyre többen elégedetlenek.","id":"20200901_A_biralatok_ellenere_Svedorszag_lazan_kezeli_a_jarvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7941273d-d6a3-47ea-a199-8e4ada31b81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d1cc7e-0765-4ae7-82cd-c3463592d4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_A_biralatok_ellenere_Svedorszag_lazan_kezeli_a_jarvanyt","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:42","title":"A bírálatok ellenére Svédország lazán kezeli a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkájának eddig még nem volt ilyen erős sorozatgyártású modellje, melynek alapváltozatai ráadásul hátsókerék-hajtásúak.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkájának eddig még nem volt ilyen erős sorozatgyártású modellje, melynek alapváltozatai...","id":"20200902_hivatalos_a_valaha_keszult_legerosebb_skodakent_itt_az_elektromos_enyaq","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de89c7b7-4b64-4125-af50-7653f44431df","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_hivatalos_a_valaha_keszult_legerosebb_skodakent_itt_az_elektromos_enyaq","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:27","title":"Hivatalos: a valaha készült legerősebb Skodaként itt az elektromos Enyaq iV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0a6597-ba43-43b8-aabe-2598196e0479","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint szeptemberben mutathatja be a Xiaomi a Mi 10-család legolcsóbb tagját.","shortLead":"A tervek szerint szeptemberben mutathatja be a Xiaomi a Mi 10-család legolcsóbb tagját.","id":"20200901_xiaomi_mi_10_telefon_5g_snapdragon_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d0a6597-ba43-43b8-aabe-2598196e0479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be77bf7-f12d-4f1f-9ae3-5f3a40b8e5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_xiaomi_mi_10_telefon_5g_snapdragon_processzor","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:03","title":"Olcsóbb telefont ad ki a Xiaomi, de 5G lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d","c_author":"Lovasi András","category":"360","description":"Sokan vizionálják hívei közül Orbánt nagy formátumú államférfinak, aki biztos kézzel vezeti országát egy új, boldog jövő felé. Írásom leginkább arról szól, hogy ezek a hívek mostanra elhiszik: megérkeztünk. Ez már az a boldog jövő. ","shortLead":"Sokan vizionálják hívei közül Orbánt nagy formátumú államférfinak, aki biztos kézzel vezeti országát egy új, boldog...","id":"20200902_Lovasi_Andras_A_megerkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a92e9b-77c6-412a-b928-bdec80a2abd2","keywords":null,"link":"/360/20200902_Lovasi_Andras_A_megerkezes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:00","title":"Lovasi András: A megérkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]