[{"available":true,"c_guid":"124ef686-a40f-4c0f-b120-56972883bbc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WASP-189b az eddig talált legextrémebb planéta. A bolygót most az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja is megvizsgálta, így sikerült új információkhoz jutni róla.","shortLead":"A WASP-189b az eddig talált legextrémebb planéta. A bolygót most az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja is megvizsgálta...","id":"20200929_exobolygo_wasp_189b_cheops_europai_urugynokseg_esa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=124ef686-a40f-4c0f-b120-56972883bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f71984-173f-4434-a405-ae62248cc411","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_exobolygo_wasp_189b_cheops_europai_urugynokseg_esa","timestamp":"2020. szeptember. 29. 18:13","title":"3200 Celsius-fok van ezen a különleges bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b77870-8b1f-464d-b198-51f2fceb28a2","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Hat évvel ezelőtt a 444 leleplező cikkéből derült ki, hogy egy budapesti elit iskola elismert, a gyerekek rajongását is élvező magyartanára a 80-as években molesztálta a diákjait. Sipos Pál a tanítás mellett rendszeresen táboroztatott is: a szendrői háromhetes nyaralásokon Oláh Judit filmrendező négy alkalommal is részt vett. Visszatérés Epipóba című filmje arra keresi a választ, a botrány után vajon hol van a helye ennek a gyermekkori titkos világnak a ma már felnőtt táborozók életében.","shortLead":"Hat évvel ezelőtt a 444 leleplező cikkéből derült ki, hogy egy budapesti elit iskola elismert, a gyerekek rajongását is...","id":"20200930_Nem_tudom_kepese_felismerni_hany_elet_ment_tokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1b77870-8b1f-464d-b198-51f2fceb28a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4783a6-0f98-4c5e-bd2d-747ac0401995","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Nem_tudom_kepese_felismerni_hany_elet_ment_tokre","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:00","title":"„Nem tudom, képes-e felismerni, hány élet ment tökre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A jegybank 0,15 százalékponttal megemelte az egyhetes betétjének kamatát. Ennek a konstrukciónak komoly hatása van a rövid lejáratú hozamokra, ami viszont a változó kamatozású – azon kölcsönök, melyek kamatát a bank egyoldalúan éven belül megváltoztathatja – lakáshitelek kamatszintjét befolyásolja.","shortLead":"A jegybank 0,15 százalékponttal megemelte az egyhetes betétjének kamatát. Ennek a konstrukciónak komoly hatása van...","id":"20200929_A_lakashitelek_kamata_is_emelkedik_az_MNB_bujtatott_kamatemelese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75204394-7e74-4a3d-9398-5ef3e3a0322b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200929_A_lakashitelek_kamata_is_emelkedik_az_MNB_bujtatott_kamatemelese_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:23","title":"A lakáshitelek kamata is emelkedik az MNB rejtett kamatemelése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","shortLead":"Balásy Gyula 4 milliárdos osztalékot tudott kivenni a reklámcégéből.","id":"20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95430c79-f3d7-44ba-9a27-d7712a1cd766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba48b3-0b67-42b4-9bb6-59c88e08a6fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_new_land_70_milliardos_forgalom","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:37","title":"70,3 milliárdos forgalma volt tavaly a kormánykedvenc New Land Mediának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók nem ismerik el a kuratórium által kinevezett Szarka Gábort.

","shortLead":"A hallgatók nem ismerik el a kuratórium által kinevezett Szarka Gábort.

","id":"20200930_A_hatso_kapun_akart_bejutni_az_SZFEre_az_uj_kancellar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43486d3-7c38-42c7-912e-c9e5a316fcf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_A_hatso_kapun_akart_bejutni_az_SZFEre_az_uj_kancellar","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:29","title":"A hátsó kapun akart bejutni az SZFE-re az új kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fe168a-cda0-4ded-8129-a9fadc00200d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők 68 százaléka támogatta a javaslatot. A fővárosi Fidesz szerint a szerdai döntés törvényellenes, mert szembemegy a kormány előző éjjel hozott határozatával. Karácsony Gergely főpolgármester szerint viszont a kérdéses kormányrendelet éppen a kormánypártok által elfogadott Liget-törvénnyel megy szembe.","shortLead":"A képviselők 68 százaléka támogatta a javaslatot. A fővárosi Fidesz szerint a szerdai döntés törvényellenes, mert...","id":"20200930_varosligeti_epitesi_szabalyzat_fovarosi_onkormanyzat_vesz_liget_projekt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17fe168a-cda0-4ded-8129-a9fadc00200d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa1c217-fb14-42ed-8968-a047aa1c7470","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_varosligeti_epitesi_szabalyzat_fovarosi_onkormanyzat_vesz_liget_projekt","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:47","title":"Megszavazta a Városliget beépítésének megakadályozását a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27457874-fe59-4831-a0d7-5f3e76b675f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matuzsálemi kort megélt magyar asszonyról vagy űrhajósnak is megfelelő egészségi állapotú Angela Merkelről szóló álhírekkel ámítják reménybeli vásárlóikat egyes webáruházak. A hazug tartalommarketinggel különböző étrend-kiegészítőket remélnek eladni olyanoknak, akik eleve aggódnak a koronavírus-járvány miatt","shortLead":"Matuzsálemi kort megélt magyar asszonyról vagy űrhajósnak is megfelelő egészségi állapotú Angela Merkelről szóló...","id":"20200929_fogyasztovedelem_intenetes_kereskedelem_csalo_tartalommarketing_megteveszto_webboltok_etrendkiegeszitok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27457874-fe59-4831-a0d7-5f3e76b675f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575be01f-7f2d-442b-90e8-4d127e1f80ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_fogyasztovedelem_intenetes_kereskedelem_csalo_tartalommarketing_megteveszto_webboltok_etrendkiegeszitok","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:05","title":"Gyanakodjon, ha a webáruházban a 124 éves Erzsók nénivel akarják meggyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9008ba99-b9d3-4dc6-a867-e46a27b29960","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az Európai Bizottság az eddigieknél is ambiciózusabb éghajlatvédelmi célokat tűzött ki, amire elvileg pénz is lehetne. A magyar kormány azért még keresztbe tehet az Európai Bizottságnak.","shortLead":"Az Európai Bizottság az eddigieknél is ambiciózusabb éghajlatvédelmi célokat tűzött ki, amire elvileg pénz is lehetne...","id":"202039__unios_klimastrategia__kibocsatascsokkentes__jarvanyhatas__fokozatvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9008ba99-b9d3-4dc6-a867-e46a27b29960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd48c02-cce9-4d39-8ba2-83b91ed65d7e","keywords":null,"link":"/360/202039__unios_klimastrategia__kibocsatascsokkentes__jarvanyhatas__fokozatvaltas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:00","title":"Akár be is jöhet az EU klímaterve, de még Orbánnak is lesz egy-két szava hozzá ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]