Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73eedb5f-7c84-42a4-ac91-7b1991156a65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Interaktív grafikával igyekszik népszerűbbé tenni a videós bejelentkezéseket, és persze saját szolgáltatását a Prezi.","shortLead":"Interaktív grafikával igyekszik népszerűbbé tenni a videós bejelentkezéseket, és persze saját szolgáltatását a Prezi.","id":"20201016_prezi_prezentacio_eloadas_gesztusvezerles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73eedb5f-7c84-42a4-ac91-7b1991156a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecb2fdb-90ba-4121-a3f4-a1643478de55","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_prezi_prezentacio_eloadas_gesztusvezerles","timestamp":"2020. október. 16. 15:03","title":"Igen látványossá tehetők a videós előadások a Prezi megfogós-mozgatós funkciójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42860098-1fe2-456b-8e15-755730a41ee2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testépítő-celeb is rájött, vigyázni kell a bolygóra, hogy “ne kelljen elköltöznünk a csöves hideg Marsra\".","shortLead":"A testépítő-celeb is rájött, vigyázni kell a bolygóra, hogy “ne kelljen elköltöznünk a csöves hideg Marsra\".","id":"20201016_pumped_gabo_balaton_sound_globalis_felmelegedes_greenpeace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42860098-1fe2-456b-8e15-755730a41ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e9f554-9804-4da2-b74d-8d57ebdec3dd","keywords":null,"link":"/elet/20201016_pumped_gabo_balaton_sound_globalis_felmelegedes_greenpeace","timestamp":"2020. október. 16. 07:46","title":"Pumped Gabo látta Attenborough új filmjét, és most nagyon aggódik a Balaton Soundért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a3707b-e7ef-4eec-929a-3336d48f3dae","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tovább nőtt a Hernád áradása miatt lezárt útszakaszok és elzárt települések száma.","shortLead":"Tovább nőtt a Hernád áradása miatt lezárt útszakaszok és elzárt települések száma.","id":"20201017_arviz_elzart_ut_telepules_borsod_hernad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3707b-e7ef-4eec-929a-3336d48f3dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f339b4-32f6-4d5c-8d00-5b117dbf4584","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_arviz_elzart_ut_telepules_borsod_hernad","timestamp":"2020. október. 17. 11:08","title":"Újabb településeket zárt el az árvíz Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8b886e-345a-4db4-8be9-8653c5ed0302","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A színházi fotózásban iskolát teremtett, egyes képei ma már múzeumban őrzött kincsek. A rendszerváltás után több mint 20 évig letette a fényképezőgépet, de a tavalyi életmű-kiállítására már 50 új fotót is készített. Portréinterjú Keleti Évával.","shortLead":"A színházi fotózásban iskolát teremtett, egyes képei ma már múzeumban őrzött kincsek. A rendszerváltás után több mint...","id":"202040_keleti_eva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8b886e-345a-4db4-8be9-8653c5ed0302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef445a24-1ea2-4714-a898-b5aeb6a58eaa","keywords":null,"link":"/360/202040_keleti_eva","timestamp":"2020. október. 17. 13:30","title":"Keleti Éva: \"A fotó nem hazudik, nem írható át, mint a történelemkönyvek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M1-es és az M7-es autópályán is baleset történt.","shortLead":"Az M1-es és az M7-es autópályán is baleset történt.","id":"20201015_m7_autopalya_gazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f830dd86-4eff-45cd-b743-c51e6d50bd09","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_m7_autopalya_gazolas","timestamp":"2020. október. 15. 18:52","title":"Embert gázolt egy autó az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e851215-537d-4283-aa84-4d0ece571bd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Negyedével esett vissza a termelés a világ második legnagyobb exportőrénél.","shortLead":"Negyedével esett vissza a termelés a világ második legnagyobb exportőrénél.","id":"20201017_Drama_az_olasz_olivaolajpiacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e851215-537d-4283-aa84-4d0ece571bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee81d691-568d-4e4e-8a0f-8de2ea34029b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201017_Drama_az_olasz_olivaolajpiacon","timestamp":"2020. október. 17. 08:27","title":"Dráma az olasz olívaolaj-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01d7074-0214-4205-ac9c-7d59b6d94da7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Belarusz, Lengyelország, Magyarország, meg a világ összes banditája. Izgalmas lesz, ha Bident elnökké választják.","shortLead":"Belarusz, Lengyelország, Magyarország, meg a világ összes banditája. Izgalmas lesz, ha Bident elnökké választják.","id":"20201016_joe_biden_elnokjelolt_donald_trump_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d01d7074-0214-4205-ac9c-7d59b6d94da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5584f9d4-42c7-4278-924d-6de425c4f995","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_joe_biden_elnokjelolt_donald_trump_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 16. 15:11","title":"Biden: Nézzék csak, mi történt Magyarországon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felesége meggyilkolásáért ítélte el a Kúria.","shortLead":"Felesége meggyilkolásáért ítélte el a Kúria.","id":"20201016_21_evet_kapott_a_darnozseli_hentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e7529b-5d05-418c-bd36-dd3cfd99ca31","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_21_evet_kapott_a_darnozseli_hentes","timestamp":"2020. október. 16. 14:15","title":"21 év fegyházbüntetést kapott a darnózseli hentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]