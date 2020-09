Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szintén majdnem kétharmaduk ugyanakkor kötelezővé tenné a holokauszt oktatását az iskolákban.","shortLead":"Szintén majdnem kétharmaduk ugyanakkor kötelezővé tenné a holokauszt oktatását az iskolákban.","id":"20200916_Az_amerikaiak_fiatalok_ketharmada_nincs_tisztaban_azzal_hogy_hatmillio_zsidot_megoltek_a_holokauszt_soran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf8d25c-3c0f-441c-9303-2d5a1a6422ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed577d1e-01e9-40a0-96dc-16417f837ff1","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Az_amerikaiak_fiatalok_ketharmada_nincs_tisztaban_azzal_hogy_hatmillio_zsidot_megoltek_a_holokauszt_soran","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:03","title":"Az amerikai fiatalok kétharmada nincs tisztában azzal, hogy hatmillió zsidót megöltek a holokauszt során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő a Facebook-oldalán azt írta, az új Index pusztító. De lehet, csak viccelt. ","shortLead":"Az EP-képviselő a Facebook-oldalán azt írta, az új Index pusztító. De lehet, csak viccelt. ","id":"20200916_Deutsch_Tamas_Dull_Szabolcs_Index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecc38d3-1da6-4281-86f4-55b69bc0c74c","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Deutsch_Tamas_Dull_Szabolcs_Index","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:42","title":"Deutsch Tamás egy posztban visszasírta Dull Szabolcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b905a567-3aa3-47a6-b48a-6e5daff4e1cf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szendrő, Vatta, Izsák, Ráckeve, Kalocsa, Hajdúnánás, Pusztaföldvár és Hetvehely szavazói készülhetnek a voksolásra vasárnap.","shortLead":"Szendrő, Vatta, Izsák, Ráckeve, Kalocsa, Hajdúnánás, Pusztaföldvár és Hetvehely szavazói készülhetnek a voksolásra...","id":"20200917_idokozi_valasztasok_Szendro_Vatta_Izsak_Rackeve_Kalocsa_Hajdunanas_Pusztafoldvar_es_Hetvehely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b905a567-3aa3-47a6-b48a-6e5daff4e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca802e7-1099-4f93-b7ac-66106c214cf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_idokozi_valasztasok_Szendro_Vatta_Izsak_Rackeve_Kalocsa_Hajdunanas_Pusztafoldvar_es_Hetvehely","timestamp":"2020. szeptember. 17. 06:11","title":"A szavazás előtt elhunyt a polgármesterjelölt, de nem lépett vissza kihívója - hét helyen lesz időközi választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különlegesebb darabok is vannak a gyűjteményében.","shortLead":"Különlegesebb darabok is vannak a gyűjteményében.","id":"20200916_orban_viktor_maszk_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a13811a-2f8d-4b81-a610-dc701e4b53ba","keywords":null,"link":"/elet/20200916_orban_viktor_maszk_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:14","title":"Orbán nem rajong a maszkért, könnyen hőgutát kap benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A NAV azoknak a nevét és elérhetőségét teszi közzé, akiknél az előző negyedévben 10 millió forintnál, nem magánszemélyek esetében 100 millió forintnál nagyobb összegű adóhiányt állapítottak meg.

","shortLead":"A NAV azoknak a nevét és elérhetőségét teszi közzé, akiknél az előző negyedévben 10 millió forintnál, nem...","id":"20200916_Berki_Krisztian_es_Hajdu_Peter_volt_cege_is_rajta_van_a_NAV_adoslistajan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1880b875-4863-4b4e-88b1-17a731f5f21f","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_Berki_Krisztian_es_Hajdu_Peter_volt_cege_is_rajta_van_a_NAV_adoslistajan","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:55","title":"Berki Krisztián és Hajdú Péter volt cége is rajta van a NAV adóslistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfe1094-d309-4a3f-9255-b1b1de4cd966","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a reptéren megivott teában, hanem a hotelszobájában egy ásványvizes palackon lehetett a méreg, amitől rosszul lett Alekszej Navalnij – állítja az orosz ellenzéki politikus csapata.","shortLead":"Nem a reptéren megivott teában, hanem a hotelszobájában egy ásványvizes palackon lehetett a méreg, amitől rosszul lett...","id":"20200917_mergezes_alekszej_navalnij_asvanyvizes_palack_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abfe1094-d309-4a3f-9255-b1b1de4cd966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86673aec-e8ba-45dd-bc97-e9047c9758b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200917_mergezes_alekszej_navalnij_asvanyvizes_palack_oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:05","title":"Ásványvizes palackkal mérgezhették meg Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező a Facebookon válaszolt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kuratóriumi elnökének a kérdésére. Egyúttal visszakérdezett.","shortLead":"A rendező a Facebookon válaszolt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kuratóriumi elnökének a kérdésére. Egyúttal...","id":"20200916_Mikor_szandekozik_felallni_a_szekbol__kerdezi_Schilling_Arpad_Vidnyanszky_Attilatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e499f8d1-0b82-4671-b671-dfff261a12f3","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Mikor_szandekozik_felallni_a_szekbol__kerdezi_Schilling_Arpad_Vidnyanszky_Attilatol","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:14","title":"„Mikor szándékozik felállni a székből?” – kérdezi Schilling Árpád Vidnyánszky Attilától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiberbiztonsági kutató augusztusban jelezte a Facebooknak: az ügyesebb hackerek könnyen ráláthatnak arra, ki milyen privát csoportnak a tagja.","shortLead":"Egy kiberbiztonsági kutató augusztusban jelezte a Facebooknak: az ügyesebb hackerek könnyen ráláthatnak arra, ki milyen...","id":"20200917_facebook_privat_csoport_hiba_bug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1752f8e-2e94-4c6c-a280-359e30a1d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d4da77-d03b-4e80-87b6-b305fe4866b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_facebook_privat_csoport_hiba_bug","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:03","title":"Találtak két aggasztó hibát a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]