Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az idén eddig mellőzött Kovács Anna neve is szerepel az olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságra készülő magyar válogatott hétfő este kihirdetett 18 fős szűk keretében.","shortLead":"Az idén eddig mellőzött Kovács Anna neve is szerepel az olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságra készülő...","id":"20191111_kim_rasmussen_noi_kezilabda_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1571bfdd-1980-44f1-8b66-d76b4e6e3892","keywords":null,"link":"/sport/20191111_kim_rasmussen_noi_kezilabda_valogatott","timestamp":"2019. november. 11. 22:14","title":"Bátrat húzott a kapitány, összeállt a női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfbdf83-d023-4f18-b9fc-90d51845118f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Válságkommunikáció gyanánt küldött vészjelzést a jegybanknak Mészáros Lőrinc tőzsdei vállalata, az Opus Global, mondván: jogellenes tranzakciók történtek a részvényeivel.","shortLead":"Válságkommunikáció gyanánt küldött vészjelzést a jegybanknak Mészáros Lőrinc tőzsdei vállalata, az Opus Global...","id":"201945__opus_global__visszaeles__pozicioharc__kozpenzhanyad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bfbdf83-d023-4f18-b9fc-90d51845118f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd974e2-0001-4670-854a-a4ba7cd8da7b","keywords":null,"link":"/360/201945__opus_global__visszaeles__pozicioharc__kozpenzhanyad","timestamp":"2019. november. 11. 07:00","title":"Lejtőn a Mészáros körüli tőzsdei birodalom, oligarchák feszültek egymásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc4d1a1-5b1a-4752-80c5-3e840d4c7d20","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ötödik napja tapasztalnak fennakadásokat az ügyfelek.","shortLead":"Ötödik napja tapasztalnak fennakadásokat az ügyfelek.","id":"20191111_takarekbank_netbank_fennakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abc4d1a1-5b1a-4752-80c5-3e840d4c7d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321c8f90-6b28-4b27-9499-6f5bbe3fa37e","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_takarekbank_netbank_fennakadas","timestamp":"2019. november. 11. 18:08","title":"Még mindig döcög a Takarékbank rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a338c5-653c-45f5-aaf6-df1ee59ea9e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A finomhangolt erőforrás sportkocsis menettulajdonságokat biztosít, miközben a fogyasztás is bőven vállalható szinten marad.","shortLead":"A finomhangolt erőforrás sportkocsis menettulajdonságokat biztosít, miközben a fogyasztás is bőven vállalható szinten...","id":"20191111_ero_es_praktikum_378_loeros_dizelmotort_kapott_a_kombi_audi_s6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3a338c5-653c-45f5-aaf6-df1ee59ea9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01babedb-cec6-4622-b1f6-6b92efb9f6ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_ero_es_praktikum_378_loeros_dizelmotort_kapott_a_kombi_audi_s6","timestamp":"2019. november. 11. 06:41","title":"Erő és praktikum: 378 lóerős dízelmotort kapott a kombi Audi S6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d2c58d-c0e9-46b6-800d-0ebaf2102a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg a kóbor kutya Magyarországon – írja az Agrárminisztérium, amit a tárca szerint „a nem kívánt szaporulatok megelőzésével, az ivartalanítás támogatásával lehet a legelfogadhatóbb módon csökkenteni.”","shortLead":"Rengeteg a kóbor kutya Magyarországon – írja az Agrárminisztérium, amit a tárca szerint „a nem kívánt szaporulatok...","id":"20191111_100_milliobol_ivartalanitja_a_kobor_kutyakat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69d2c58d-c0e9-46b6-800d-0ebaf2102a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f416a9b7-24e9-4da9-8054-6d52035df12d","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_100_milliobol_ivartalanitja_a_kobor_kutyakat_a_kormany","timestamp":"2019. november. 11. 09:11","title":"100 millióból ivartalanítja a kóbor kutyákat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ad7c5b-753a-4ac5-b2ae-db42204803f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az About Face nevű eszköz az Adobe legújabb játékszere. Bár még nincs kész, a tudása miatt már most sokakat érdekelhet.","shortLead":"Az About Face nevű eszköz az Adobe legújabb játékszere. Bár még nincs kész, a tudása miatt már most sokakat érdekelhet.","id":"20191111_adobe_about_face_photoshop_kepmanipulacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34ad7c5b-753a-4ac5-b2ae-db42204803f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98db6f3f-6717-4506-87dd-f03572efdd43","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_adobe_about_face_photoshop_kepmanipulacio","timestamp":"2019. november. 11. 12:03","title":"Ez az anti-Photoshop kiszúrja, ha egy fotót manipuláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3950998-f957-4250-a171-aae16deb158b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vagy a természet egy furcsa \"megoldása\", vagy egy ügyesen manipulált felvétel, de az emberarcú halról készült videó szédítő sebességgel terjed az interneten.","shortLead":"Vagy a természet egy furcsa \"megoldása\", vagy egy ügyesen manipulált felvétel, de az emberarcú halról készült videó...","id":"20191111_emberarcu_hal_kina_video_weibo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3950998-f957-4250-a171-aae16deb158b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662253e1-0515-469c-838e-08c4fc0abe5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_emberarcu_hal_kina_video_weibo","timestamp":"2019. november. 11. 13:33","title":"Bizarr videó került elő Kínából, gyorsan terjed a kínai emberarcú halas felvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3e5d1d-c631-4b38-87d7-42288927649c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 16. helyén álló Mainz elküldte Sandro Schwarzot.","shortLead":"A német labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 16. helyén álló Mainz elküldte Sandro Schwarzot.","id":"20191110_szalai_adam_mainz_sandro_schwarz_vezetoedzo_menesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e5d1d-c631-4b38-87d7-42288927649c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9873af81-05a6-47b5-9227-bf8d5f479930","keywords":null,"link":"/sport/20191110_szalai_adam_mainz_sandro_schwarz_vezetoedzo_menesztes","timestamp":"2019. november. 10. 13:02","title":"Menesztették Szalai Ádámék edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]