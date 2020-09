Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A diákok, a tanárok és a szülők számára egyaránt érdekes újításokat vezetett be a Viber.","shortLead":"A diákok, a tanárok és a szülők számára egyaránt érdekes újításokat vezetett be a Viber.","id":"20200916_viber_szavazas_kviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8334b100-c7dd-4314-9c4f-2fb422eab39c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_viber_szavazas_kviz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:03","title":"Új funkció került a Viberbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6acf7bf4-2310-41a6-a269-7588353cb9c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi híreknek megfelelően hivatalossá vált az LG első, az Explorer projekt égisze alatt készült eszköze, az egyedi kialakítású LG Wing.","shortLead":"A korábbi híreknek megfelelően hivatalossá vált az LG első, az Explorer projekt égisze alatt készült eszköze, az egyedi...","id":"20200915_lg_wing_elforgathato_kijelzos_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6acf7bf4-2310-41a6-a269-7588353cb9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17194b8d-018c-4ee2-99e8-1243abc7644f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_lg_wing_elforgathato_kijelzos_telefon","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:33","title":"Hivatalos az LG Wing, a különleges, szárnyas telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon. Csakhogy valódi OnePlus fülesekről volt szó.","shortLead":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon...","id":"20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef5cc-a964-46ed-ac35-ef71ad5b2d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:03","title":"2000 hamis AirPodsra csaptak le az amerikai vámosok, de nagyon benézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Akár 33 fok is lehet.","shortLead":"Akár 33 fok is lehet.","id":"20200916_idojaras_meteorologia_meleg_fordulat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d3bf5b-367e-4e55-adaf-85c2ccecaae3","keywords":null,"link":"/idojaras/20200916_idojaras_meteorologia_meleg_fordulat","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:15","title":"Újabb kánikulai nap vár ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a07409-17a4-43cc-944e-e60c2b684c0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervezett időpontban nem tudják biztonságosan megtartani a gasztrofesztivált.","shortLead":"A tervezett időpontban nem tudják biztonságosan megtartani a gasztrofesztivált.","id":"20200914_csabai_kolbaszfesztival_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a07409-17a4-43cc-944e-e60c2b684c0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a4ad50-c501-4ccb-aa76-d0b90a6b96ab","keywords":null,"link":"/elet/20200914_csabai_kolbaszfesztival_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:46","title":"A koronavírus miatt marad el a Csabai Kolbászfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a9fb73-7bce-456c-b03e-9e93510a953f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A három villanymotorral felvértezett divatterepjáró minden korábbinál komolyabb menetdinamikával kecsegtet.","shortLead":"A három villanymotorral felvértezett divatterepjáró minden korábbinál komolyabb menetdinamikával kecsegtet.","id":"20200915_bearaztak_az_500_loeros_uj_audi_villany_suvt_etron_s","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a9fb73-7bce-456c-b03e-9e93510a953f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8c459c-8c23-4dd3-aa12-6c6cd299700b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_bearaztak_az_500_loeros_uj_audi_villany_suvt_etron_s","timestamp":"2020. szeptember. 15. 06:41","title":"Beárazták az 500 lóerős új Audi villany SUV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea096d75-6be8-4b21-ab0b-4d876261c1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatszoros világbajnok a felsőjén Breonna Taylornak követelt igazságot.","shortLead":"A hatszoros világbajnok a felsőjén Breonna Taylornak követelt igazságot.","id":"20200914_lewis_hamilton_f1_fia_breonna_taylor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea096d75-6be8-4b21-ab0b-4d876261c1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7e146b-5700-4c3e-9ce0-62f457165030","keywords":null,"link":"/elet/20200914_lewis_hamilton_f1_fia_breonna_taylor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:15","title":"Vizsgálják Hamiltont a pólója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A komolyabb kiadások helyett inkább felhalmoznak az emberek – állapítja meg a fogyasztói szokásokat vizsgáló EY.","shortLead":"A komolyabb kiadások helyett inkább felhalmoznak az emberek – állapítja meg a fogyasztói szokásokat vizsgáló EY.","id":"20200915_ey_fogyasztas_koronavirus_felhalmozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cfaf85-24da-4abc-b3c8-ba7aa2ab4aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_ey_fogyasztas_koronavirus_felhalmozas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:29","title":"Sokan még mindig nem mozdulnak ki, a többség csak a legszükségesebbekre költ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]