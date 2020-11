Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elhunytak száma 1,36 millió felett van már. A járvány leginkább az USA-t sújtja.\r

","shortLead":"Az elhunytak száma 1,36 millió felett van már. A járvány leginkább az USA-t sújtja.\r

","id":"20201120_koronavirus_adatok_vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613d9215-c59d-43a8-bf61-cfab19054340","keywords":null,"link":"/vilag/20201120_koronavirus_adatok_vilagszerte","timestamp":"2020. november. 20. 07:50","title":"Közel az 57 millióhoz a koronavírusos fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b59cfc-4688-410c-ad2b-8bb1f7c58e0f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az online filmfesztivál vasárnap estig tart, addig minden film elérhető még, a díjnyertes alkotásokat is megtekinthetik az érdeklődők. A fesztiválnak idén több, mint húszezer virtuális nézője volt, ami minden eddigi Verzió fesztivált és a szervezők várakozásait is felülmúlta. ","shortLead":"Az online filmfesztivál vasárnap estig tart, addig minden film elérhető még, a díjnyertes alkotásokat is megtekinthetik...","id":"20201120_Atadtak_a_17_Verzio_Filmfesztival_dijait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3b59cfc-4688-410c-ad2b-8bb1f7c58e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878b4ac1-561d-4d8e-a0cf-031c71ba2f62","keywords":null,"link":"/kultura/20201120_Atadtak_a_17_Verzio_Filmfesztival_dijait","timestamp":"2020. november. 20. 21:02","title":"Átadták a 17. Verzió Filmfesztivál díjait, mutatjuk a nyertes dokumentumfilmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5df393-0cea-46f2-a4de-0c02738e6b6c","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"„Nagyon erős elitképzésünk van, középfokon és a felsőoktatásban is, a nagy átlag azonban rosszabb állapotban van, mint azt gondoljuk” – állítja Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, az Oktatási Hivatal korábbi elnöke. A vele készült interjút a HVG Rangsor – Diploma 2021 című most megjelenő kiadvány közölte.","shortLead":"„Nagyon erős elitképzésünk van, középfokon és a felsőoktatásban is, a nagy átlag azonban rosszabb állapotban van, mint...","id":"20201120_oktatas_Gloviczki_Zoltan_felsooktatas_felveteli_pedagogus_hvg_rangsor_diploma_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed5df393-0cea-46f2-a4de-0c02738e6b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335dc49-247b-45ba-ae9f-c64b3058002e","keywords":null,"link":"/360/20201120_oktatas_Gloviczki_Zoltan_felsooktatas_felveteli_pedagogus_hvg_rangsor_diploma_2021","timestamp":"2020. november. 20. 06:30","title":"Gloviczki Zoltán: Kemény átalakítás kéne az oktatásban, de én se nagyon merném megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4350a44-abfb-4c0b-9c82-0ae13f02d6dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amennyiben minden jól megy, 2021-ben elkészülhet a népszerű SUV minden korábbinál nagyobb kivitele.","shortLead":"Amennyiben minden jól megy, 2021-ben elkészülhet a népszerű SUV minden korábbinál nagyobb kivitele.","id":"20201120_grand_duster_7_uleses_uj_dacia_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4350a44-abfb-4c0b-9c82-0ae13f02d6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be8c9a1-fff3-42a1-a9b6-9e89b3f05219","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_grand_duster_7_uleses_uj_dacia_johet","timestamp":"2020. november. 20. 06:41","title":"Grand Duster: 7 üléses új Dacia jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számos állami támogatás teheti olcsóbbá az ingatlanvásárlást 2021-ben, emellett azoknak is kedvez a kormány, akik a meglévő lakásukat szeretnék felújítani. Utóbbi esetben januártól akár hárommillió forint vissza nem térítendő állami támogatást is igénybe lehet venni, azzal a feltétellel, hogy a támogatás csak a költségek felét fedezheti. A Bank360.hu ahhoz ad néhány tippet, hogy miből érdemes előteremteni a felújításhoz szükséges pénz másik felét. ","shortLead":"Számos állami támogatás teheti olcsóbbá az ingatlanvásárlást 2021-ben, emellett azoknak is kedvez a kormány, akik...","id":"20201120_Otthonfelujitasi_tamogatas_mibol_fizessuk_ki_a_felujitasi_munkalatok_masik_felet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdfe9ba-c74e-4501-92f0-f90efb89cc02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_Otthonfelujitasi_tamogatas_mibol_fizessuk_ki_a_felujitasi_munkalatok_masik_felet","timestamp":"2020. november. 20. 09:28","title":"Otthonfelújítási támogatás: miből fizessük ki a felújítási munkálatok másik felét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d265bb46-9512-4510-ac27-0a6d70659b9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Auchan visszatéríti a termék teljes vételárát.","shortLead":"Az Auchan visszatéríti a termék teljes vételárát.","id":"20201119_liszteria_bakterim_auchan_tuti_tipp_bacon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d265bb46-9512-4510-ac27-0a6d70659b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec05da6-7833-4890-b0a3-51a3e13e2cae","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_liszteria_bakterim_auchan_tuti_tipp_bacon","timestamp":"2020. november. 19. 15:34","title":"Lisztériát találtak az Auchan szalonnájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekord sok készpénz, rekord sok értékpapír, összességében rekord pénzügyi vagyon – a háztartások is spórolási üzemmódba kapcsoltak a járvány és a válság miatt.","shortLead":"Rekord sok készpénz, rekord sok értékpapír, összességében rekord pénzügyi vagyon – a háztartások is spórolási üzemmódba...","id":"20201119_A_magyar_lakossag_penzugyi_vagyona_tobb_rekordot_is_megdontott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d672c7c3-5776-4100-b47c-9cc1fbf71b88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_A_magyar_lakossag_penzugyi_vagyona_tobb_rekordot_is_megdontott","timestamp":"2020. november. 19. 17:11","title":"Több rekordot is megdöntött a magyar lakosság pénzügyi vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke elmagyarázta a külügyminiszternek, mi a különbség a foci és a stadionépítés között.","shortLead":"A Momentum elnöke elmagyarázta a külügyminiszternek, mi a különbség a foci és a stadionépítés között.","id":"20201119_fekete_gyor_andras_szijjarto_peter_foci_stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08617a66-33f6-4311-baa0-e7c7b089741d","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_fekete_gyor_andras_szijjarto_peter_foci_stadion","timestamp":"2020. november. 19. 16:20","title":"Fekete-Győr Szijjártónak: Szedd már össze magad!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]