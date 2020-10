Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"343e7d72-3a10-440e-ab68-c185cd2fcfdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak a híresztelések, akkor jövő héten mutathatja be az Apple az idei iPhone-okat, az iPhone 12 családot. A színfalak mögött azonban már a jövő évi, sőt az utána következő év modelljein dolgoznak.","shortLead":"Ha igazak a híresztelések, akkor jövő héten mutathatja be az Apple az idei iPhone-okat, az iPhone 12 családot...","id":"20201006_apple_2021_iphone_13_ertesulesek_iphone_se_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=343e7d72-3a10-440e-ab68-c185cd2fcfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd1ca89-2658-484b-8c6f-5760ea30901e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_apple_2021_iphone_13_ertesulesek_iphone_se_2022","timestamp":"2020. október. 06. 10:03","title":"Még be sem mutatták az idei iPhone-okat, de már a jövő éviekről hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piacinál lényegesen alacsonyabb lakásár, nulla befektetéssel mesés hozamok, kevés munkával elérhető sok pénz. Az ilyen és ehhez hasonló üzenetekkel bombázzák az internetezőket az adathalászok, hiszen tudják, hogy 100-ból néhányan biztosan bedőlnek a csalogató ajánlatnak – figyelmeztet az OTP. A pénzintézet néhány hasznos tippet tett közzé.","shortLead":"A piacinál lényegesen alacsonyabb lakásár, nulla befektetéssel mesés hozamok, kevés munkával elérhető sok pénz...","id":"20201006_otp_bank_adathalaszat_megelozese_tanacsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4f62be-7bd2-40f7-8680-fca0abe24605","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_otp_bank_adathalaszat_megelozese_tanacsok","timestamp":"2020. október. 06. 10:38","title":"Az OTP figyelmeztet: ne dőljön be, ha valaki kevés munkával sok pénzt ígér a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918e9d1b-c60e-4b31-8992-c0ac873e76cf","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az idei új csúcsok után még tovább menetelhet az arany jegyzése a globális bizonytalanság miatt. Közben valószínűleg a nemesfém kitermelése is elérte a csúcspontját.","shortLead":"Az idei új csúcsok után még tovább menetelhet az arany jegyzése a globális bizonytalanság miatt. Közben valószínűleg...","id":"202040__aranylaz__uj_rekordok__kifogyoban__femes_csillogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=918e9d1b-c60e-4b31-8992-c0ac873e76cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84305d5-468a-48da-bde3-ccc719dc3211","keywords":null,"link":"/360/202040__aranylaz__uj_rekordok__kifogyoban__femes_csillogas","timestamp":"2020. október. 06. 15:15","title":"Aranylázat hozott a befektetői pánik, és ezzel sokan jól járhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Barabási Albert-László hálózatkutatót a \"kezdeti magyar csoda\" után kissé meglepte a fertőzöttek számának robbanásszerű növekedése, az élet szerinte jövő nyárig biztos nem áll vissza a normál kerékvágásba. ","shortLead":"Barabási Albert-László hálózatkutatót a \"kezdeti magyar csoda\" után kissé meglepte a fertőzöttek számának robbanásszerű...","id":"20201007_Barabasi_AlbertLaszlo_koronavirus_vakcina_fertozes_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c94b61-87d3-4f3d-bf4a-b5970ebeac40","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Barabasi_AlbertLaszlo_koronavirus_vakcina_fertozes_maszk","timestamp":"2020. október. 07. 16:10","title":"Barabási Albert-László: Kivédhető lett volna a fertőzések robbanásszerű növekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2d23dc-f2b8-4a4a-8921-0398e99f0e92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 53 éves utas hangosan hallgatta a zenét, rászóltak, ezután került elő a pisztoly. Az ügyészség indítványozta a letartóztatását.","shortLead":"Az 53 éves utas hangosan hallgatta a zenét, rászóltak, ezután került elő a pisztoly. Az ügyészség indítványozta...","id":"20201007_fegyverrel_fenyegetozott_budan_inditvanyoztak_a_letartoztatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2d23dc-f2b8-4a4a-8921-0398e99f0e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284b63b5-3744-46a8-b69c-6c2555ab009c","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_fegyverrel_fenyegetozott_budan_inditvanyoztak_a_letartoztatasat","timestamp":"2020. október. 07. 09:46","title":"Kezdeményezik a letartóztatását a férfinak, aki fegyvert fogott utastársára a villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy érdekes új funkcióval igyekszik elejét venni annak, hogy a next-gen Xboxok hamar kifogyjanak a szabad helyből.","shortLead":"A Microsoft egy érdekes új funkcióval igyekszik elejét venni annak, hogy a next-gen Xboxok hamar kifogyjanak a szabad...","id":"20201006_microsoft_uj_xbox_2020_series_x_kapacitas_tarhely_szabad_terlet_ssd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3040b34-b52d-43f2-83a9-033bd237ac2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_microsoft_uj_xbox_2020_series_x_kapacitas_tarhely_szabad_terlet_ssd","timestamp":"2020. október. 06. 11:03","title":"Zseniális ötlettel igyekszik több tárhelyet adni új Xboxain a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b272de00-3343-437c-824b-18c02dad3f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2,4 millió döntéshozóról és befolyásos közéleti szereplőről tartalmaz információkat egy szeptemberben kiszivárgott kínai adatbázis. A Szabad Európa megkapta a magyar vonatkozású adatokat.","shortLead":"2,4 millió döntéshozóról és befolyásos közéleti szereplőről tartalmaz információkat egy szeptemberben kiszivárgott...","id":"20201007_kina_adatgyujtes_legalabb_710_magyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b272de00-3343-437c-824b-18c02dad3f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef357b3c-32fc-4d04-80ad-7c4d54e08014","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_kina_adatgyujtes_legalabb_710_magyar","timestamp":"2020. október. 07. 14:42","title":"Milliókat figyelhet meg Kína világszerte, magyarok százai is szerepelnek a listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ legújabb mérései stagnálást mutatnak. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ legújabb mérései stagnálást mutatnak. ","id":"20201007_Megallt_a_koronavirus_koncentraciojanak_novekedese_a_szennyvizekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd18edac-4689-4c96-9811-fa1a168ca9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a98cda-8aab-43ea-bf2b-ff20da064306","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Megallt_a_koronavirus_koncentraciojanak_novekedese_a_szennyvizekben","timestamp":"2020. október. 07. 10:23","title":"Megállt a koronavírus koncentrációjának növekedése a szennyvizekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]