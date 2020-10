Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE fenntartását átvett alapítvány kuratóriumának tagja szerint nem fogják karhatalommal elvitetni az intézmény épületeit blokád alá vett hallgatókat.","shortLead":"Az SZFE fenntartását átvett alapítvány kuratóriumának tagja szerint nem fogják karhatalommal elvitetni az intézmény...","id":"20201001_lajos_tamas_szfe_vidnyanszky_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5951af51-8a8f-4efb-a097-f38b509514c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec63e88-2c76-44b4-bc27-2df7c6d483d7","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_lajos_tamas_szfe_vidnyanszky_attila","timestamp":"2020. október. 01. 15:59","title":"Lajos Tamás: A színművészetisek arra utaznak, hogy odamegyünk, és kipucoljuk az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0403ad45-ba0a-4163-942f-103811bd31a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 31-én indulhat útnak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé a SpeceX Crew Dragon űrhajó, három amerikai és egy japán asztronautával a fedélzetén. Az amerikai elnökválasztáson négy űrhajós szavazhat majd az űrből.","shortLead":"Október 31-én indulhat útnak a Nemzetközi Űrállomás (ISS) felé a SpeceX Crew Dragon űrhajó, három amerikai és egy japán...","id":"20200930_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0403ad45-ba0a-4163-942f-103811bd31a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1612b01c-2daf-4e30-932f-c0b70fabe3da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:33","title":"Megismételné a történelmi sikerét a SpaceX, négy űrhajóst vinne a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f80611-ea98-40de-a0fa-d25588d02475","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Spanyolországban és a Franciaországban a legjobbak a kilátások.","shortLead":"Spanyolországban és a Franciaországban a legjobbak a kilátások.","id":"20200930_EszakMagyarorszagon_az_egyik_legalacsonyabb_a_varhato_elettartam_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f80611-ea98-40de-a0fa-d25588d02475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f48320a-3c74-44a7-905c-da073e05cac0","keywords":null,"link":"/elet/20200930_EszakMagyarorszagon_az_egyik_legalacsonyabb_a_varhato_elettartam_az_EUban","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:22","title":"Észak-Magyarországon az egyik legalacsonyabb a várható élettartam az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat viszont továbbment. A hollandoknak és a belgáknak is gondjuk volt vele, de esetükben másról van szó.","shortLead":"A javaslat viszont továbbment. A hollandoknak és a belgáknak is gondjuk volt vele, de esetükben másról van szó.","id":"20200930_magyarorszag_lengyelorszag_jogallami_mechanizmus_unios_penzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3fdf619-4c64-4fe1-ad79-aeb958f54db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89f7432-c8e3-44ad-a2ab-9258a038d5d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_magyarorszag_lengyelorszag_jogallami_mechanizmus_unios_penzek","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:07","title":"Magyarország és Lengyelország megpróbálta leszavazni a jogállami mechanizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarka Gábor a katonai pályáról érkezett az SZFE-re.","shortLead":"Szarka Gábor a katonai pályáról érkezett az SZFE-re.","id":"20200930_szinmuveszeti_szarka_gabor_szfe_kancellar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a99e5db-9147-476a-b50c-fba6cd64fe16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc87adf-4182-4af9-a460-6e1117cc409c","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_szinmuveszeti_szarka_gabor_szfe_kancellar","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:08","title":"A Színművészeti új kancellárja azzal fenyegetett, hogy ha nem engedik be, nem ad fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d6e97f-0fe4-4662-8258-bf3fb0419f78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi eleje kissé megrongálódott a balesetben.","shortLead":"A kocsi eleje kissé megrongálódott a balesetben.","id":"20200929_19_es_villamos_becsi_ut_karambol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3d6e97f-0fe4-4662-8258-bf3fb0419f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be30fe8-3918-432a-825d-bbf2d021fe8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_19_es_villamos_becsi_ut_karambol","timestamp":"2020. szeptember. 29. 19:22","title":"Autóval ütközött a 19-es villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb8e87-e30e-4188-9c07-d59c55d10305","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ért a műegyetemi fejlesztésű zsebműhold Föld körüli pályán végzett missziója: a SMOG-P a sűrűbb légkörbe érkezve szeptember 28-án megsemmisült – közölte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME).","shortLead":"Véget ért a műegyetemi fejlesztésű zsebműhold Föld körüli pályán végzett missziója: a SMOG-P a sűrűbb légkörbe érkezve...","id":"20200929_bme_smog_p_mission_completed_elektroszmog_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84eb8e87-e30e-4188-9c07-d59c55d10305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a11196-89db-46d3-9cfd-140e28b8357b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_bme_smog_p_mission_completed_elektroszmog_terkep","timestamp":"2020. szeptember. 29. 21:25","title":"Teljesítette küldetését, majd elégett a budapesti zsebműhold – egy térképet küldött haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d","c_author":"HVG","category":"360","description":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével megbízást kapott a Kósa Lajos vezette korcsolyaszövetség új korcsolyaközpontjánál is. Most a 65 milliárdból épülő hajdúnánási motorversenypálya üzemeltetését bízták rá. ","shortLead":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével...","id":"202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0a97b0-5122-48a8-ad28-200259168c1d","keywords":null,"link":"/360/202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Kósa Lajos embere már nyeregben az épülő MotoGP-pálya cégénél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]