Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A Rolling Stone magazin 2003-ban állította össze először a minden idők legjobb 500 albumát tartalmazó listát, ezt eddig csak picit frissítették, de most úgy érezték, itt az idő egy újat írni. Az új lista nagy vesztese a Beatles és a Rolling Stones, és az egész 60-as évek, látványosan előretört a funk-soul stílus.



","shortLead":"A Rolling Stone magazin 2003-ban állította össze először a minden idők legjobb 500 albumát tartalmazó listát, ezt eddig...","id":"20200924_Minden_idok_legjobb_albumai__miert_pont_ez_az_TOP10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae22944-f4e6-42d8-844e-90794748c2d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200924_Minden_idok_legjobb_albumai__miert_pont_ez_az_TOP10","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:00","title":"Alaposan átszabták a minden idők legjobb albumainak toplistáját – utánajártunk a miértnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3647010f-5152-429c-b53f-cfb0865527bb","c_author":"Fekő Ádám","category":"kultura","description":"Fehéroroszország egyik legnépszerűbb fiatal írója, Szasa Filipenko hetek óta aktívan tüntet a szabadságért Minszkben. A műveiben általában a posztszovjet világot elemző író eddig is hangos kritikusa volt Aljakszandr Lukasenka rendszerének. Beszéltünk vele arról, mennyire durva diktatúra valójában a belarusz elnöké, és milyen sors vár ott egy hozzá hasonló értelmiségire. Interjú.","shortLead":"Fehéroroszország egyik legnépszerűbb fiatal írója, Szasa Filipenko hetek óta aktívan tüntet a szabadságért Minszkben...","id":"20200925_szasa_filipenko_belarusz_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3647010f-5152-429c-b53f-cfb0865527bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c154f87d-d2d0-4fa4-8b7a-6aabb18c6a56","keywords":null,"link":"/kultura/20200925_szasa_filipenko_belarusz_interju","timestamp":"2020. szeptember. 25. 20:04","title":"Szasa Filipenko: Nem lep meg, hogy Orbán és Lukasenka barátok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0693a34-24c9-40e3-9147-ca69c3891704","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VW-konszern cseh márkájának új gázolajos erőforrása 10 lóerővel erősebb az elődjénél.","shortLead":"A VW-konszern cseh márkájának új gázolajos erőforrása 10 lóerővel erősebb az elődjénél.","id":"20200925_magyarorszagon_a_tisztabb_uzemu_200_loeros_uj_dizel_skodak_kodiaq_superb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0693a34-24c9-40e3-9147-ca69c3891704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db44e2ea-7764-4f98-be25-f9dce5b4267e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_magyarorszagon_a_tisztabb_uzemu_200_loeros_uj_dizel_skodak_kodiaq_superb","timestamp":"2020. szeptember. 25. 06:41","title":"Magyarországon a tisztább üzemű 200 lóerős új dízel Skodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saját kárán tanulta meg egy oroszlányi férfi, hogy nem a legjobb ötlet lopás után egy rendőrautó motorháztetőjén ugrálni.","shortLead":"Saját kárán tanulta meg egy oroszlányi férfi, hogy nem a legjobb ötlet lopás után egy rendőrautó motorháztetőjén...","id":"20200924_rendor_rendorauto_rongalas_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4252219b-0c15-4e98-9b2a-b6c3768415b3","keywords":null,"link":"/elet/20200924_rendor_rendorauto_rongalas_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:52","title":"„Nem csinálhattok velem semmit, ti büdös csicskák” – kiabálta a rendőröknek, de tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A légitársaság használhatja a kecskeméti repülőteret is a jövőben.","shortLead":"A légitársaság használhatja a kecskeméti repülőteret is a jövőben.","id":"20200924_pilota_legiutaskisero_honvedseg_wizz_air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ec335c-9b60-4b2f-88b6-3333f4387363","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_pilota_legiutaskisero_honvedseg_wizz_air","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:28","title":"Pilótákat és légiutas-kísérőket képez a honvédségnek a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly áprilisban vette meg a klubot az ország leggazdagabb emberének cége Csányi Sándor fiától.","shortLead":"Tavaly áprilisban vette meg a klubot az ország leggazdagabb emberének cége Csányi Sándor fiától.","id":"20200924_alcsutdoboz_meszaros_lorinc_talentis_golfklub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85156ad-e3cc-452d-ab08-ca6b8a3ab435","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_alcsutdoboz_meszaros_lorinc_talentis_golfklub","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:42","title":"Megérkezett Mészáros Lőrinc, és nyereségessé is vált tőle az alcsútdobozi golfklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224ee0f3-5bec-446e-8aea-85d8e47b02f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező évek fontos küldetése, hogy az emberiség minimális szintre csökkentse a mesterséges eredetű metánkibocsátást, amely a klímaváltozás egyik beindítója. A feladatot egy különleges műhold is segíti.","shortLead":"Az elkövetkező évek fontos küldetése, hogy az emberiség minimális szintre csökkentse a mesterséges eredetű...","id":"20200924_ghgsat_metankibocsatas_metan_klimavaltozas_muhold_iris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=224ee0f3-5bec-446e-8aea-85d8e47b02f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c5968b-9cf9-4066-bf2e-078be042fb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_ghgsat_metankibocsatas_metan_klimavaltozas_muhold_iris","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:03","title":"Pályára állt a műhold, amely segíthet megmenteni a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem szűkmarkú a prágai kormány.","shortLead":"Nem szűkmarkú a prágai kormány.","id":"20200925_Csehorszagban_a_berek_70_szazalekat_atvallalja_az_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b21b5b-ec6b-4895-8d26-ad3535c82e81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Csehorszagban_a_berek_70_szazalekat_atvallalja_az_allam","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:11","title":"Csehországban a bérek 70 százalékát átvállalja az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]