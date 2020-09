Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97e7bd97-8683-4f44-a376-aff135075123","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszerzésükért Magyarország a felelős, a pénzt Brüsszel adja. ","shortLead":"A beszerzésükért Magyarország a felelős, a pénzt Brüsszel adja. ","id":"20200922_Magyarorszag_unios_lelegeztetogep_maszk_raktar_resceu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97e7bd97-8683-4f44-a376-aff135075123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3dad3c-da84-44a2-94d3-74357b641e74","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Magyarorszag_unios_lelegeztetogep_maszk_raktar_resceu","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:11","title":"Maszkokat, köpenyeket, kesztyűket is tárol majd nálunk az unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Egy ideológiai alakváltó kalandozása a szórakoztató irodalomban. Kimerítően az „Orbán-esszéről”. Vélemény.","shortLead":"Egy ideológiai alakváltó kalandozása a szórakoztató irodalomban. Kimerítően az „Orbán-esszéről”. Vélemény.","id":"20200921_Hont_Andras_Vityernyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e76063a-04c3-4c94-ab7d-15d74af45087","keywords":null,"link":"/360/20200921_Hont_Andras_Vityernyak","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:30","title":"Hont András: Vityernyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dolomit Kft. gánti bányájából szállítottak zúzottkövet az útépítéshez.","shortLead":"A Dolomit Kft. gánti bányájából szállítottak zúzottkövet az útépítéshez.","id":"20200923_m4_dolomit_kft_orban_gyozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68635288-77d9-4571-9e0e-8282d8454e11","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_m4_dolomit_kft_orban_gyozo","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:37","title":"Orbán apjának bányacége is részt vett a drágának tartott M4-es beruházásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt azonban nem árulják el, hogy mi ez a bizonyíték.","shortLead":"Azt azonban nem árulják el, hogy mi ez a bizonyíték.","id":"20200923_Madeleine_McCann_halott_es_erre_bizonyitekuk_is_van_a_nemet_nyomozoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17acbb12-ce2d-42dd-8ad1-2a731fb9bab3","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Madeleine_McCann_halott_es_erre_bizonyitekuk_is_van_a_nemet_nyomozoknak","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:19","title":"Madeleine McCann halott, és erre bizonyítékuk is van a német nyomozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a83308c-87de-499d-8d3e-0d6873e1ad78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig több, mint három hónap maradt, hogy az EU és Nagy-Britannia megegyezzen a bankokkal kapcsolatos szabályokról, ha ez nem történik meg, akkor sok bank abbahagyhatja a külföldön élő brit állampolgárok kiszolgálását.","shortLead":"Alig több, mint három hónap maradt, hogy az EU és Nagy-Britannia megegyezzen a bankokkal kapcsolatos szabályokról, ha...","id":"20200921_eu_brit_bank_szamla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a83308c-87de-499d-8d3e-0d6873e1ad78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6609d2-f650-4e8c-bfb8-8658da18ec9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_eu_brit_bank_szamla","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:59","title":"Az EU-ban élő britek ezrei veszthetik el a bankszámlájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb3f5af-acda-4e05-b267-99a1efdb4475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két év próbára bocsátották a gondatlan íjászt, aki túl messziről lőtt a céltáblára. A végzés jogerős.","shortLead":"Két év próbára bocsátották a gondatlan íjászt, aki túl messziről lőtt a céltáblára. A végzés jogerős.","id":"20200922_lovasijasz_itelet_probaido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb3f5af-acda-4e05-b267-99a1efdb4475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49866f69-c5d4-4650-9020-78c8ce818df5","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_lovasijasz_itelet_probaido","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:53","title":"Elítélték a lovasíjászt, aki hasba lőtt egy nézőt egy bemutatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e4ff01-d3d4-4c36-9a82-85bc6a5945b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Türelemmel és méltósággal viselt betegség után életének 83. évében elhunyt Verebély Iván – tudatta a Centrál Színház.","shortLead":"Türelemmel és méltósággal viselt betegség után életének 83. évében elhunyt Verebély Iván – tudatta a Centrál Színház.","id":"20200923_Meghalt_Verebely_Ivan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e4ff01-d3d4-4c36-9a82-85bc6a5945b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7cb5b4-fcde-42de-b314-ed040a7c3b3a","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Meghalt_Verebely_Ivan","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:01","title":"Meghalt Verebély Iván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül egy újabb – szintén ott előállított – oltóanyag tesztelését kezdik meg Oroszországban.","shortLead":"Rövid időn belül egy újabb – szintén ott előállított – oltóanyag tesztelését kezdik meg Oroszországban.","id":"20200922_vektor_kozpont_koronavirus_vakcina_oltoanyag_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716b734c-3d64-4204-999f-e8dcd3f21191","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_vektor_kozpont_koronavirus_vakcina_oltoanyag_oroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:33","title":"Háromezer önkéntesnek adnak be egy új orosz vakcinát, 16 napra elzárják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]