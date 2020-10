Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Folyamatosan tájékoztatják a bankok az ügyfeleket a törlesztési moratórium tudnivalóiról.","shortLead":"Folyamatosan tájékoztatják a bankok az ügyfeleket a törlesztési moratórium tudnivalóiról.","id":"20201021_hitel_torlesztes_moratorium_bank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d156ad-d131-433b-ac7e-9a11c8422640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831d9911-06b0-411a-9f5e-11ff920fc881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_hitel_torlesztes_moratorium_bank","timestamp":"2020. október. 21. 08:28","title":"Hamarosan minden érintett üzenetet fog kapni a bankjától a hitelmoratóriumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit az új uniós előírások átvétele is segíthet. Ezzel azért is fontos tisztában lenni, mert a jelen állás szerint 2021 közepéig tartó hitelmoratórium végét követően szinte bizonyosan a csődök és felszámolások elszaporodására lehet számítani. Cikkünkben a legfontosabb megelőző intézkedésekről a CMS Budapest szakjogászai beszélnek.\r

\r

","shortLead":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit...","id":"20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b245ea2-59e2-48df-a674-48d20fe6555e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","timestamp":"2020. október. 19. 09:30","title":"Csődközelben a cége? Ha ezekre figyel, még változhat a helyzet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57388e4-fa12-49df-89ba-cda586618470","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött az első filmrészlet a Vadlovak – Hortobágyi mese című dokumentumfilmből. A videón, a címmel ellentétben nem lovakat láthatunk, hanem lélegzetelállító felvételeket darvakról. ","shortLead":"Kijött az első filmrészlet a Vadlovak – Hortobágyi mese című dokumentumfilmből. A videón, a címmel ellentétben nem...","id":"20201019_Igy_keringozik_tobb_ezer_daru_a_Hortobagy_felett__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e57388e4-fa12-49df-89ba-cda586618470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8f61ef-2483-422e-aaa0-4552a1615bda","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_Igy_keringozik_tobb_ezer_daru_a_Hortobagy_felett__video","timestamp":"2020. október. 19. 10:37","title":"Így keringőzik több ezer daru a Hortobágy felett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos Facebookon tette közzé észrevételeit.","shortLead":"Az orvos Facebookon tette közzé észrevételeit.","id":"20201020_Novak_Hunor_orban_viktor_oltas_influenza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66659c86-ce3d-4d46-8507-7d0f29da5f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e189ebc-9f72-4443-a31e-afba4cd70527","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Novak_Hunor_orban_viktor_oltas_influenza","timestamp":"2020. október. 20. 20:41","title":"Novák Hunor szerint rosszul oltották be Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A köztereken is kötelező lesz a maszk viselése Csehországban, a gazdaság leállításáról ezen a héten még nem tárgyal.","shortLead":"A köztereken is kötelező lesz a maszk viselése Csehországban, a gazdaság leállításáról ezen a héten még nem tárgyal.","id":"20201019_csehorszag_jarvany_koronavirus_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa32761-9c38-486e-903b-ae6a2c0f211c","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_csehorszag_jarvany_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. október. 19. 20:55","title":"Még az autókban is kötelezővé tette a cseh kormány a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbd4cd0-fcf0-4cf4-a0fa-91d88fb0d623","c_author":"Fekő Ádám","category":"360","description":"A Ferencváros ma esti, Barcelona elleni meccsével Kubatov Gábor harca is végleg lezárul a zöld-fehér szurkolók kemény magjával. A véres szembenállásból harmonikus kapcsolat lett, amiből a klubelnök pártja, a Fidesz is profitálhat.","shortLead":"A Ferencváros ma esti, Barcelona elleni meccsével Kubatov Gábor harca is végleg lezárul a zöld-fehér szurkolók kemény...","id":"202042__fradiultrak__kubatov_gabor__politikai_szolgalat__baratsagosmeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cbd4cd0-fcf0-4cf4-a0fa-91d88fb0d623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84dc4e6-1828-459b-90cf-be3017adcd1f","keywords":null,"link":"/360/202042__fradiultrak__kubatov_gabor__politikai_szolgalat__baratsagosmeccs","timestamp":"2020. október. 20. 07:00","title":"A Fradi és a Fidesz is jól járt Kubatov fociultrákkal kötött alkujával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb66225-1ebc-4656-a271-2952e53dc7da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 22-én kezdődik az ország legnagyobb, 7 héten át tartó informatikai versenye, ahol 21+1 kategóriában van lehetőségük megmérettetni magukat az IT világa iránt érdeklődőknek.","shortLead":"Október 22-én kezdődik az ország legnagyobb, 7 héten át tartó informatikai versenye, ahol 21+1 kategóriában van...","id":"20201020_orszagos_informatikai_verseny_jelentkezes_kategoriak_programozas_html_css","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb66225-1ebc-4656-a271-2952e53dc7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700ac693-055b-4b46-8607-6c943a654ff1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_orszagos_informatikai_verseny_jelentkezes_kategoriak_programozas_html_css","timestamp":"2020. október. 20. 13:03","title":"Ha szereti az informatikát, jelentkezzen: indul az ország legnagyobb IT versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc medve támadt a vadaspark munkatársára egy tó partján.","shortLead":"Nyolc medve támadt a vadaspark munkatársára egy tó partján.","id":"20201019_medve_tamadas_vadaspark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550f95e2-7cc7-48c6-85f2-c41e382f3a43","keywords":null,"link":"/elet/20201019_medve_tamadas_vadaspark","timestamp":"2020. október. 19. 16:15","title":"A látogatók előtt támadtak rá medvék egy állatkerti dolgozóra Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]