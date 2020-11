Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden igazolványt és kedvezményre jogosító igazolást el kell fogadni a veszélyhelyzet vége utáni 60. napig a vonatokon és a buszokon – közölte a MÁV. Vannak igazolványok, amelyeknek az érvényessége még tavasszal járt volna le, de még mindig lehet utazni velük.","shortLead":"Minden igazolványt és kedvezményre jogosító igazolást el kell fogadni a veszélyhelyzet vége utáni 60. napig a vonatokon...","id":"20201118_MAV_igazolvanyok_veszelyhelyzet_ervenyesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682e9fbd-f00d-4f0a-b095-ec1660807898","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_MAV_igazolvanyok_veszelyhelyzet_ervenyesseg","timestamp":"2020. november. 18. 16:15","title":"MÁV: Érvényesek maradnak a lejáró igazolványok a veszélyhelyzet alatt, és utána még két hónapig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Történelmi szagokat gyűjt egy nemzetközi kutatócsoport. Az illattárba a 16. századtól a 20. század elejéig gyűjtik az aromákat.","shortLead":"Történelmi szagokat gyűjt egy nemzetközi kutatócsoport. Az illattárba a 16. századtól a 20. század elejéig gyűjtik...","id":"20201118_Illat_szag_enciklopedia_kutatocsoport_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b121df2-c363-479e-9d85-05d760e60b83","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Illat_szag_enciklopedia_kutatocsoport_kutatas","timestamp":"2020. november. 18. 13:30","title":"Milyen szaga volt a régi Európának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőre nem kell számítani, de sokfelé lesz felhős az idő. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a köd főként a keleti tájakon megmaradhat napközben is.","shortLead":"Esőre nem kell számítani, de sokfelé lesz felhős az idő. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzése szerint a köd főként...","id":"20201118_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fa1a54-cb6c-42cb-bcc6-1f5cad4a5c1e","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_idojaras","timestamp":"2020. november. 18. 07:26","title":"Nyugaton napos, keleten ködös lesz a szerda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036d190c-202b-47c3-9828-04c112d66562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövő telefonjaként, Oppo X 2021 néven mutatta meg új koncepcióját a kínai mobilgyártó.","shortLead":"A jövő telefonjaként, Oppo X 2021 néven mutatta meg új koncepcióját a kínai mobilgyártó.","id":"20201117_oppo_x_2021_feltekerheto_kijelzo_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=036d190c-202b-47c3-9828-04c112d66562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0477175-f782-4d6c-a441-8843e2fd6954","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_oppo_x_2021_feltekerheto_kijelzo_telefon","timestamp":"2020. november. 17. 12:03","title":"Kinyújtható, feltekerhető kijelzős mobilt villantott az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg a keleti országrészben fekvő városokban nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Főleg a keleti országrészben fekvő városokban nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20201117_Koronavirus_koncentracio_szennyviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3add8e9-f1d8-41ac-ab43-61ca6b45828e","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_Koronavirus_koncentracio_szennyviz","timestamp":"2020. november. 17. 18:39","title":"Debrecenben emelkedett a koronavírus koncentrációja a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A NASA kutatói sejtették, hogy visszaesést látnak majd, de ekkorára nem számítottak.","shortLead":"A NASA kutatói sejtették, hogy visszaesést látnak majd, de ekkorára nem számítottak.","id":"20201118_karosanyag_nasa_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b587c670-b0fc-4f16-bf26-17276db75328","keywords":null,"link":"/zhvg/20201118_karosanyag_nasa_koronavirus","timestamp":"2020. november. 18. 16:05","title":"Sokkal nagyobb lett a károsanyag-kibocsátás csökkenése, mint várták ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 83-as verziószámú változatát, ami több fontos újdonságot is tartalmaz.","shortLead":"A Mozilla elkészítette a Firefox böngésző 83-as verziószámú változatát, ami több fontos újdonságot is tartalmaz.","id":"20201118_mozilla_firefox_83_bongeszo_biztonsagos_internetezes_https","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d690ac9-a126-4e9a-a08a-6bc48c92ef41","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_mozilla_firefox_83_bongeszo_biztonsagos_internetezes_https","timestamp":"2020. november. 18. 16:03","title":"Biztonságosabb és gyorsabb lett a Firefox böngésző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A magyar álláspont elfogadása mellett érvelt a szlovén kormányfő abban a levélben, amelyet valamennyi tagállami vezető megkapott. Janez Jansa szerint ellenkező esetben azt kockáztatja az EU, hogy a következő állam is elhagyja az uniót.","shortLead":"A magyar álláspont elfogadása mellett érvelt a szlovén kormányfő abban a levélben, amelyet valamennyi tagállami vezető...","id":"20201118_Jeghegy_fele_haladunk_es_az_etapon_vitatkozunk__irta_a_szloven_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04c920ed-4c78-4dd8-a355-d50e23f0059d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1ce600-bb01-4744-a80b-5d5329886edf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201118_Jeghegy_fele_haladunk_es_az_etapon_vitatkozunk__irta_a_szloven_miniszterelnok","timestamp":"2020. november. 18. 13:10","title":"Jéghegy felé haladunk és az étlapon vitatkozunk – írta a szlovén miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]