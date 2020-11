Jól mutatja az ázsiai lódarázsnak nevezett egyed terjeszkedési ütemét, hogy egyre gyakrabban találnak olyan fészkeket az Egyesült Államokban, melyet az invazív faj példányai építettek. A BBC most be is mutatja egy ilyen kolónia felfedezését, amit Washington állam északi részén számoltak föl védőruhába öltözött szakemberek. A ruhára azért van szükség, mert az ázsiai lódarázs (vagy óriásdarázs) fullánkja 4-5 centiméter is lehet, az egyedek támadás esetén pedig többször is szúrhatnak. A halállal végződő esetek száma ugyanakkor elenyésző: Japánban évente mintegy 50 ember halálát okozzák az agresszív rovarok.

A fölszámolt kolóniában a tudósok több száz egyedet, köztük 200 királynőt találtak. Ez utóbbiak a legnagyobbak, akár 5-6 centiméteresre is megnőhetnek.

A több órán át tartó akció során a szakértők előbb habot fújtak a fa repedéseibe, majd fóliával körbetekerték, hogy a darazsak csakis egyetlen részen távozhassanak. Ezt úgy érték el, hogy egy porszívóhoz hasonló eszközzel gyakorlatilag kiszippantották őket. Ez egyébként már a sokadik ilyen darázsfészek, amit csapatmunkával sikerült kiüríteni az Egyesült Államokban, de valószínűleg nem az utolsó.

Az ázsiai óriásdarázs (szaknyelven Vespa mandarina) első példányai tavaly novemberben, illetve decemberben tűntek fel az államokban. A szakértők úgy vélik, hogy Kínából érkező teherszállító hajókon érkeztek, majd pedig gyorsan szaporodáshoz láttak. Elterjedésük azért is probléma, mert ugyan az emberre is veszélyesek, nagyobb gondot jelent, hogy a lódarazsak előszeretettel pusztítják a rendes méheket. Ez utóbbi igen akkurátus módszerekkel zajlik: a darazsak letépik a rovarok fejét, lárváikat pedig saját utódiak falják fel.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.