[{"available":true,"c_guid":"2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nemrég született lajhárkölyköt is láthatják végre a látogatók.","shortLead":"A nemrég született lajhárkölyköt is láthatják végre a látogatók.","id":"20200503_Hetfon_ujranyit_a_Szegedi_Vadaspark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a03c549-c1d3-42d6-b09e-88c9c5a4085b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a5bff7-101f-44a4-85ce-ee0e76a5bfe8","keywords":null,"link":"/elet/20200503_Hetfon_ujranyit_a_Szegedi_Vadaspark","timestamp":"2020. május. 03. 12:18","title":"Hétfőn újranyit a Szegedi Vadaspark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A parlament a kormánypártok egyedüli részvételével politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer 1990-es visszaállításáról.\r

\r

","shortLead":"A parlament a kormánypártok egyedüli részvételével politikai nyilatkozatot fogadtak el a népképviseleti rendszer...","id":"20200502_A_fideszesek_elfogadtak_a_fideszesek_altal_eloterjesztett_nyilatkozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c5a74e-4dd4-4ed7-ab16-81c80c2f5383","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_A_fideszesek_elfogadtak_a_fideszesek_altal_eloterjesztett_nyilatkozatot","timestamp":"2020. május. 02. 14:41","title":"A fideszesek elfogadták a fideszesek által előterjesztett nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08379a62-b155-4f6f-8c33-b2f4a31a7f17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már 40 darab kamerás autóval járkálnak észrevétlenül a forgalomban a rendőrök. ","shortLead":"Már 40 darab kamerás autóval járkálnak észrevétlenül a forgalomban a rendőrök. ","id":"20200503_Ujabb_videon_akcioznak_a_rendorseg_kameras_civilautoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08379a62-b155-4f6f-8c33-b2f4a31a7f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc12880e-5c9c-45ed-a71b-6c52e684ab1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200503_Ujabb_videon_akcioznak_a_rendorseg_kameras_civilautoi","timestamp":"2020. május. 03. 21:20","title":"Újabb videón akcióznak a rendőrség kamerás civilautói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kiskereskedelem már újraindult az interneten.","shortLead":"A kiskereskedelem már újraindult az interneten.","id":"20200504_Eloszor_nem_jelentettek_ujabb_fertozottet_UjZelandon_marcius_kozepe_ota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a663fda3-d4ed-4896-ad56-17589a2756e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Eloszor_nem_jelentettek_ujabb_fertozottet_UjZelandon_marcius_kozepe_ota","timestamp":"2020. május. 04. 06:11","title":"Először nem jelentettek újabb fertőzöttet Új-Zélandon március közepe óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár milliárdokat arra a káosszal fenyegető időszakra tartalékolják, amely vallásuk szerint megelőzheti Krisztus második eljövetelét.\r

\r

","shortLead":"Csöndben és titokban hatalmas adómentes befektetési alapot hoztak létre a mormonok, akik a felhalmozott dollár...","id":"20200503_A_mormonok_Krisztus_masodik_eljovetelere_tesznek_felre_hatalmas_vagyont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1aad70c-4d0b-4178-b19c-26a68a3a5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa761c49-23fd-4e6d-bb3b-001a89611728","keywords":null,"link":"/360/20200503_A_mormonok_Krisztus_masodik_eljovetelere_tesznek_felre_hatalmas_vagyont","timestamp":"2020. május. 03. 15:30","title":"A mormonok Krisztus második eljövetelére tesznek félre hatalmas vagyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két cég is van szállított Magyarországra olyan gyorsteszteket, amelyek alkalmatlanok a Covid-19 fertőzőttek kimutatására - áll a Direkt36 szombati cikkében.","shortLead":"Két cég is van szállított Magyarországra olyan gyorsteszteket, amelyek alkalmatlanok a Covid-19 fertőzőttek...","id":"20200502_Kina_mar_letiltotta_de_Magyarorszag_addigra_mar_bevasarolt_a_silanyabb_koronatesztekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0394c7-45ee-4010-aff7-64adc6084aee","keywords":null,"link":"/itthon/20200502_Kina_mar_letiltotta_de_Magyarorszag_addigra_mar_bevasarolt_a_silanyabb_koronatesztekbol","timestamp":"2020. május. 02. 22:29","title":"Direkt36: Kína már letiltotta, de Magyarország addigra már bevásárolt a silányabb koronatesztekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Áprilisban legfeljebb öt gép fordult meg a repülőtéren naponta.","shortLead":"Áprilisban legfeljebb öt gép fordult meg a repülőtéren naponta.","id":"20200504_koronavirus_jarvany_ferihegy_repulojarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47a49c89-002c-4264-9aff-cb029d0aa9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b70378-635b-4062-8833-8ad57a2e281f","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_koronavirus_jarvany_ferihegy_repulojarat","timestamp":"2020. május. 04. 09:08","title":"Egyre több a repülőjárat Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8dc0847-f2fb-4c25-ad71-662e7504fa90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezártak a New York-i tábori kórházak, több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt szombaton.","shortLead":"Bezártak a New York-i tábori kórházak, több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt...","id":"20200503_Leszereltek_a_tabori_korhazakat_New_Yorkban_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8dc0847-f2fb-4c25-ad71-662e7504fa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c52818-b1c6-4962-a91e-84b0baffc674","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Leszereltek_a_tabori_korhazakat_New_Yorkban_koronavirus","timestamp":"2020. május. 03. 08:48","title":"Leszerelték a tábori kórházakat New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]