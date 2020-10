Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kilépéssel szolidaritást vállalnak a tüntető diákokkal és a leköszönő vezetéssel is.","shortLead":"A kilépéssel szolidaritást vállalnak a tüntető diákokkal és a leköszönő vezetéssel is.","id":"20201008_Magyar_Operatorok_Tarsasaga_Novak_Emil_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f3aa417-597e-406a-900b-ecd6e5aa83d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474020f4-ec7a-4c5c-b220-98c0022a892f","keywords":null,"link":"/elet/20201008_Magyar_Operatorok_Tarsasaga_Novak_Emil_SZFE","timestamp":"2020. október. 08. 11:12","title":"Többen kilépnek a Magyar Operatőrök Társaságából Novák Emil SZFE-s kinevezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a magyar dalszövegekkel is működik a Spotify új kereső funkciója, amivel nagyobb eséllyel találhatjuk meg a dalokat.","shortLead":"Már a magyar dalszövegekkel is működik a Spotify új kereső funkciója, amivel nagyobb eséllyel találhatjuk meg a dalokat.","id":"20201006_spotify_dalszoveg_keresese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43186783-1315-41fd-b994-e223a66a234d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_spotify_dalszoveg_keresese","timestamp":"2020. október. 06. 19:03","title":"Álomfunkciót kapott a Spotify, dalszöveg alapján is megtalálhatjuk a zenéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd szerint nem igaz a Jelen című hetilap vele foglalkozó írása.","shortLead":"Az ügyvéd szerint nem igaz a Jelen című hetilap vele foglalkozó írása.","id":"20201008_magyar_gyorgy_simonka_gyorgy_simonkane_gabor_marianna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36ea377-842d-4904-89a1-f4a8af82811c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ae32a9-a1d3-4abe-a6f6-b6b18ee66c15","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_magyar_gyorgy_simonka_gyorgy_simonkane_gabor_marianna","timestamp":"2020. október. 08. 08:52","title":"Magyar György: Nem védem Simonka nejét, nem igaz, amit írnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő szigorításokra és reagált a Magyar Orvosi Kamara kritikáira is. ","shortLead":"A miniszterelnök a HírTv-nek adott 25 perces interjúban elmondta, egyelőre nincs szükség a mindennapi életet érintő...","id":"20201007_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b0631f7-aa9b-4d87-ab64-f56bce27022b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e111a1-a678-46f6-a035-885283ae5426","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Orban_Viktor","timestamp":"2020. október. 07. 19:35","title":"Orbán Viktor: Egyelőre nem lesz szigorítás, visszajön az 5 százalékos áfa a lakásépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány második hullámában sokkal kevesebb rémhírterjesztőt vonnak felelősségre.","shortLead":"A járvány második hullámában sokkal kevesebb rémhírterjesztőt vonnak felelősségre.","id":"20201007_Megrovast_kapott_egy_ferfi_mert_tagadta_a_koronavirus_letezeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5376c26-a4c6-4621-a260-ca2d5fe235d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201007_Megrovast_kapott_egy_ferfi_mert_tagadta_a_koronavirus_letezeset","timestamp":"2020. október. 07. 21:31","title":"Megrovást kapott egy férfi, mert tagadta a koronavírus létezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három név is felmerült a Mandiner szerint.","shortLead":"Három név is felmerült a Mandiner szerint.","id":"20201008_fidesz_ader_janos_allamfo_koztarsagi_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff06e9f6-e5b0-4368-b008-e66f9a79fbc4","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_fidesz_ader_janos_allamfo_koztarsagi_elnok","timestamp":"2020. október. 08. 05:37","title":"A Fideszben már Áder utódján gondolkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brit-francia halászati vita akadályozhatja meg az Egyesült Királyság rendezett kilépését az Európai Unióból.","shortLead":"Brit-francia halászati vita akadályozhatja meg az Egyesült Királyság rendezett kilépését az Európai Unióból.","id":"20201007_Most_epp_a_halak_miatt_bukhat_el_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eb6aa7c-2855-4cb3-aaa2-74f3a2b60cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77377f6-d9bb-444c-9bf9-f17b728002d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201007_Most_epp_a_halak_miatt_bukhat_el_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2020. október. 07. 13:33","title":"Most épp a halak miatt bukhat el a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei volt az eddig mért legmelegebb szeptember a világon – közölte szerdán az Európai Unió Copernicus Légkörfigyelő Szolgálata (CAMS).","shortLead":"Az idei volt az eddig mért legmelegebb szeptember a világon – közölte szerdán az Európai Unió Copernicus Légkörfigyelő...","id":"20201007_szeptember_osz_meleg_legkorfigyelo_szolgalat_cams_copernicus_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eac843-08e6-4fd7-b304-554a71db9db6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_szeptember_osz_meleg_legkorfigyelo_szolgalat_cams_copernicus_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. október. 07. 20:33","title":"Rekordot döntött a szeptemberi meleg: soha ilyen enyhén nem indult még ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]