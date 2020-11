Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A NASA kutatói sejtették, hogy visszaesést látnak majd, de ekkorára nem számítottak.","shortLead":"A NASA kutatói sejtették, hogy visszaesést látnak majd, de ekkorára nem számítottak.","id":"20201118_karosanyag_nasa_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b587c670-b0fc-4f16-bf26-17276db75328","keywords":null,"link":"/zhvg/20201118_karosanyag_nasa_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 16:05","title":"Sokkal nagyobb lett a károsanyag-kibocsátás csökkenése, mint várták ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","shortLead":"Az iráni külügyminiszter szerint a helyzet javulni fog a következő néhány hónapban.","id":"20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1d0acb-a5bd-4107-aeac-329f986c96a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_iran_visszaterne_az_atomalkuhoz_biden","timestamp":"2020. november. 18. 06:19","title":"Visszatérne az atomalkuhoz Irán, ha Biden feloldja Trump szankcióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a magyar, a külföldi beszerzők is a legkülönbözőbb árakon adták el az azonos típusú lélegeztetőgépeket a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak (KKM) – derül ki abból a dokumentumcsomagból, amelyet a hvg.hu kapott meg a KKM-től. A beszerzésekben nemcsak ez a közös, az is, hogy ugyanannyira átláthatatlanok. Van olyan cég, amelynél majdnem 180 milliárd forintot költött el a KKM, de továbbra sem tudni, pontosan mire, több társaság egyes szerződéseihez pedig olvashatatlan mellékleteket küldött lapunknak a minisztérium. ","shortLead":"Nemcsak a magyar, a külföldi beszerzők is a legkülönbözőbb árakon adták el az azonos típusú lélegeztetőgépeket...","id":"20201117_lelegeztetogep_szerzodes_kkm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9863a40f-db77-4f2b-a621-b29b3609506a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_lelegeztetogep_szerzodes_kkm","timestamp":"2020. november. 17. 11:00","title":"Annál is több lélegeztetőgépre szerződött a külügy, mint amennyiről tudni lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abc4553-0b29-405b-a62f-9137ad4d6efa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hiába szavazta meg ezúttal az ellenzék a rendkívüli jogrendet, jutalmul a Fidesz a kárára változtatja meg a választási törvényt. A HVG által megszólaltatott szakértő szerint a sok módosítás inkább technikai jellegű, és nem feltétlenül arról szól, hogy a Fidesz a saját malmára hajtsa a vizet. ","shortLead":"Hiába szavazta meg ezúttal az ellenzék a rendkívüli jogrendet, jutalmul a Fidesz a kárára változtatja meg a választási...","id":"20201118_Bohoctrefa_2022re","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9abc4553-0b29-405b-a62f-9137ad4d6efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9a7a7f-210b-4087-b00f-b4c0d840bea1","keywords":null,"link":"/360/20201118_Bohoctrefa_2022re","timestamp":"2020. november. 18. 15:00","title":"A Fidesz szappanoperába taszítaná az ellenzéket, de végül megoldhatta egy házi feladatukat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1b7b1c-eb01-4d3c-ac7a-f53fc81ec6bc","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Miért drámába való Kádár János alakja, miért könnyebb a mai diktátoroknak, hogyan lehet egy szent cél érdekében gyilkolni, miért gyengék a mai „felvilágosulatlan monarchiák”? – erről beszél új drámakötete apropóján Spiró György a HVG legfrissebb számában.","shortLead":"Miért drámába való Kádár János alakja, miért könnyebb a mai diktátoroknak, hogyan lehet egy szent cél érdekében...","id":"20201118_Kadar_ahogy_sok_mas_kommunista_modosult_tudatallapotban_elt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b1b7b1c-eb01-4d3c-ac7a-f53fc81ec6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9a270e-3ac9-4ef6-8b1e-5f3332c48309","keywords":null,"link":"/kultura/20201118_Kadar_ahogy_sok_mas_kommunista_modosult_tudatallapotban_elt","timestamp":"2020. november. 18. 14:25","title":"„Kádár, ahogy sok más kommunista, módosult tudatállapotban élt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormányrendelet létrehozza az Országos Kórházi Főigazgatóságot, de nem rendezi az egészségügyi jogállásról szóló, tiltakozásokat kiváltó törvény végrehajtását","shortLead":"A kormányrendelet létrehozza az Országos Kórházi Főigazgatóságot, de nem rendezi az egészségügyi jogállásról szóló...","id":"20201118_Egeszsegugy_valami_megjelent_de_nem_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7472d3db-0e00-4f0c-9fa9-d79504be4183","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Egeszsegugy_valami_megjelent_de_nem_az","timestamp":"2020. november. 18. 08:38","title":"Egészségügy: valami megjelent, de nem az, amit vártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti tanáraival és diákjaival.","shortLead":"A Berliner Ensemble után a drezdai színház sem hajlandó eljönni a MITEM-re. Így vállalnak szolidaritást a Színművészeti...","id":"20201118_SZFEugy_ujabb_nemet_tarsulat_mondta_le_a_szereplest_Vidnyanszky_fesztivaljan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad602a9-db56-474f-8b8b-b522ab3660dd","keywords":null,"link":"/elet/20201118_SZFEugy_ujabb_nemet_tarsulat_mondta_le_a_szereplest_Vidnyanszky_fesztivaljan","timestamp":"2020. november. 18. 11:31","title":"SZFE-ügy: újabb német társulat mondta le a szereplést Vidnyánszky fesztiválján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint a vezérigazgató fel sem mondhatta volna a kollektív szerződést, ezért bíróságra mennek.","shortLead":"A szakszervezet szerint a vezérigazgató fel sem mondhatta volna a kollektív szerződést, ezért bíróságra mennek.","id":"20201117_Egyre_nagyobb_gondban_a_Dunaferr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8b3718-d816-4ce2-9eb5-47c3bb25c16e","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Egyre_nagyobb_gondban_a_Dunaferr","timestamp":"2020. november. 17. 11:19","title":"Egyre nagyobb gondban a Dunaferr, bíróság döntheti el van-e egyáltalán a cégnek törvényes vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]