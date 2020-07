Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ipari kémkedéssel vádolják a Huawei néhány munkatársát az Egyesült Államokban. Mike Pompeo az Északi Áramlat-2 gázvezeték építésében résztvevőknek is büntetést ígért.","shortLead":"Ipari kémkedéssel vádolják a Huawei néhány munkatársát az Egyesült Államokban. Mike Pompeo az Északi Áramlat-2...","id":"20200715_amerikai_kulugyminiszter_Huawei_szankciok_pompeo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc084e35-3033-465f-ade9-0256bde77eac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_amerikai_kulugyminiszter_Huawei_szankciok_pompeo","timestamp":"2020. július. 15. 19:55","title":"Szankciókat jelentett be a Huawei több dolgozója ellen az amerikai külügyminiszter ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9f833f-907c-4dbe-b99a-311391118e82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre bizonytalan, hogy augusztus 15-e után megtarthatják-e a nyár végére eltolt fesztiválokat.","shortLead":"Egyelőre bizonytalan, hogy augusztus 15-e után megtarthatják-e a nyár végére eltolt fesztiválokat.","id":"20200716__nyari_fesztivalok_gulyas_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d9f833f-907c-4dbe-b99a-311391118e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3ba5e3-80be-4462-883c-72b1560b8845","keywords":null,"link":"/kultura/20200716__nyari_fesztivalok_gulyas_gergely","timestamp":"2020. július. 16. 12:13","title":"Július végén dőlhet el, hogy lesznek-e nyári fesztiválok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A járványvédelmi minimum feltételeket ugyanúgy teljesíteniük kell az állattartóknak.","shortLead":"A járványvédelmi minimum feltételeket ugyanúgy teljesíteniük kell az állattartóknak.","id":"20200716_Nebih_baromfi_madarinfluenza_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f7339e-810c-4bc3-8ef2-299997e2acad","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Nebih_baromfi_madarinfluenza_jarvany","timestamp":"2020. július. 16. 21:50","title":"Nébih: már nem kötelező zártan tartani a baromfikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"9,2 százalékkal csökkent az üzemanyag-fogyasztás a tavalyi év hasonló időszakához képest.","shortLead":"9,2 százalékkal csökkent az üzemanyag-fogyasztás a tavalyi év hasonló időszakához képest.","id":"20200716_172_millio_literrel_kevesebbet_tankoltak_az_autosok_az_elso_felevben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1be12d4-b745-4962-a78d-d49800f7e7bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_172_millio_literrel_kevesebbet_tankoltak_az_autosok_az_elso_felevben","timestamp":"2020. július. 16. 15:17","title":"172 millió literrel kevesebbet tankoltak az autósok az első félévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre nagyobb probléma ez, főleg vidéken.","shortLead":"Egyre nagyobb probléma ez, főleg vidéken.","id":"20200716_gyogyszertar_patika_munkaerohiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8317d279-3b40-420c-bfbf-d0f0d869d45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716ac86c-befd-4741-8bd8-dfee7f991d54","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_gyogyszertar_patika_munkaerohiany","timestamp":"2020. július. 16. 10:15","title":"A gyógyszertárak felében okoz problémát a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e20c58-27ba-42ef-9585-dcc529192eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok helyen a tengeri hulladék legnagyobb százalékát hungarocell teszi ki, amit a halászat és az akvakultúrás gazdálkodás során is használnak.","shortLead":"Sok helyen a tengeri hulladék legnagyobb százalékát hungarocell teszi ki, amit a halászat és az akvakultúrás...","id":"20200716_Mar_hungarocellhulladekba_feszkelnek_a_vadlibak_Kanadaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6e20c58-27ba-42ef-9585-dcc529192eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf3b7f2-1c5c-4695-98f5-41798d8d56f2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200716_Mar_hungarocellhulladekba_feszkelnek_a_vadlibak_Kanadaban","timestamp":"2020. július. 16. 07:35","title":"Már hungarocell-hulladékba fészkelnek a vadlibák Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legalább augusztus közepéig veszélyhelyzet lesz Romániában.","shortLead":"Legalább augusztus közepéig veszélyhelyzet lesz Romániában.","id":"20200715_veszelyhelyzet_Romania_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08359f1b-834c-4722-8c14-fba2fcf35c1c","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_veszelyhelyzet_Romania_jarvany","timestamp":"2020. július. 15. 20:57","title":"Egy hónappal meghosszabbították a veszélyhelyzetet Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település vezetőjétől a cigány hagyományok szerint vesznek búcsút.","shortLead":"A település vezetőjétől a cigány hagyományok szerint vesznek búcsút.","id":"20200716_cserdi_bogdan_laszlo_temetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cac96f07-72ba-4d71-92e6-a5563b7ffc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d46fa9a-3787-4c6d-89ea-be1f2407b3c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_cserdi_bogdan_laszlo_temetes","timestamp":"2020. július. 16. 11:45","title":"Július 23-án temetik Cserdi elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]