[{"available":true,"c_guid":"d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadászbalesetben sérült meg egy fiatal fiú Borsodban, hat sörét fúródott a végtagjaiba. Az ügyészség a vadászra pénzbüntetést kért.","shortLead":"Vadászbalesetben sérült meg egy fiatal fiú Borsodban, hat sörét fúródott a végtagjaiba. Az ügyészség a vadászra...","id":"20201123_rendor_vadaszat_birosag_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8fddefd-461c-41e2-a536-9a5c6ed44dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b7993f-fd86-4620-b2e1-afe40b93a95b","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_rendor_vadaszat_birosag_ugyeszseg","timestamp":"2020. november. 23. 15:37","title":"Egy nyúlra célzott, de a hajtót találta el a rendőr a vadászaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu értesülései szerint egy céges konfliktus miatt távozott az Index főszerkesztője, Szombathy Pál. A hivatalos közlemény ezt megerősíti azzal, hogy az igazgatóság eddig elnöke, Bodolai László marad a cégcsoport médiajogásza. A laptól távozik Sztankóczy András vezető szerkesztő is, az Index részvényeit pedig megvette a Vaszily Miklós résztulajdonában lévő Indamédia.","shortLead":"A hvg.hu értesülései szerint egy céges konfliktus miatt távozott az Index főszerkesztője, Szombathy Pál. A hivatalos...","id":"20201123_Index_szombathy_bodolai_menesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d4ec57-e9a2-454b-a5a0-5bc50dc1314d","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Index_szombathy_bodolai_menesztes","timestamp":"2020. november. 23. 15:25","title":"Távozik az Index vezérkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf98a0b7-8895-4b69-b661-b81bb7c9efb0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Végig itt volt az orrunk előtt, de csak egy leleményes sváb üzletember jutott el odáig, hogy kihasználjon egy – valószínűleg – zseniális marketingfogást.","shortLead":"Végig itt volt az orrunk előtt, de csak egy leleményes sváb üzletember jutott el odáig, hogy kihasználjon egy –...","id":"202045_jezusom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf98a0b7-8895-4b69-b661-b81bb7c9efb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9a3d0d-9be8-4f1f-b88a-56c9de9e9d35","keywords":null,"link":"/360/202045_jezusom","timestamp":"2020. november. 23. 14:00","title":"Kétezer év kellett, hogy valakinek eszébe jusson: Jézus neve is lehet üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy igen tekintélyes amerikai közgazdász úgy látja, hogy szép lassan el fog aludni az unióban a mostani felzúdulás a jogállam körül, mert sokkal fontosabb, hogy a déli tagállamok gazdaságilag felzárkózzanak az északiakhoz és a közeljövőben ez köti majd le az EU figyelmét. ","shortLead":"Egy igen tekintélyes amerikai közgazdász úgy látja, hogy szép lassan el fog aludni az unióban a mostani felzúdulás...","id":"20201124_Melvyn_Krauss_Brusszel_fausti_alkut_kotott_Orban_fellelegezhet_de_csak_atmenetileg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b3a13b-1784-4533-9bce-8e91312de767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc00597e-319b-4796-b2b3-8e87d8c1c9ff","keywords":null,"link":"/360/20201124_Melvyn_Krauss_Brusszel_fausti_alkut_kotott_Orban_fellelegezhet_de_csak_atmenetileg","timestamp":"2020. november. 24. 07:30","title":"Melvyn Krauss: Brüsszel fausti alkut kötött, Orbán fellélegezhet, de csak átmenetileg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Este héttől reggel fél 8-ig lehet beállni a Főpolgármesteri Hivatal udvarára.","shortLead":"Este héttől reggel fél 8-ig lehet beállni a Főpolgármesteri Hivatal udvarára.","id":"20201123_parkolo_fovarosi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae62053-aa74-4e18-aef1-dd16e7140654","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_parkolo_fovarosi_onkormanyzat","timestamp":"2020. november. 23. 18:18","title":"Megnyitja parkolóját a fővárosi önkormányzat a környéken lakók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Uniós pénzekre pályázhatnak a divat- és dizájnipari vállalkozások.","shortLead":"Uniós pénzekre pályázhatnak a divat- és dizájnipari vállalkozások.","id":"20201124_divatipar_7_milliard_ginop_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a04d02-c79c-41ba-910b-c07cbd32292c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123c2c69-3039-4080-b98f-f69fd5b1c43e","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_divatipar_7_milliard_ginop_tamogatas","timestamp":"2020. november. 24. 08:06","title":"7 milliárd forintos támogatást kap a divatipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e79ef3-79c4-4e6e-a530-b50d6d588aa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor az év elején lépett ki béta fázisából az Nvidia felhő alapú játékszolgáltatása. Most viszont már az iPhone- és iPad-felhasználók számára is elérhető.","shortLead":"Valamikor az év elején lépett ki béta fázisából az Nvidia felhő alapú játékszolgáltatása. Most viszont már az iPhone...","id":"20201125_nvidia_geforce_now_iphone_safari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9e79ef3-79c4-4e6e-a530-b50d6d588aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af29d35-0a94-4a80-bf46-2c8e06a60b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_nvidia_geforce_now_iphone_safari","timestamp":"2020. november. 25. 10:33","title":"Már az iPhone-ján is elérheti az Nvidia játékszolgáltatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6308d285-dab2-41b9-81cb-5974b685e1b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan vevők is akadtak, akiknek grillsütőt postázott az e-kereskedő a 449 fontért megrendelt konzol helyett.","shortLead":"Olyan vevők is akadtak, akiknek grillsütőt postázott az e-kereskedő a 449 fontért megrendelt konzol helyett.","id":"20201123_amazon_ps5_playstation_5_rendeles_rizs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6308d285-dab2-41b9-81cb-5974b685e1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790b632d-f903-4163-bfb6-e02821d1a2ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_amazon_ps5_playstation_5_rendeles_rizs","timestamp":"2020. november. 23. 16:03","title":"Vizsgálatot indított az Amazon, miután több vevő csak egy csomag rizst kapott a PlayStation 5 helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]