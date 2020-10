Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

A koronavírus-járvány megfékezése kapcsán az egyik legfontosabb tényező az idő. Minél gyorsabban sikerül valakit leszűrni, és minél hamarabb lesz meg ennek a szűrésnek az eredménye, annál hamarabb lehet megtenni a szükséges intézkedéseket: karanténba helyezni a fertőzöttet, és felkutatni kontaktjait.

A levett minták elemzése jelenleg napokat is igénybe vehet, és a helyzet csak még rosszabb lesz, ha az elemzésre váró minták felszaporodnak. Létezik azonban egy olyan teszt is, aminek ennél jóval gyorsabban, 15–30 perc alatt lesz meg az eredménye. És ha minden jól megy, hamarosan mindenki számára elérhető lesz majd.

© AFP / Denis Lovrovic

A The Guardian összefoglalója szerint két cég hamarosan 120 millió antigén-tesztet szállít majd le az alacsony, illetve közepes jövedelmű országokba, ahol 5 dollárért (kb. 1500 forint), vagy talán még ennél is kevesebbért árulják majd azokat. Az eszköz úgy működik majd, mint egy terhességi teszt: ha két kék vonal jelenik meg rajta, az illető pozitív. Egy ilyen tesztet – a dél-koreai SD BioSensor által gyártottat – már jóváhagyott az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a másik – az amerikai Abbott cég által gyártott – ügyében pedig hamarosan megszülethet a döntés.

[Harmincperces koronavírusteszttel szűrik az iskolásokat Bécsben]

A tesztből azok a jómódú országok is rendelhetnek majd, amelyek csatlakoztak az Acces for Covid tools nevű kezdeményezéshez. Ennek értelmében a cégek az általuk gyártott eszközök 20 százalékát az alacsony és közepes jövedelmű országok rendelkezésére bocsátják.

A WHO által jóváhagyott tesztekkel az iskolákban és a munkahelyeken lehet majd hatékonyan szűrni. Bár hibázni ez a teszt is hibázhat, így is hasznos, hiszen sokan épp akkor fertőznek le másokat, amikor még nincs tünetük. A gyártók szerint a tesztek pontossága 97 százalékos, de ez valós körülmények között 80–90 százalék körül alakulhat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.