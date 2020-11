Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1359d215-e697-45d0-996c-e9ec07705bfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem nyerte el a közönség tetszését a Rockefeller Center karácsonyfája. Érthető – de legalább a cég jól reagált a kritikára.","shortLead":"Nem nyerte el a közönség tetszését a Rockefeller Center karácsonyfája. Érthető – de legalább a cég jól reagált...","id":"20201118_New_York_karacsonyfa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1359d215-e697-45d0-996c-e9ec07705bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f450cc-15ab-4f50-b8b7-2afcca4242f2","keywords":null,"link":"/elet/20201118_New_York_karacsonyfa","timestamp":"2020. november. 18. 19:13","title":"A helyére érkezett New York híres karácsonyfája, és pont olyan lett, mint 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármennyire jók is az iPhone-ok, a fényképezési képességben jó néhány csúcsmobil felülmúlja őket. Az Apple az iPhone Próval próbál javítani ezen a területen, és úgy tűnik, sikeresen.","shortLead":"Bármennyire jók is az iPhone-ok, a fényképezési képességben jó néhány csúcsmobil felülmúlja őket. Az Apple az iPhone...","id":"20201118_apple_iphone_12_pro_kameraja_fotozasi_videozasi_kepessegek_tesztelese_dxomark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf8c87f-e871-481b-9be4-cd67af6c493b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f98d77-2539-40c7-bf9a-3dccb8907404","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_apple_iphone_12_pro_kameraja_fotozasi_videozasi_kepessegek_tesztelese_dxomark","timestamp":"2020. november. 18. 11:03","title":"Milyen jól fényképez az iPhone 12 Pro? Íme a független tesztlabor véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudatosabb tartalomfogyasztóvá tenné a diákokat egy alapítvány.","shortLead":"Tudatosabb tartalomfogyasztóvá tenné a diákokat egy alapítvány.","id":"20201117_idea_alapitvany_mediamuveltseg_online_tananyag_alhirek_trollkodas_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d628f967-7d00-4362-a4ca-2e42e50b8c4e","keywords":null,"link":"/kultura/20201117_idea_alapitvany_mediamuveltseg_online_tananyag_alhirek_trollkodas_reklam","timestamp":"2020. november. 17. 15:20","title":"Trollkodás vagy álhírek? Online kurzus segít a gyerekeknek, hogy felismerjék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb88c2b-3b47-45a5-a485-5b9aba0f3df0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha még nem volna elég mindaz, amit a koronavírus-járvány eddig okozott, a Princeton-i Egyetem kutatói szerint már a közeljövőben is eddiginél pusztítóbb influenza- és RSV-járványok várhatók.","shortLead":"Ha még nem volna elég mindaz, amit a koronavírus-járvány eddig okozott, a Princeton-i Egyetem kutatói szerint már...","id":"20201117_koronavirus_jarvany_utan_influenza_rsv_jarvanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adb88c2b-3b47-45a5-a485-5b9aba0f3df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d470fb3d-ec1e-4a9b-a7ba-53f21c1e8881","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_koronavirus_jarvany_utan_influenza_rsv_jarvanyok","timestamp":"2020. november. 17. 09:03","title":"Víruskutatók: még nagyobb légúti járványok követhetik a koronavírus-pandémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2343ee3d-4c87-41f6-adf5-efe8a78d51c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen érdekes marketingüzenettel állt elő a bajor márka.","shortLead":"Igen érdekes marketingüzenettel állt elő a bajor márka.","id":"20201118_A_BMW_szerint_nem_az_autojuk_csunya_hanem_aki_mondja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2343ee3d-4c87-41f6-adf5-efe8a78d51c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc2d26e-458f-4d67-973d-233e4329010c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_A_BMW_szerint_nem_az_autojuk_csunya_hanem_aki_mondja","timestamp":"2020. november. 18. 12:07","title":"A BMW szerint nem az autójuk csúnya, hanem aki mondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4fffc4-047a-42f6-b0ed-d611845590ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sétáló nőre egy vasúti átjárónál támadt a férfi. A rendőrség keresi.","shortLead":"A sétáló nőre egy vasúti átjárónál támadt a férfi. ","shortLead":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk...","id":"20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b9bff-84a2-49a9-89fb-9fd112575544","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","timestamp":"2020. november. 17. 19:30","title":"5+1 tipp, amivel felkészítheti autóját a télre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A NASA kutatói sejtették, hogy visszaesést látnak majd, de ekkorára nem számítottak.","shortLead":"A NASA kutatói sejtették, hogy visszaesést látnak majd, de ekkorára nem számítottak.","id":"20201118_karosanyag_nasa_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b587c670-b0fc-4f16-bf26-17276db75328","keywords":null,"link":"/zhvg/20201118_karosanyag_nasa_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 16:05","title":"Sokkal nagyobb lett a károsanyag-kibocsátás csökkenése, mint várták ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]