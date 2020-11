Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Új jogállamisági mechanizmusban egyezett meg az Európai Tanács és az Európai Parlament. A magyar kormány új intézkedéseket vezetett be a járvány miatt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója."
"És akkor az EU mégiscsak elszámoltatja a jogállamiságot sértő tagállamokat" 2020. november. 08. "Továbbra is a választás elcsalásáról posztol a Twitteren." "Donald Trump felébredt, és ott folytatja, ahol abbahagyta" 2020. november. 08. "Először lesz nő az Egyesült Államok alelnöke, aki afroamerikai és dél-ázsiai származású." "Joe Biden mellett Kamala Harris is főszereplő" 2020. november. 07. "Egy évvel a berlini falomlás után a magyaroknak köszönik, de a lengyel szomszédokkal még van egy kis intéznivaló. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja."
"Menedéket kérnek, fegyvereket adnak: szovjet katonák a német egyesítés után – 1990. november 9." 2020. november. 07. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. "Radar360: Szijjártó hússzor helikopterezett, újabb korlátozás az SZFE-n" 2020. november. 09. "Az amerikai korlátozások igen nehéz helyzetbe hozhatják, sőt akár tönkre is tehetik a Huawei vállalat okostelefonos üzletágát, azonban nemrégiben felcsillant a remény. A beszállítói sorra kérik és kapják a felmentést az embargó alól."
"Remény a Huawei számára: lehet, hogy kaphat chipeket" 2020. november. 08.